Đại nhạc hội Say Hi năm 2027 diễn ra dọc bờ sông Sài Gòn, bắn pháo hoa tối 26-12

Đại nhạc hội Say Hi năm 2027 dự kiến diễn ra ngày 26-12. Trong đó có màn bắn pháo hoa bên bờ sông Sài Gòn - Ảnh: VĂN TRUNG

UBND TP.HCM vừa đồng ý tổ chức chương trình "Say Hi năm 2027 - Đại nhạc hội chào đón năm mới trên trục sông Sài Gòn", do Công ty cổ phần DATVIET VAC Group Holdings tổ chức.

Với thông điệp "Nghe Thành phố kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật", chương trình gồm phần khai mạc và 3 chương: Thành phố mở, Bắt nhịp Thành phố và Giao thoa rực rỡ, tổ chức tại 3 địa điểm gồm công viên bờ sông Sài Gòn và khu vực Ravo Park, phường An Khánh; vỉa hè đường Tôn Đức Thắng; đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Riêng tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình có thời lượng 30 phút trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò dô.

Theo kế hoạch, Say Hi năm 2027 khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật khoảng 10 phút, bắt đầu từ 23h20. Pháo hoa tầm cao được bắn tại khu vực ven sông Sài Gòn, phường An Khánh.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM được giao làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tổ chức, đồng thời phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra các nội dung, điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra. Chương trình phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy, y tế, an toàn điện, âm thanh, vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường trước, trong và sau sự kiện. Đơn vị tổ chức phải có phương án thoát hiểm, cảnh báo sự cố, hạn chế hư hỏng, thiệt hại và khắc phục các hư hại nếu có. Các khu vực hoạt động phải được bố trí đúng sơ đồ, thiết kế được duyệt. Những nội dung như quảng cáo, pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật, flycam (nếu có) phải làm theo nội dung được cấp phép. Công ty cổ phần DATVIET VAC Group Holdings chủ động bảo đảm kinh phí và phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan chức năng để tổ chức chương trình đúng quy định. Việc lắp đặt, chuẩn bị bắt đầu từ ngày 10-12-2026. Sau chương trình, đơn vị tổ chức phải hoàn trả mặt bằng vào ngày 3-1-2027.