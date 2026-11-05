Sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên mang sáng kiến xanh đến Thử thách GreenZ 2026

Đội thi Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM kỳ vọng đưa kiến thức chuyên ngành vào các giải pháp sống xanh - Ảnh: NVCC



Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, cuộc thi Thử thách GreenZ tạo sân chơi để sinh viên tìm hiểu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đồng thời đề xuất sáng kiến thúc đẩy lối sống xanh trong trường học và cộng đồng.

Đội thi đến từ Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM gồm bốn thành viên Hà Thanh Nhã, Trần Huỳnh Như, Đỗ Hà Văn và Nguyễn Thùy Lam, trong đó Thanh Nhã giữ vai trò đội trưởng.

Quan tâm đến môi trường và phát triển bền vững, cả đội quyết định tham gia Thử thách GreenZ 2026 do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức. Trước cuộc thi, các thành viên tìm hiểu kiến thức về môi trường, dấu chân carbon, phát triển bền vững và ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Sống xanh từ những việc nhỏ

Là sinh viên thường xuyên học tập và làm việc trong phòng thí nghiệm, Hà Thanh Nhã cho biết bản thân duy trì một số thói quen như mang bình nước cá nhân, túi vải khi đến trường và phân loại rác tại nguồn. Trong quá trình học tập, làm thí nghiệm, các thành viên cũng nhắc nhau tiết kiệm điện, hóa chất và hạn chế rác thải nhựa dùng một lần.

Thanh Nhã không tự nhận mình là người sống xanh hoàn hảo, nhưng cho rằng điều quan trọng là ý thức thay đổi từ những lựa chọn thường ngày: "Em nghĩ sống xanh không đòi hỏi những điều quá vĩ mô, mà bắt đầu từ những hành động, những lựa chọn của bản thân trong cuộc sống hằng ngày".

Những lựa chọn nhỏ trong học tập và sinh hoạt góp phần hình thành lối sống xanh trong sinh viên - Ảnh: NVCC

Theo đội thi, sống xanh cũng không nhất thiết phải tốn kém hay mất nhiều thời gian. Sinh viên có thể bắt đầu bằng việc mang bình nước cá nhân thay cho mua nước đóng chai, trao đổi giáo trình cũ, tận dụng giấy nháp hai mặt, đi xe buýt hoặc đi bộ giữa các giảng đường, tắt thiết bị điện khi rời phòng học.

"Những hành động này hoàn toàn không tốn thêm thời gian hay tiền bạc, mà trái lại còn tạo nên thói quen chi tiêu thông minh, bền vững cho đời sống sinh viên", Thanh Nhã nói.

Kiến thức ESG đến giải pháp cho trường học

Đây cũng là những vấn đề nhóm kỳ vọng có thể tiếp tục khai thác tại Thử thách GreenZ 2026 do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026.

Để chuẩn bị, nhóm sinh viên đến từ Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM tìm hiểu kiến thức về môi trường, phát triển xanh, dấu chân carbon, phát triển bền vững và ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Trong bốn vòng, đội trưởng Hà Thanh Nhã mong chờ nhất phần Hành động xanh, bởi đây là cơ hội để các thành viên đưa ra sáng kiến giải quyết những vấn đề ngay tại trường mình.

Thử thách GreenZ 2026 khuyến khích sinh viên vận dụng kiến thức ESG vào các giải pháp sống xanh trong trường học - Ảnh: NVCC

Bên cạnh nội dung thi, nhóm cũng đánh giá cao cách truyền tải thông điệp môi trường qua hoạt động tương tác. Thay vì chỉ nghe khẩu hiệu hay bài giảng một chiều, sinh viên có thể trực tiếp tìm hiểu mô hình doanh nghiệp, xây dựng giải pháp và tranh biện tình huống. Cách tiếp cận này giúp người trẻ chủ động tiếp nhận kiến thức và ghi nhớ lâu hơn.

Với đội thi, sống xanh không phải trào lưu nhất thời, mà là bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Thanh Nhã gửi gắm: "Đừng đợi đến khi có điều kiện lớn lao mới bắt đầu chuyển đổi xanh, hãy để mỗi lựa chọn nhỏ trong học tập, nghiên cứu và tiêu dùng hôm nay của bạn trở thành một giải pháp cho tương lai bền vững của Việt Nam!".

Ngày hội Việt Nam Xanh là sự kiện thường niên trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh do Báo Tuổi Trẻ, Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và các đơn vị tổ chức. Chương trình hướng đến hưởng ứng các cam kết tại COP26, thúc đẩy chuyển đổi xanh và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.