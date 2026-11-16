Ngày Văn hóa Việt Nam, TP.HCM bắn pháo hoa tại 3 điểm

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa ở 3 điểm nào nhân Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, về việc tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ba điểm bắn gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Tại đầu hầm sông Sài Gòn có 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả tầm thấp, 60 giàn G25 và 30 giàn DBG. Hai điểm còn lại mỗi nơi có 420 quả pháo tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn G25.

Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ chủ trì liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 của Bộ Quốc phòng để đặt mua đạn pháo hoa nổ, đồng thời xây dựng kế hoạch, phối hợp các đơn vị, địa phương bảo đảm an toàn khi chở, lắp đặt và bắn pháo hoa.

Từ 20h30 - 21h30 ngày 24-11, lực lượng biên phòng phối hợp Công an TP.HCM tuần tra trên sông quanh các điểm bắn. Tàu thuyền tại khu vực này phải tạm dừng hoạt động.

Công an TP.HCM bố trí người tại các giao lộ trên tuyến đường vận chuyển pháo hoa và quanh các điểm bắn, chuẩn bị lực lượng chữa cháy.

Riêng tại đầu hầm sông Sài Gòn, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM bảo đảm đường đưa thiết bị, đạn pháo hoa vào khu vực bắn.

UBND TP.HCM đề nghị Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM thiết kế đồng hồ chạy số trên màn hình HTV9 từ 20h58 - 21h15 để các điểm bắn thống nhất thời gian. Chương trình bắn pháo hoa được truyền hình trực tiếp.

Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa - Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng vừa thông báo về việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được nghỉ 1 ngày, vào thứ ba 24-11-2026.

Từ ngày 18 đến 24-11, các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và hộ gia đình tại TP.HCM treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.