Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đại nhạc hội Say Hi năm 2027 diễn ra dọc bờ sông Sài Gòn, bắn pháo hoa tối 26-12

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Đại nhạc hội Say Hi năm 2027 dự kiến diễn ra từ 19h đến 23h30 ngày 26-12 dọc bờ sông Sài Gòn, quy tụ 27 nghệ sĩ Việt Nam và khép lại bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật khoảng 10 phút.

Đại nhạc hội Say Hi năm 2027 diễn ra dọc bờ sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Đại nhạc hội Say Hi năm 2027 dự kiến diễn ra ngày 26-12. Trong đó có màn bắn pháo hoa bên bờ sông Sài Gòn - Ảnh: VĂN TRUNG

UBND TP.HCM vừa đồng ý tổ chức chương trình "Say Hi năm 2027 - Đại nhạc hội chào đón năm mới trên trục sông Sài Gòn", do Công ty cổ phần DATVIET VAC Group Holdings tổ chức.

TIN LIÊN QUAN

Với thông điệp "Nghe Thành phố kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật", chương trình gồm phần khai mạc và 3 chương: Thành phố mở, Bắt nhịp Thành phố và Giao thoa rực rỡ, tổ chức tại 3 địa điểm gồm công viên bờ sông Sài Gòn và khu vực Ravo Park, phường An Khánh; vỉa hè đường Tôn Đức Thắng; đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. 

Riêng tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình có thời lượng 30 phút trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò dô.

Theo kế hoạch, Say Hi năm 2027 khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật khoảng 10 phút, bắt đầu từ 23h20. Pháo hoa tầm cao được bắn tại khu vực ven sông Sài Gòn, phường An Khánh.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM được giao làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tổ chức, đồng thời phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra các nội dung, điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra.

Chương trình phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy, y tế, an toàn điện, âm thanh, vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường trước, trong và sau sự kiện.

Đơn vị tổ chức phải có phương án thoát hiểm, cảnh báo sự cố, hạn chế hư hỏng, thiệt hại và khắc phục các hư hại nếu có. Các khu vực hoạt động phải được bố trí đúng sơ đồ, thiết kế được duyệt.

Những nội dung như quảng cáo, pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật, flycam (nếu có) phải làm theo nội dung được cấp phép.

Công ty cổ phần DATVIET VAC Group Holdings chủ động bảo đảm kinh phí và phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan chức năng để tổ chức chương trình đúng quy định.

Việc lắp đặt, chuẩn bị bắt đầu từ ngày 10-12-2026. Sau chương trình, đơn vị tổ chức phải hoàn trả mặt bằng vào ngày 3-1-2027.

Đại nhạc hội Say Hi năm 2027 diễn ra dọc bờ sông Sài Gòn - Ảnh 2.Chương trình Tổ quốc trong tim đổi giờ và bổ sung điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM

TP.HCM điều chỉnh phương án bắn pháo hoa phục vụ chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim năm 2026, bổ sung thêm một điểm bắn và dời thời gian bắn sang 22h25 ngày 23-8.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: pháo hoa sông Sài Gòn Ravo Park Say Hi 2027 Tết Nguyến đán 2027

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất