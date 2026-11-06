Việt Nam Xanh 2026 sẵn sàng khai hội với 'bão quà tặng'

Các gian hàng đang được khẩn trương hoàn thiện tại công viên Phan Đình Phùng, sẵn sàng đón khách tham quan Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Gian hàng của Liên minh tái chế Bao bì đã sẵn sàng cho Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: C.K.

Chiều tối 6-11, các nhóm thi công vẫn tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị đón khách tham quan Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 vào sáng hôm sau. Từng chi tiết được gấp rút hoàn thiện để kịp giờ khai hội.

Gian hàng xanh đầu tư từ ý tưởng đến trải nghiệm

Năm thứ ba tham gia ngày hội, nhiều doanh nghiệp đầu tư chỉn chu hơn từ thiết kế đến nội dung truyền tải. Không chỉ đơn thuần trưng bày sản phẩm, các gian hàng được xây dựng theo hướng tăng trải nghiệm, kết hợp màu sắc, hình khối và vật liệu trang trí thân thiện môi trường, mang đến cảm giác như những không gian xanh thu nhỏ.

Tất bật điều phối nhóm thi công sáu người, anh Vũ Hoàng Lang, trưởng nhóm thi công thuộc Công ty Hoàng Duy (đơn vị phụ trách gian hàng TTC AgriS) cho biết đội ngũ chỉ có khoảng hai ngày rưỡi để sản xuất, chuẩn bị và hoàn thiện các hạng mục.

Khoảng 11h trưa 6-11, vật liệu mới được vận chuyển đến địa điểm tổ chức. Dự kiến khoảng 22h cùng ngày, toàn bộ công việc mới hoàn tất.

"Đến thời điểm này, các hạng mục chính cơ bản đã xong, đội chỉ còn dán decal và vệ sinh tổng thể gian hàng", anh Lang chia sẻ.

Trong khi đó, gian hàng Visante mang đến cảm giác dịu mắt với sắc xanh bao phủ, hình ảnh cây cối và phần nền phủ rêu như một mảng vườn nhỏ. Doanh nghiệp còn chuẩn bị các sản phẩm dung tích mini để khách trải nghiệm. Theo Bảo Châu, đại diện gian hàng, Visante dành khoảng 250 sản phẩm tặng khách thông qua hoạt động quét mã và chơi game

Gian hàng TTC AgriS được thiết kế theo không gian 3D nổi bật, điểm xuyết hình ảnh các loại nông sản dứa, dừa, chuối, mía.... Chất liệu từ giấy mang đến cảm giác gần gũi, đồng thời truyền tải tinh thần xanh của ngày hội - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Gian hàng trưng bày các sản phẩm chăm sóc cơ thể của Visante. - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Công viên Phan Đình Phùng khoác diện mạo xanh với nhiều gian hàng được đầu tư trang trí, trưng bày sản phẩm và giới thiệu các sáng kiến bảo vệ môi trường - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Không chỉ có sản phẩm tiêu dùng, ngày hội còn dành không gian cho các dự án về môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Dự án Gen Zero của Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc mang đến thông điệp bảo vệ động vật hoang dã thông qua các trò chơi, thử thách tương tác.

Đại diện gian hàng cho biết đây là cơ hội đưa câu chuyện bảo tồn đến gần công chúng hơn, giúp mọi người hiểu về những loài động vật hoang dã đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng.

"Các hoạt động tương tác, chia sẻ trên mạng xã hội cũng được kỳ vọng khuyến khích người trẻ trở thành những người lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên", vị này chia sẻ.

Hơn 17.000 phần quà chờ khách

Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, ngày hội năm nay dự kiến có 50 gian hàng, thu hút 25.000 lượt người tham dự.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là đổi vật liệu tái chế lấy quà. Người dân có thể mang các vật liệu có khả năng tái chế đến ngày hội để nhận sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, sản phẩm sữa TH true MILK, Dutch Lady cùng nhiều vật phẩm từ các đơn vị đồng hành.

Gian hàng ẩm thực của Công ty Bình Tây Food tất bật chuẩn bị các sản phẩm và quà tặng xanh, sẵn sàng giới thiệu đến khách tham quan Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: HẢI DƯƠNG

50 gian hàng cùng nhiều không gian trải nghiệm đang dần hoàn thiện, hứa hẹn mang đến điểm hẹn sống xanh giữa lòng TP.HCM - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Các trạm tương tác cũng được thiết kế để khách vừa vui chơi vừa tìm hiểu kiến thức môi trường. Đặc biệt, mỗi lượt check-in, tham gia hoạt động hoặc tương tác tại gian hàng còn có thể mang đến cơ hội bốc thăm may mắn.

Theo ban tổ chức, hơn 17.000 phần quà từ các đơn vị đồng hành đang chờ khách tham quan. Trong đó có một xe điện VinFast trị giá 35 triệu đồng và hai đèn bàn Philips, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh hoạt động trực tiếp, ban tổ chức còn triển khai Mega Livestream "Xanh từng đơn hàng", giới thiệu các sản phẩm có yếu tố chuyển đổi xanh với ưu đãi giảm giá đến 70%, với sự đồng hành của các nhà sáng tạo nội dung Nam Hoàng, Hoàng Việt và Duy Nhất.

Những sản phẩm sản xuất từ bã cà phê kết hợp nhựa PET tái chế - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Những công đoạn cuối cùng đang được hoàn tất để sẵn sàng mở cửa Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 trong hai ngày 7 và 8-11 - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Booth có gắn pin năng lượng mặt trời của Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Vũ đoàn Sao Việt tổng duyệt - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công Ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…