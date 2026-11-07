Chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở cam kết, khẩu hiệu

Nhà báo Trần Xuân Toàn nhấn mạnh chuyển đổi xanh không thể chỉ dừng ở cam kết, khẩu hiệu mà cần được chứng minh bằng những kết quả - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên ngày càng đặt ra nhiều thách thức, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường không còn là hai mục tiêu tách rời.

Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đặt ra yêu cầu chuyển đổi xanh phải đi vào thực chất, từ chính sách đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống.

TP.HCM đặt yêu cầu đo lường hiệu quả chuyển đổi xanh

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh trong phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh, nhấn mạnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới, song phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

"Tăng trưởng nhanh không thể đánh đổi bằng môi trường sống. Phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống của người dân", ông Thạnh nhấn mạnh.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, chuyển đổi xanh không còn chỉ là sự lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, đồng thời mở ra cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, giảm chi phí và thu hút đầu tư.

Ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thành phố xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là ba trụ cột chiến lược. Trong đó, TP.HCM hướng đến mục tiêu 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch vào năm 2030.

Đáng chú ý, ông Thạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi xanh thành những chương trình, dự án và chỉ tiêu có thể đo lường. Thành phố cũng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và cơ hội đầu tư xanh.

Chuyển đổi xanh phải được đánh giá bằng những thay đổi thực tế trong sản xuất, quản lý và đời sống, chứ không chỉ bằng số lượng chương trình hay những cam kết. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh

Lãnh đạo TP.HCM đồng thời đánh giá cao chương trình Việt Nam Xanh do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, mong muốn chương trình tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua đó, góp phần thúc đẩy các sáng kiến, mô hình kinh tế tuần hoàn có khả năng ứng dụng và nhân rộng trong thực tế tại thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP. HCM Bùi Minh Thạnh cùng Nhà báo Trần Xuân Toàn - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, tham quan các gian trưng bày tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Từ những mô hình xanh đến hành động của mỗi người

Phát biểu khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 với chủ đề "Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững", nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, nhấn mạnh chuyển đổi xanh không thể chỉ dừng lại ở những cam kết, khẩu hiệu hay hội nghị, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động, những mô hình có khả năng nhân rộng và kết quả có thể đo lường.

Theo ông Xuân Toàn, chuyển đổi xanh cần sự chung tay của ba lực lượng: người dân, doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Những thay đổi trong cộng đồng và hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thấy quá trình này hoàn toàn có thể bắt đầu từ những hành động cụ thể.

Ông dẫn ví dụ mô hình giảm rác thải tại khu dân cư Nam Yên (Đà Nẵng). Tại đây, người dân thực hiện phân loại rác thành ba nhóm, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, thu gom vật liệu tái chế và hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần.

Sau 5 tháng triển khai, lượng rác thải bình quân mỗi hộ giảm gần 95%, lượng rác đưa đến điểm tập kết giảm hơn 92%.

Ở phía doanh nghiệp, Duy Tân Recycling là một ví dụ về đầu tư công nghệ tái chế chai nhựa theo quy trình bottle-to-bottle, biến chai đã qua sử dụng thành nguyên liệu sản xuất chai mới. Doanh nghiệp chuyển đổi sang hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà giúp giảm hàng ngàn tấn CO₂ mỗi năm.

Người dân hào hứng trải nghiệm các hoạt động tương tác tại gian hàng của doanh nghiệp trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, Vinamilk triển khai hành trình hướng đến Net Zero 2050 với các giải pháp từ nông nghiệp bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo đến cải tiến quy trình sản xuất và logistics. Đến năm 2024, doanh nghiệp có ba đơn vị gồm hai nhà máy và một trang trại đạt chứng nhận trung hòa carbon.

"Những mô hình này cho thấy chuyển đổi xanh không nhất thiết phải đánh đổi hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm môi trường. Ngược lại, đầu tư đúng hướng và đổi mới công nghệ có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh", ông Toàn nói.

Đại diện ban tổ chức trao cây tri ân đến các đại biểu tham dự Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ những mô hình trên, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ cho rằng chuyển đổi xanh cần được thúc đẩy đồng bộ, với sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong đó, người dân có thể bắt đầu từ những lựa chọn hằng ngày như hạn chế đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nhà, tiết kiệm điện, nước và ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường.

Không ai có thể chuyển đổi xanh thay cho chúng ta. Mỗi cơ quan hãy bắt đầu từ một chính sách thiết thực; mỗi doanh nghiệp hãy bắt đầu từ một thay đổi trong sản xuất, kinh doanh; mỗi người dân hãy bắt đầu từ một hành động trong cuộc sống hằng ngày. Khi hàng triệu hành động nhỏ được kết nối, chúng ta sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho đất nước. Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn

Nghi thức khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, mở đầu chuỗi hoạt động trải nghiệm và kết nối các sáng kiến chuyển đổi xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các doanh nghiệp mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, giúp người dân tiếp cận gần hơn với lối sống xanh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các gian hàng tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 thu hút người dân tham quan, khám phá những sản phẩm và giải pháp thân thiện với môi trường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhiều sản phẩm xanh, sáng kiến tái chế và giải pháp tiêu dùng bền vững được giới thiệu tại ngày hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…