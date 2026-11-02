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Bộ Văn hóa mời người dân truy cập Bản đồ số văn hóa Việt Nam

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh kêu gọi mỗi người dân hãy trở thành những ‘đại sứ’ lan tỏa tình yêu văn hóa Việt Nam và biến mỗi điểm đến trên bản đồ thành một cuộc gặp gỡ văn hóa sống động.

Bộ Văn hóa mời người dân truy cập Bản số văn hóa Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc - Ảnh: ĐẬU DUNG

Tối 1-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

T bn đ s, mong văn hóa Việt Nam được biết tiếp trên mọi nẻo đường

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ, ngày 24-11 năm nay là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

Bản đồ số văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề, từ đó lựa chọn trải nghiệm phù hợp cho bản thân, gia đình và bạn bè.

Theo bà, một em nhỏ lần đầu đến bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, đến một người trẻ tìm hiểu nghệ thuật truyền thống của quê hương đều mang những giá trị riêng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc, tình yêu và sự gắn kết cộng đồng, để những giá trị văn hóa được trân trọng, giữ gìn, lan tỏa tới người dân.

"Từ những thông tin trên bản đồ số, mong rằng sẽ thu hút thêm những bước chân của công chúng đến với các di sản, nhà hát, để các câu chuyện văn hóa tiếp tục được viết tiếp trên mọi nẻo đường", Bộ trưởng nói.

Bà Thanh nhấn mạnh thêm, sự kết nối này đồng thời mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, sinh kế cho người dân, cộng đồng và giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

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Thử trải nghiệm bản đồ số bằng một cú click chuột - Ảnh: ĐẬU DUNG

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng đề nghị các địa phương và đơn vị văn hóa trong cả nước chủ động, cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời trên bản đồ số. Các nghệ sĩ, nghệ nhân, người sáng tạo và doanh nghiệp mang đến những hoạt động, sản phẩm chất lượng.

Với đơn vị vận hành nền tảng, hoàn thiện kỹ thuật để bản đồ thực sự dễ sử dụng, trong đó hiệu quả được đo lường bằng việc giúp người dân tiếp cận các hoạt động văn hóa ngày càng thuận tiện và đông đảo hơn.

Lãnh đạo bộ gửi tới mỗi người dân, đặc biệt các bạn trẻ một lời mời: hãy truy cập vào Bản đồ số Văn hoá Việt Nam, lựa chọn một hoạt động văn hóa để tham gia cùng gia đình, bạn bè và chia sẻ những trải nghiệm đẹp của mình. 

"Hãy bắt đầu từ một di sản, một làng nghề, một sự kiện văn hóa ở gần chúng ta. Hãy là những đại sứ lan tỏa tình yêu với văn hóa Việt Nam, cùng làm cho mỗi điểm đến trên bản đồ trở thành một cuộc gặp gỡ văn hóa sống động; để mỗi hành trình khám phá sẽ bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước", bà nói.

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Bấm nút khởi động Bản đồ số văn hóa Việt Nam - Ảnh: ĐẬU DUNG

Click vào cmap.vn, "chạm" văn hóa 34 tỉnh, thành

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, hướng tới việc số hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một nền tảng. Tại đây, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng cũng như các hoạt động văn hóa đặc sắc trải dài trên 34 tỉnh, thành trên cả nước.

CMAP cũng cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực, qua đó hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

Với người dân và du khách, CMAP cung cấp thêm kênh tìm hiểu thông tin về di sản, sự kiện, hoạt động văn hóa và các điểm đến, qua đó hỗ trợ lựa chọn hành trình tham quan, trải nghiệm.

Người dùng có thể chủ động định vị và tìm kiếm các sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra ngay xung quanh tọa độ địa lý của mình.

Nền tảng cũng cung cấp những tính năng giúp công chúng tối ưu hóa chi phí và chủ động lựa chọn các dịch vụ phù hợp, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả để các đơn vị quảng bá sản phẩm, kích thích tiêu dùng và thu hút du khách đến với các giá trị văn hóa truyền thống.

Bộ Văn hóa mời người dân truy cập Bản số văn hóa Việt Nam - Ảnh 4.Quyền sở hữu trí tuệ ngành công nghiệp văn hóa được góp vốn, thế chấp vay vốn

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa mở cơ chế sử dụng quyền sở hữu trí tuệ làm tài sản góp vốn, bảo đảm khoản vay, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực định giá để biến tài sản sáng tạo thành nguồn lực kinh tế.

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    Chủ đề: Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Lâm Thị Phương Thanh Bản số văn hóa Việt Nam

    Dòng sự kiện: Phát triển công nghiệp văn hóa

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