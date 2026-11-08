Sinh viên trái ngành học truyền thông từ Ngày hội Việt Nam Xanh





Sinh viên hai Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) tham dự chương trình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 (báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam - PRO Việt Nam - khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai từ năm 2024) diễn ra trong không khí sôi động với sự tham gia của nhiều trẻ em, phụ huynh và các sinh viên hai Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra vào sáng ngày 8-11, chương trình Talk show với nội dung "Truyền thông thúc đẩy phát triển" dưới sự tham gia của Thạc sĩ, Nhà báo Võ Hùng Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, Quản lý Sự kiện Trung tâm truyền thông số Tuổi Trẻ và ông Bùi Anh Khoa, Trưởng phòng Truyền thông & Trách nhiệm Xã hội INSEE Việt Nam cùng sự dẫn dắt của MC Tú Trinh và các bạn sinh viên đã diễn ra hết sức sôi động.

Chương trình giao lưu giữa các chuyên gia và sinh viên diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Làm truyền thông vì cộng đồng

Tại buổi chia sẻ, các chuyên gia và người làm nghề thực chiến đã mang đến góc nhìn đa chiều về cách tổ chức sự kiện, xây dựng chiến dịch truyền thông gắn liền với trách nhiệm xã hội và bí quyết thích ứng cho các bạn trẻ bước vào nghề.

Chia sẻ về bài toán truyền thông đối với doanh nghiệp thuộc khối sản xuất và khai thác, ông Bùi Anh Khoa - Trưởng phòng Truyền thông & Trách nhiệm Xã hội INSEE Việt Nam, nhấn mạnh rằng cốt lõi của hoạt động này nằm ở việc trả lời câu hỏi: Doanh nghiệp đóng góp được gì cho xã hội?

Thạc sĩ, Nhà báo Võ Hùng Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ chia sẻ tại Talkshow - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ông Khoa, truyền thông doanh nghiệp bền vững không nên quá chăm chút quảng bá sản phẩm đơn thuần, mà phải tập trung lan tỏa những giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng và các đối tác, từ đó chạm trúng kỳ vọng của công chúng.

Điển hình tại INSEE, đơn vị đã duy trì các sân chơi học thuật cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc và trực tiếp hỗ trợ hiện thực hóa đồ án của quán quân.

Đáng chú ý, khi đánh giá hiệu quả truyền thông, ông Khoa cho rằng thước đo không chỉ nằm ở những con số báo cáo, mà đến từ các cuộc trao đổi trực tiếp, gặp gỡ cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương để lắng nghe trăn trở, thấu hiểu nhu cầu thực tế rồi mới lên kế hoạch đáp ứng.

Dưới lăng kính của một người làm truyền thông số chuyên nghiệp, ông Võ Hùng Thuật cho rằng một sự kiện không nên đứng độc lập, mà phải được đặt trong bức tranh tổng thể của hệ sinh thái truyền thông vì sự phát triển xã hội.

"Chìa khóa" sống còn trong quá trình triển khai chính là sự đồng thuận xuyên suốt: từ nội bộ, ban lãnh đạo cho đến các đối tác đồng hành, để thông điệp cuối cùng chạm tới và thuyết phục được công chúng mục tiêu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, Quản lý Sự kiện Trung tâm truyền thông số Tuổi Trẻ, chia sẻ kinh nghiệm tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đối với các bạn sinh viên lần đầu thử sức tổ chức sự kiện, chị Thanh Kiều chỉ ra rằng điều tối quan trọng là nắm rõ quy trình vận hành và mục tiêu chương trình hướng tới. Người tổ chức trẻ cần xác định rõ trách nhiệm cá nhân, thiết lập cơ chế báo cáo, cập nhật tiến độ thường xuyên và giữ sợi dây kết nối nhịp nhàng giữa các bộ phận.

Đồng quan điểm trên, MC Tú Trinh nhắn nhủ thêm rằng ngay cả khi làm công việc trái ngành, các bạn trẻ vẫn hoàn toàn có thể bắt nhịp nếu hiểu sâu bản chất chương trình và tôi luyện bản năng nghề qua từng trải nghiệm thực tế.

Trong đó, kỹ năng giao tiếp hiệu quả và khả năng làm việc nhóm chính là nền tảng cốt lõi giúp người trẻ thích nghi nhanh và trưởng thành trong môi trường sự kiện chuyên nghiệp.

Sinh viên đặt câu hỏi tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Tấm vé thông hành" cho sinh viên trái ngành

Nhiều sinh viên theo học khối ngành ngôn ngữ thường băn khoăn về cơ hội việc làm ngoài phạm vi biên phiên dịch hay sư phạm.

Đặt câu hỏi tại chương trình, sinh viên Đỗ Hoàng Khang (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) bày tỏ trăn trở về "cửa ngõ" gia nhập ngành báo chí, truyền thông đối với sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, cũng như những kỹ năng mềm cần trang bị để một sinh viên học Ngôn ngữ Nhật có thể tự tin làm báo.

Sinh viên lên sân khấu để đặt câu hỏi cho các chuyên gia - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Giải đáp bài toán hướng nghiệp này, ông Hùng Thuật cho biết cánh cửa của các cơ quan báo chí và công ty truyền thông luôn rộng mở với người trẻ sở hữu lợi thế ngoại ngữ.

Điển hình tại báo Tuổi Trẻ, hai đơn vị bộ phận là ban Quốc tế và chuyên trang Tuổi Trẻ News luôn ưu tiên tuyển dụng những nhân sự có năng lực ngoại ngữ vượt trội.

Sinh viên chăm chú lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia về kinh nghiệm thực tế về ngành nghề truyền thông - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Không chỉ dừng lại ở bộ phận nội dung, mảng truyền thông số và tổ chức sự kiện hiện đại cũng đòi hỏi ngoại ngữ ở hầu hết mọi quy trình.

Khi các chiến dịch truyền thông ngày càng mang tính liên kết quốc tế hoặc tổ chức tại nước ngoài, khả năng giao tiếp và xử lý thông tin bằng tiếng nước ngoài chính là "tấm vé thông hành" giúp sinh viên trái ngành nhanh chóng hòa nhập và khẳng định giá trị bản thân.

Để một sinh viên trái ngành có thể bước vào nghề báo vững vàng, ông Thuật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biến kỹ năng thành phản xạ tự nhiên thông qua thực chiến.

Chia sẻ từ chính trải nghiệm cá nhân, ông cho biết bản thân đã chủ động viết bài cộng tác cho các báo ngay từ năm thứ nhất đại học, sau đó từng bước học việc và tập sự.

Lời khuyên thiết thực nhất dành cho các bạn trẻ yêu thích nghề viết là đừng đợi tốt nghiệp mới thử sức, mà hãy bắt tay vào rèn luyện ngay từ ghế nhà trường.

Sinh viên có thể bắt đầu bằng việc quan sát hơi thở cuộc sống, phát hiện những đề tài hữu ích, thiết thực mà bạn đọc và cộng đồng đang quan tâm để gửi bài cộng tác cho các tòa soạn.

Những sinh viên may mắn nhận được các phần quà của Ban tổ chức Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Doanh nghiệp ưu tiên chuyển đổi xanh hay làm kinh tế?

Tại buổi giao lưu, sinh viên La Hoàng Bảo Trân (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn) đã nêu thắc mắc về lộ trình chuyển đổi xanh cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), khi rào cản chi phí nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ vẫn còn quá lớn.

Giải đáp vấn đề này, ông Thuật cho biết báo Tuổi Trẻ tiếp cận chuyển đổi xanh dưới góc độ thực tế: "làm đi, cái này có lợi".

Thay vì hô hào khẩu hiệu, cơ quan báo chí đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, tối giản hóa quy trình và kết nối từ nguồn cung ứng đến kênh phân phối.

Ông Bùi Anh Khoa, Trưởng phòng Truyền thông & Trách nhiệm Xã hội INSEE Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đặc biệt, dự án "Tick xanh trách nhiệm" do báo phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM triển khai đang hỗ trợ các đơn vị truy xuất nguồn gốc minh bạch, từng bước khẳng định chất lượng sản phẩm trên thị trường.

Sinh viên Huỳnh Thanh Ngân (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn) thẳng thắn đặt câu hỏi về việc cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, liệu doanh nghiệp có cắt giảm chi phí xử lý chất thải khi nảy sinh mâu thuẫn lợi nhuận.

Đại diện INSEE Việt Nam, ông Bùi Anh Khoa, thừa nhận sản xuất công nghiệp nặng luôn tiềm ẩn tác động môi trường, song giải pháp cốt lõi là ứng dụng công nghệ để biến chất thải thành tài nguyên.

Cụ thể, toàn bộ dữ liệu quan trắc tại ống khói lò nung được truyền trực tiếp 24/7 về cơ quan quản lý để kiểm soát khí thải. Hệ thống túi lọc bụi tay áo giúp thu hồi triệt để bụi mịn – vốn là sản phẩm xi măng giá trị – tránh thất thoát ra môi trường, giúp khu vực quanh nhà máy Kiên Lương luôn giữ được bầu không khí trong lành.

Bên cạnh đó, nguồn nhiệt thải trên 1.000°C từ lò nung được tận dụng để phát điện, đáp ứng tới 25% nhu cầu năng lượng nội bộ, kết hợp thu gom nước mưa mặt để hạn chế tối đa việc khai thác nước ngầm tự nhiên.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…