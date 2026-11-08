Truyền thông, sự kiện thúc đẩy phát triển phải bắt đầu từ việc thấu hiểu công chúng

Nhà báo Võ Hùng Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền thông số Báo Tuổi Trẻ, chia sẻ về cách thức xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội cộng đồng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 8-11, trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Liên Minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), phối hợp Đại học Sư phạm TP.HCM và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP,HCM tổ chức buổi giao lưu với chuyên đề: "Truyền thông thúc đẩy phát triển".

7 bước tạo tác động cộng đồng từ thực tiễn

Chia sẻ về cách thức xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cộng đồng, nhà báo Võ Hùng Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền thông số Báo Tuổi Trẻ, nhấn mạnh việc đầu tiên và quan trọng nhất trong truyền thông là phải xác định đúng nhóm công chúng mục tiêu và những vấn đề họ đang đối mặt.

Theo ông Thuật, truyền thông không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mà cần hướng đến tạo ra những thay đổi tích cực đối với hiện trạng.

Những vấn đề tưởng chừng rất gần gũi như việc đi lại, quỹ thời gian hay cơ hội học tập đều có thể trở thành điểm khởi đầu để xây dựng một chương trình truyền thông có ý nghĩa với cộng đồng.

"Muốn làm truyền thông thúc đẩy phát triển, trước hết phải hiểu công chúng của mình là ai, họ đang gặp khó khăn gì và chương trình có thể giúp họ thay đổi điều gì", ông Thuật chia sẻ.

Từ cách tiếp cận này, ông Thuật giới thiệu quy trình xây dựng các chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cộng đồng gồm 7 bước, trong đó có những khâu trọng yếu như xác định công chúng mục tiêu và vấn đề cần giải quyết, xác định mục tiêu thay đổi, xây dựng thông điệp và phương thức truyền thôn,; tìm kiếm đối tác có đủ năng lực, cùng chung mục tiêu, lập kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện và cuối cùng là đo lường, đánh giá hiệu quả.

"Sứ mệnh của truyền thông phát triển là sử dụng thông tin, đối thoại và các sự kiện kết nối để giúp con người cải thiện cuộc sống, từng bước vượt qua những rào cản trong thực tế. Đây cũng là hướng tiếp cận được Trung tâm Truyền thông số Báo Tuổi Trẻ duy trì qua nhiều năm.

Tại buổi chia sẻ, nhà báo Võ Hùng Thuật cũng giới thiệu nhiều chương trình do Báo Tuổi Trẻ tổ chức và đồng hành, như ngày hội tuyển sinh, Tuổi Trẻ Startup Awards, Ngày của Phở và Vietnam Phở Festival, Ngày Không Tiền Mặt/Ngày Tài chính số, Ngày hội Việt Nam Xanh...



Sinh viên tại buổi giao lưu sáng ngày 8-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà báo Võ Hùng Thuật cho biết chương trình giao lưu là dịp để sinh viên bước ra khỏi không gian học tập tại giảng đường, trực tiếp tiếp xúc với những người làm nghề và tìm hiểu cách thức triển khai các hoạt động truyền thông trong thực tế.

"Trong không gian nhà trường, các bạn đã được thầy cô trang bị nhiều kiến thức. Còn tại Ngày hội Việt Nam Xanh, các bạn sinh viên có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với những anh chị đã tham gia triển khai các chương trình, từ đó tìm hiểu kỹ hơn về cách thức tổ chức và thực hiện", ông Thuật chia sẻ.

Ông Thuật kỳ vọng buổi giao lưu sẽ mang đến những trải nghiệm thiết thực, giúp sinh viên có thể vận dụng vào quá trình học tập và công việc sau này.

Sinh viên tìm lời giải cho bài toán tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

Trong buổi giao lưu chia sẻ về kỹ năng tổ chức sự kiện, hai bạn sinh viên Lê Thuý Linh và Nguyễn Hoàng Long (Trường Đại học Sư phạm TP.HCM) đã quan sát và thấy được ý nghĩa của việc bố trí không gian: "Quan sát được trên đường tiến vào sân khấu cần có các gian hàng liên quan, hình ảnh trực quan, standee của nhà tài trợ cũng như quầy đồ ăn phù hợp cho sinh viên, và làm những điều đó để đạt được mục đích gì?"



Giải đáp thắc mắc này, bà Nguyễn Thị Thanh Kiều - Quản lý Sự kiện tại Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ, nhấn mạnh rằng mọi khâu bài trí đều phải bắt đầu từ việc làm rõ mục tiêu của chương trình: hướng tới cộng đồng hay truyền thông.

Bà Nguyễn Thị Thanh Kiều - Quản lý Sự kiện tại Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sự kiện ngày 8-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ý tưởng đưa ra không chỉ cần mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tham dự mà còn phải khả thi, vừa vặn với ngân sách và nguồn lực tổ chức. Quan trọng nhất, ban tổ chức phải luôn tự hỏi "Làm điều đó để đạt được điều gì?" trước khi quyết định triển khai bất kỳ hạng mục nào.

Chia sẻ sâu hơn về quy trình vận hành một sự kiện chuyên nghiệp, chị Kiều cho biết mỗi đầu việc cần có nhân sự phụ trách rõ ràng, thời hạn cụ thể và tiêu chuẩn hoàn thành. Đặc biệt, những chương trình có yếu tố pháp lý bắt buộc phải hoàn tất thủ tục xin giấy phép từ các đơn vị phù hợp. Đây cũng là quy trình đầu tiên khi tổ chức sự kiện

"Ở bước cuối cùng, báo cáo nghiệm thu gửi lên lãnh đạo không chỉ đo lường hiệu quả chương trình, hiệu ứng lan tỏa truyền thông mà còn là cơ sở dữ liệu quý giá để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn cho các sự kiện tiếp theo", bà Thanh Kiều lưu ý thêm.



Sinh viên tham gia tương tác và chia sẻ ý kiến trong buổi giao lưu chuyên đề - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phát biểu tại buổi giao lưu, tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, cho rằng giá trị của việc tham gia sự kiện không chỉ nằm ở những kiến thức sinh viên tiếp nhận mà còn ở cơ hội quan sát, trải nghiệm và kết nối kiến thức trên giảng đường với thực tiễn.

"Đây là cơ hội rất thiết thực để các em quan sát, trải nghiệm và đặc biệt là kết nối những gì đã học ở nhà trường với thực tế cuộc sống, đặc biệt trong lĩnh vực của mình", ông Bình nói.

Theo ông Bình, thông qua sự kiện, sinh viên có thể hiểu rõ hơn cách thức các hoạt động truyền thông phát triển bền vững được lên kế hoạch, triển khai và lan tỏa.

Đông đảo sinh viên tham dự giao lưu chuyên đề "Truyền thông thúc đẩy phát triển" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công Ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…