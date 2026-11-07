Hôm nay, khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 tại Công viên Phan Đình Phùng, TP.HCM

Hoa hậu Bảo Ngọc cùng nhóm Gen Zero của cô đến rất sớm để chuẩn bị cho Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Có mặt từ sáng sớm, Hoa hậu Nguyễn Lê Bảo Ngọc chia sẻ: "Năm nào tham gia Việt Nam Xanh mình cũng mang tinh thần rất là vui và hào hứng. Đặc biệt thì năm nay trong không gian công viên Phan Đình Phùng xanh mát hơn và cũng rất là thoải mái, dễ chịu.

Gen Zero đang đem đến không gian "Rừng kể", tụi mình chuẩn bị gian hàng để có thể là kể cho mọi người những cái câu chuyện về 3 loài động vật quý hiếm đang được bảo tồn ở Việt Nam, trong đó có loài là Voọc mông trắng, Gà lôi lam mào trắng và loài Tê tê.

Tụi mình mong muốn là thông qua gian hàng thì có thể giúp các bạn trẻ giống như là mình sẽ mang rừng ra phố để kể cho các bạn trẻ là đang có 3 loài vật nguy cấp ở Việt Nam đang cần được bảo tồn như thế này.

Chưa biết khách ra sao nhưng số tình nguyện viên đang áp đảo (cười). Rất mong khi các bạn đến đây, tụi mình cũng sẽ có những năng lượng năng trẻ để có thể thu hút các bạn, dẫn các bạn tham quan câu chuyện của 3 em thú ở đây.

Tụi mình cũng sẽ bạn là sẽ đóng vai 3 loài để kể câu chuyện 3 loài của chúng ta đang cần những gì, tình trạng bảo tồn ra sao, đang có những cái kết quả gì đáng kể".

Bảo Ngọc đang tự tay bày trí sắp xếp gian hành Gen Zero chờ đón khách tham quan trải nghiệm hôm nay ở Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Chia sẻ về gian hàng Gen Zero, Bảo Ngọc nói: "Quà tinh thần nhiều hơn nhưng cũng mong mọi người đến có thể cùng nhau check-in, chụp vài tấm ảnh và sẽ có một thử thách sáng tạo video nhận những cái phần quà nhỏ nhỏ.

Tụi mình chuẩn bị nhiều thứ từ hạt giống cho đến những sản phẩm có thể tái sử dụng để các bạn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường".

Ca sĩ Dillan sẽ biểu diễn trong đêm Green Concert tối nay ở Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Trong hai ngày 7 và 8-11, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra tại Công viên Phan Đình Phùng (123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM) với chủ đề "Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững".

Năm nay, ngày hội dự kiến quy tụ khoảng 50 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh giới thiệu sản phẩm xanh, sản phẩm tái chế, tái sử dụng, các doanh nghiệp còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm thực tế và chuẩn bị gần 17.000 phần quà xanh dành cho khách tham quan.

Đưa giải pháp xanh đến gần hơn với người tiêu dùng

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 6-11, ông Ashish Joshi, CEO kiêm Tổng giám đốc Suntory PepsiCo Việt Nam, cho biết doanh nghiệp mang đến ngày hội nhiều hoạt động trải nghiệm, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về những ưu tiên trong phát triển bền vững.

Tại gian hàng MIZUIKU, khách tham quan có thể khám phá mối liên hệ giữa nước và thiên nhiên thông qua các trò chơi, câu đố cùng đội ngũ chuyên gia giáo dục.

Đặc biệt, khách tham quan có thể đăng ký tham gia Cuộc thi MIZUIKU 2026 tại quầy Tuổi Trẻ x MIZUIKU.

"Doanh nghiệp mong muốn mỗi gia đình sau khi tham gia ngày hội có thể mang về một hành động giản dị để thực hành tại nhà, qua đó đưa những thông điệp về bảo vệ môi trường vào đời sống hằng ngày", ông Ashish Joshi chia sẻ.

Trong khi đó, ông Đào Nguyên Khánh, Trưởng bộ phận Phát triển bền vững và Truyền thông doanh nghiệp INSEE Việt Nam, cho biết doanh nghiệp sẽ mang đến không gian trải nghiệm các giải pháp vật liệu xây dựng bền vững và sáng kiến xử lý, tái chế chất thải tiên tiến nhất.

Một trong những nội dung đáng chú ý là danh mục xi măng phát thải thấp của INSEE, với mức phát thải thấp hơn 34-58% so với xi măng OPC thông thường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp giới thiệu dịch vụ đồng xử lý chất thải Ecocycle và các định hướng tái chế chất thải rắn từ vật liệu xây dựng, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Không gian trải nghiệm còn có các hoạt động như vẽ túi tote, phân loại rác và trả lời câu hỏi nhanh về môi trường. "Qua đó, khách tham quan không chỉ tìm hiểu sản phẩm, giải pháp mà còn trực tiếp thực hành lối sống xanh", ông Khánh cho hay.

Các doanh nghiệp mang đến ngày hội nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường, bao bì tái chế và giải pháp hướng đến tiêu dùng bền vững - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Mở rộng kết nối trong hệ sinh thái chuyển đổi xanh

Không chỉ hướng đến người tiêu dùng, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 còn tạo không gian để các doanh nghiệp giới thiệu sáng kiến, chia sẻ giải pháp và mở rộng kết nối trong chuỗi giá trị tuần hoàn.

Theo đại diện Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), điểm khác biệt của ngày hội nằm ở sự kết hợp giữa truyền thông, trải nghiệm thực tế và sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp.

Thay vì chỉ tiếp nhận thông điệp qua các kênh truyền thông, người tiêu dùng có thể trực tiếp tiếp xúc với sản phẩm, tìm hiểu giải pháp bền vững. Nhờ đó, các khái niệm như tái chế, tái sử dụng hay kinh tế tuần hoàn được thể hiện trực quan, dễ hiểu hơn.

Qua hai mùa tổ chức, PRO Việt Nam ghi nhận sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp thành viên và đối tác thông qua việc giới thiệu sáng kiến, triển khai hoạt động trải nghiệm, truyền thông nâng cao nhận thức, đồng thời tổ chức thu gom, phân loại bao bì và chất thải.

"Ngày càng có nhiều doanh nghiệp chủ động đưa nội dung phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh và tương tác với người tiêu dùng. Song để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, sự tham gia cần được mở rộng từ hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức sang kết nối thực chất giữa các mắt xích trong chuỗi giá trị", đại diện PRO Việt Nam chia sẻ.

Vì vậy, thông qua việc quy tụ doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực và tạo điều kiện để công chúng trực tiếp trải nghiệm, Ngày hội Việt Nam Xanh không chỉ lan tỏa thông điệp tiêu dùng xanh mà còn góp phần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và các bên trong hệ sinh thái tuần hoàn.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…