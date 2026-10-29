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‘Từ Anh trai say hi đến Hò Dô’, TP.HCM có thể đưa công nghiệp văn hóa thành ngành mũi nhọn

tác giả
CHÂU TUẤN
và 2 tác giả khác
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
BÁ SƠN
BÁ SƠN
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Từ những chương trình như 'Anh trai say hi', 'Anh trai vượt ngàn chông gai' đến lễ hội âm nhạc 'Hò Dô', đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy cho rằng TP.HCM có thể xác lập công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn trong quy hoạch.

‘Từ Anh trai say hi đến Hò Dô’, TP.HCM có thể đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trao đổi tại thảo luận tổ chiều 29 -10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại tổ thảo luận số 2, kỳ họp HĐND TP.HCM chiều 29-10, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đề cập vai trò của công nghiệp văn hóa trong quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Theo bà Thúy, quy hoạch đã xác định hướng chuyển từ mô hình kinh tế thâm dụng lao động, vật chất sang kinh tế tri thức và sáng tạo, đồng thời đặt con người ở vị trí trung tâm. Trong đó, đầu tư cho văn hóa cũng là đầu tư cho con người.

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Công nghiệp văn hóa đóng góp 5,7% GRDP của TP.HCM vào cuối năm 2025, với mục tiêu đạt 7,2% vào năm 2030. 

Thành phố có nguồn tài nguyên văn hóa đa dạng, từ di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đến các chương trình biểu diễn và lễ hội âm nhạc.

"Những chương trình như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Em xinh say hi và lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô đã tạo dựng thương hiệu, tài sản trí tuệ và thu hút sự quan tâm của công chúng

Những sản phẩm này cần được nhìn nhận đúng mức trong cơ cấu kinh tế của thành phố, qua đó làm rõ hơn vai trò của công nghiệp văn hóa trong quy hoạch và hướng đến xác lập đây là một ngành kinh tế mũi nhọn", NSND Thanh Thúy nhấn mạnh.

Để phát triển lĩnh vực này, bà Thúy cho rằng quy hoạch cần dành quỹ đất cụ thể cho các cụm đô thị sáng tạo, trung tâm biểu diễn và sản xuất văn hóa quy mô lớn. TP.HCM cũng cần làm rõ mối liên kết giữa kinh tế và văn hóa, gắn phát triển công nghiệp văn hóa với bảo tồn di sản và đời sống văn hóa.

Bên cạnh đó, đại biểu đề cập việc nghiên cứu cơ chế tài chính, nguồn lực đầu tư và khả năng thu hút nguồn lực tư nhân cho công nghiệp văn hóa. "Chúng ta có thể tự tin xác lập lĩnh vực công nghiệp văn hóa để trở thành một đòn bẩy quan trọng cho phát triển kinh tế cho thành phố", bà Thúy nói.

‘Từ Anh trai say hi đến Hò Dô’, TP.HCM có thể đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex phát biểu - Ảnh: CHÂU TUẤN

‘Từ Anh trai say hi đến Hò Dô’, TP.HCM có thể đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 3.

Đại biểu Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) - Ảnh: CHÂU TUẤN

‘Từ Anh trai say hi đến Hò Dô’, TP.HCM có thể đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 4.

Tổ thảo luận số 3 của HĐND TP.HCM, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM làm tổ trưởng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đề xuất thêm nông nghiệp vào ngành chủ lực

Cũng tại tổ thảo luận số 3, đại biểu Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), cho rằng quy hoạch cần làm rõ chuỗi giá trị, phân khúc công nghệ và năng lực doanh nghiệp trong các ngành được ưu tiên, gắn với lợi thế cạnh tranh của thành phố.

Đại biểu Mai Hữu Tín đồng thời đề xuất bổ sung nông nghiệp vào nhóm ngành kinh tế chủ lực, tiếp tục ưu tiên chế biến sâu và nông nghiệp công nghệ cao…

Đại biểu Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex, đề xuất bổ sung định hướng quy hoạch khu công nghiệp để tiếp nhận các cơ sở sản xuất di dời khỏi vùng lõi đô thị TP.HCM, qua đó tạo thêm dư địa tái thiết đô thị và góp phần giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường.

‘Từ Anh trai say hi đến Hò Dô’, TP.HCM có thể đưa công nghiệp văn hóa thành ngành mũi nhọn - Ảnh 6.Quy hoạch TP.HCM có gì đặc biệt khi đạt 27 triệu dân vào 2050?

Ngày 29-10, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM (kỳ họp chuyên đề), UBND TP.HCM đã chính thức trình quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

 

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CHÂU TUẤN - BÁ SƠN - KỲ PHONG
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    Chủ đề: Anh trai say hi Anh trai vượt ngàn chông gai quy hoạch TP.HCM HĐND TP. HCM Hò dô

    Dòng sự kiện: Phát triển công nghiệp văn hóa

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