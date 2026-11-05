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TP.HCM tìm cách biến di sản, bản sắc thành nguồn lực phát triển

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Từ hoàn thiện chính sách, tái cấu trúc thiết chế văn hóa đến phát triển công nghiệp sáng tạo, TP.HCM tìm cách phát huy di sản, bản sắc và đưa văn hóa trở thành nguồn lực trong phát triển đô thị.

TP.HCM tìm cách biến di sản, bản sắc thành nguồn lực phát triển - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo khoa học - Ảnh: VĂN TRUNG

Sáng 5-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị: Từ cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đến thực tiễn các địa phương.

Sản phẩm công nghiệp văn hóa phải mang bản sắc

Ông Phạm Cao Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đánh giá cao các ý kiến của đại biểu tập trung vào Luật Phát triển đô thị và dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, cơ quan soạn thảo luôn rà soát để bảo đảm các quy định không chồng lấn, đồng thời giải quyết những mối quan hệ có tính tương đồng giữa hai dự án luật.

Đáng chú ý, dự thảo đề cập việc sử dụng phần mềm để xác định, đo lường sản phẩm sáng tạo, qua đó có thể định giá tài sản trí tuệ.

TP.HCM tìm cách biến di sản, bản sắc thành nguồn lực phát triển - Ảnh 2.

Ông Phạm Cao Thái phát biểu chỉ đạo - Ảnh: VĂN TRUNG

Riêng tại Điều 23 dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, sản phẩm công nghiệp văn hóa được xác định phải mang bản sắc văn hóa Việt Nam. Nội dung này cần được luật hóa thành những quy định cụ thể.

Ông Phạm Cao Thái cho biết cơ quan soạn thảo sẽ cập nhật các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, báo cáo tại phiên thảo luận toàn thể tại Quốc hội ngày 10-11 tới.

TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong phát triển văn hóa, thể thao của TP.HCM. 

Thứ nhất, đẩy nhanh việc tham mưu HĐND, UBND TP.HCM ban hành các cơ chế, chính sách triển khai luật. Trong đó, tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành và ưu đãi đối với các trung tâm, cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa.

Đồng thời khai thác tài sản công dôi dư phục vụ phát triển văn hóa, thể thao; đồng thời hoàn thiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sáng tạo và phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị.

Thứ hai, tái cấu trúc toàn diện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo mô hình phân tầng, nhằm lấp đầy khoảng trống trong cung ứng các hoạt động văn hóa, thể thao khi không còn tổ chức chính quyền cấp huyện.

TP.HCM tìm cách biến di sản, bản sắc thành nguồn lực phát triển - Ảnh 3.

Ông Trần Thế Thuận tiếp nhận ý kiến và đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh: VĂN TRUNG

Thứ ba, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa gắn với thúc đẩy chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu hình thành giải thưởng Sáng tạo Công nghiệp văn hóa, Lễ hội Ánh sáng, tổ chức cuộc thi tìm kiếm dự án đổi mới sáng tạo và Tuần lễ Công nghiệp văn hóa thường niên.

Bên cạnh đó là thí điểm hợp tác công tư trong quản trị nhà hát, bảo tàng, trung tâm thể thao; triển khai sàn giao dịch bản quyền tác phẩm nghệ thuật và ứng dụng trò chơi hóa trong khai thác lịch sử phục vụ du lịch trải nghiệm.

TP.HCM tìm cách biến di sản, bản sắc thành nguồn lực phát triển - Ảnh 4.

Cả khán phòng được đắm mình trong một giấc mơ lung linh của Mơ show - Ảnh: LINH ĐOAN

Thứ tư, sớm xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Việc phát triển nguồn nhân lực cần quan tâm cả ba thế hệ: người có năng khiếu, những người đang đóng góp và những người đã có công lao cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, thể thao.

Ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh phát triển công nghiệp văn hóa phải đi đôi với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tránh thương mại hóa và bảo đảm hài hòa các mối quan hệ.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tiếp thu những giải pháp được đề xuất tại hội thảo để bổ sung vào dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa trước khi trình Quốc hội. 

Sở cam kết phối hợp với Vụ Pháp chế và Ban soạn thảo cung cấp tư liệu thực tiễn, tham gia phản biện chính sách nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo luật.

Ban tổ chức hội thảo nhận hơn 115 tham luận là những nghiên cứu có giá trị cả về mặt học thuật lẫn thực tiễn.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM, cho rằng TP.HCM cần tiếp tục làm rõ bản sắc, diện mạo và định hướng phát triển văn hóa, đồng thời luận giải sâu hơn về công nghiệp văn hóa trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển.

Công nghệ chỉ là phương tiện hỗ trợ, không thể thay thế cảm xúc sáng tạo của con người. Ổng Khuê nhấn mạnh: “Kinh tế phát triển phải mở đường và tạo điều kiện cho văn hóa phát triển”.

TP.HCM tìm cách biến di sản, bản sắc thành nguồn lực phát triển - Ảnh 1.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê đóng góp ý kiến - Ảnh: VĂN TRUNG

PGS.TS. Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa TP.HCM, quan niệm văn hóa phải trở thành bộ phận cấu thành của phát triển đô thị, góp phần tạo nên bản sắc và “cái hồn” của thành phố, thay vì chỉ được xem là hoạt động chăm lo đời sống tinh thần.

Ông đề xuất cần phát huy ba giá trị cốt lõi gồm di sản lịch sử, kiến trúc; không gian sông nước, hệ sinh thái và đời sống cộng đồng cư dân Nam Bộ, đồng thời nhấn mạnh sản phẩm công nghiệp văn hóa phải được sáng tạo trên nền tảng bản sắc truyền thống để có sức cạnh tranh.

TP.HCM tìm cách biến di sản, bản sắc thành nguồn lực phát triển - Ảnh 6.Xây dựng hệ giá trị con người TP.HCM: Không chỉ dừng ở giữ gìn thuần phong mỹ tục

Các chuyên gia cho rằng xây dựng hệ giá trị con người TP.HCM không chỉ dừng ở việc gìn giữ thuần phong mỹ tục mà còn cần phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng chuẩn mực ứng xử trong đời sống và trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị hiện đại, hội nhập.

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HOÀI PHƯƠNG
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    Chủ đề: Di sản Sở Văn hóa và thể thao Bản sắc Công nghiệp văn hóa TP.HCM

    Dòng sự kiện: Phát triển công nghiệp văn hóa

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