Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Ngày Văn hóa Việt Nam, TP.HCM bắn pháo hoa tại 3 điểm

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Ngày 24-11, như cả nước, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại TP.HCM được nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Từ 21h - 21h15, pháo hoa bắn tại 3 điểm trong thành phố.

TP.HCM nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tối bắn pháo hoa 3 điểm - Ảnh 1.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa ở 3 điểm nào nhân Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, về việc tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ba điểm bắn gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Tại đầu hầm sông Sài Gòn có 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả tầm thấp, 60 giàn G25 và 30 giàn DBG. Hai điểm còn lại mỗi nơi có 420 quả pháo tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn G25.

Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ chủ trì liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 của Bộ Quốc phòng để đặt mua đạn pháo hoa nổ, đồng thời xây dựng kế hoạch, phối hợp các đơn vị, địa phương bảo đảm an toàn khi chở, lắp đặt và bắn pháo hoa.

Từ 20h30 - 21h30 ngày 24-11, lực lượng biên phòng phối hợp Công an TP.HCM tuần tra trên sông quanh các điểm bắn. Tàu thuyền tại khu vực này phải tạm dừng hoạt động.

Công an TP.HCM bố trí người tại các giao lộ trên tuyến đường vận chuyển pháo hoa và quanh các điểm bắn, chuẩn bị lực lượng chữa cháy.

Riêng tại đầu hầm sông Sài Gòn, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM bảo đảm đường đưa thiết bị, đạn pháo hoa vào khu vực bắn. 

UBND TP.HCM đề nghị Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM thiết kế đồng hồ chạy số trên màn hình HTV9 từ 20h58 - 21h15 để các điểm bắn thống nhất thời gian. Chương trình bắn pháo hoa được truyền hình trực tiếp. 

TP.HCM nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tối bắn pháo hoa 3 điểm - Ảnh 2.

Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa - Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng vừa thông báo về việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được nghỉ 1 ngày, vào thứ ba 24-11-2026.

Từ ngày 18 đến 24-11, các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và hộ gia đình tại TP.HCM treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

TP.HCM nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tối bắn pháo hoa tại 3 điểm - Ảnh 3.Đại nhạc hội Say Hi năm 2027 diễn ra dọc bờ sông Sài Gòn, bắn pháo hoa tối 26-12

Đại nhạc hội Say Hi năm 2027 dự kiến diễn ra từ 19h đến 23h30 ngày 26-12 dọc bờ sông Sài Gòn, quy tụ 27 nghệ sĩ Việt Nam và khép lại bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật khoảng 10 phút.

 

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ngày văn hóa nghỉ lễ Đại đoàn kết pháo hoa sông Sài Gòn

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất