Ngày hội Việt Nam Xanh: Khám phá những sáng kiến xanh từ doanh nghiệp đến cộng đồng

Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam, giới thiệu về hành trình bao bì với ông Bùi Minh Thạnh, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, các đại biểu tham gia VIP tour tham quan các gian hàng, tìm hiểu những mô hình sản xuất xanh, giải pháp tái chế và sáng kiến thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Tại gian hàng Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), đại diện đơn vị giới thiệu hành trình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua nguyên tắc 3R gồm giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thành lập từ năm 2019, PRO Việt Nam hiện có 32 doanh nghiệp thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, sản xuất bao bì, bán lẻ, nhập khẩu và tái chế.

Không chỉ kết nối các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị bao bì, liên minh còn thúc đẩy hợp tác với các viện, trường và cơ quan quản lý nhằm ứng dụng công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, đặc biệt là trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Đáng chú ý, câu chuyện kinh tế tuần hoàn không chỉ được giới thiệu qua các mô hình sản xuất mà còn được cụ thể hóa bằng hoạt động tương tác tại gian hàng báo Tuổi Trẻ.

Hoa hậu Bảo Ngọc trải nghiệm tương tác đổi rác lấy quà tại gian hàng của Báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Gian hàng được giới thiệu các hoạt động tương tác, người dân mang giấy, kim loại, chai nhựa và các vật liệu có thể tái chế đến đổi lấy những phần quà xanh như sen đá, mỹ phẩm thuần chay, cây trồng và sản phẩm tiêu dùng.

Những chai nhựa, tờ giấy tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng được trao đổi thành những món quà nhỏ, qua đó khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen phân loại, thu gom rác tại nguồn.

Tại khu vực trưng bày của Tập đoàn TH, đại biểu tìm hiểu câu chuyện sản xuất xanh theo hành trình "từ đồng cỏ đến bàn ăn", cùng các giải pháp bao bì thân thiện và công nghệ hướng đến giảm phát thải.

Đại diện Tập đoàn TH chia sẻ về hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với ông Bùi Minh Thạnh tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp, ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Tập đoàn TH đang có kế hoạch nghiên cứu đầu tư một tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao tại TP.HCM.

Trong đó, ông Thạnh nhấn mạnh TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thuận lợi triển khai các dự án đầu tư, nhất là những dự án ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Đến với gian hàng ánh sáng xanh Signify, đoàn đại biểu được giới thiệu dòng sản phẩm mới Philips Smart Lighting dành cho hộ gia đình và các công trình.

Khách tham quan được giới thiệu dòng sản phẩm mới Philips Smart Lighting dành cho hộ gia đình và các công trình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điểm nhấn của các sản phẩm này là điều khiển từ xa qua ứng dụng thông minh trên điện thoại di động, kịp thời tắt thiết bị khi ra khỏi nhà, tích hợp cảm biến và cảnh báo an ninh.

Sản phẩm không những tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ, tiết kiệm điện năng đáng kể mà tuổi thọ bóng đèn cao, hiệu suất lớn, giúp giảm tần suất thay thế bóng và giảm xả thải ra môi trường.

Đây cũng là đơn vị phụ trách chiếu sáng mỹ thuật cho các công trình lớn như cầu Ba Son.

Ông Bùi Minh Thạnh đánh giá cao dòng sản phẩm khi tích hợp giải pháp an ninh, có khả năng phát hiện người lạ độtnhập vào nhà, góp phần bảo vệ an toàn cho người sử dụng.

Ông Bùi Minh Thạnh đang trải nghiệm gian hàng Green Transition, có thể thấy lượng Carbon đang hiện hữu trên màn hình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Gian hàng Green Transition (Tư vấn phát triển bền vững & ESG), đơn vị tư vấn, đào tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh, thực hành ESG, kiểm kê khí nhà kính và lập báo cáo phát triển bền vững.

Được giới thiệu là hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp bền vững.

Tại gian hàng này, mỗi người tham gia sẽ được trải nghiệm hoạt động trực tiếp là có thể thấy lượng Carbon đang hiện hữu trên màn hình tại chương trình "Ngày hội Việt Nam Xanh". Thiết lập màn hình đo lường mức phát thải carbon theo thời gian thực (real-time) của toàn bộ sự kiện.

"Ngày hội Việt Nam Xanh" sự kiện đăng ký tiêu chuẩn Net Zero/Zero Carbon, ghi nhận lượng phát thải phát sinh từ người tham dự, các gian hàng. Toàn bộ số liệu sẽ được tổng hợp để ban tổ chức mua tín chỉ carbon bù trừ nếu vượt mức quy định.

Các khách mời cùng trải nghiệm hoạt động trực tiếp với em học sinh, phụ huynh tại gian hàng Suntory PepsiCo Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khuôn khổ chương trình, đơn vị cũng khởi động cuộc thi "Nuôi dưỡng nguồn nước" (chương trình Mizuiku) phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ.

Tổ chức các trò chơi, hoạt động giáo dục tương tác cho các em học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo về ý thức bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Bảo Ngọc mang không gian rừng về phố qua câu chuyện bảo tồn 3 loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Gian hàng Gen Zero - "Chuyện của Rừng Kể" là dự án thanh niên Gen Zero phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia và Save Vietnam's Wildlife.

Trong đó, loại Voọc mông trắng, đặc hữu tại Ninh Bình, bị đe dọa bởi khai thác đá vôi, Tê tê bị săn bắt làm mồi nhậu, vảy làm thuốc dù không có tác dụng y học, và Gà lôi lam đuôi trắng loài cực kỳ nguy cấp, đã 20 năm chưa thấy ngoài tự nhiên, hiện đang tiếp nhận các cá thể bảo tồn từ nước ngoài về.



Gian hàng Gen Zero - "Chuyện của Rừng Kể" mang đến thông điệp dừng bẫy tê tê trả tê tê để Tê tê được về cộng đồng và đưa Gà lôi trắng về quê hương sải cánh tung bay.

Tại đây, đoàn đại biểu đã ký tên cam kết bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên.

Đến với gian hàng Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, mỗi khách hàng đều được trải nghiệm âm nhạc dân ca/truyền thống kết hợp thông điệp tái chế sáng tạo thu hút khách tham quan - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Tại gian hàng Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, trưng bày và biểu diễn dàn nhạc cụ độc đáo làm từ các vật liệu tái chế như kèn ống nước, các dụng cụ đời sống quen thuộc.

Tại gian hàng Agris, đoàn tham quan đã dừng lại để tìm hiểu đa dạng các sản phẩm từ mía và dừa, đặc biệt nổi bật trong đó có pallet được làm từ nguyên liệu bả mía và thân cây dừa. Theo đại diện đơn vị này, pallet có tải động 2 tấn và tải tỉnh 8 tấn.

Quan tâm đến sản phẩm này Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cho rằng những mô hình và sản phẩm xanh thế này rất ý nghĩa với môi trường sống và đặt biệt tận dụng phế phụ phẩm, rác… để tạo thêm giá trị lớn cho cuộc sống và kinh tế. Đây là chủ trương mà TP.HCM đã, đang và sẽ đẩy mạnh trong thời gian tới - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đặc biệt pallet từ bả mía gần như thu gom lại từ quá trình sản xuất, vòng tuần hoàn nên tạo được môi trường xanh. Đặc biệt việc xuất khẩu bằng pallet này không trải qua quy trình gia nhiệt và hun trùng, tiết kiệm nhiều chi phí.

Đoàn ghé gian hàng ACB để tìm hiểu về quỹ bảo tồn động thực vật tại Việt Nam, đây là quỹ đóng góp xanh và sống xanh với 5 mục tiêu: bảo tồn linh trưởng, bảo tồn bò hoang, bảo tồn chiến lược, bảo tồn cơ sở, bảo tồn thiên nhiên.

Khởi động từ đầu tháng 6-2026, đến nay quỹ đạt gần 300.000 triệu đồng.

Quan tâm đến chương trình ông Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập báo điện tử Tuổi Trẻ, và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh thực hiện chuyển khoản ủng hộ vào quỹ ngay tại chương trình với kỳ vọng quỹ phát triển mạnh hơn, phát huy được ý nghĩa của mình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

VIỆT NAM XANH 2026 - CHUYỂN ĐỔI XANH, HIỆU QUẢ BỀN VỮNG Chương trình Việt Nam Xanh do Báo Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề "Chuyển đổi xanh – Hiệu quả bền vững", Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về phân loại rác tại nguồn, Chuyển đổi năng lượng xanh, chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; các Cuộc thi "Mizuiku 2026 - Bảo tồn nguồn nước, Nuôi dưỡng tương lai", "Kiến tạo Nông nghiệp tương lai"; Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực từ cộng đồng vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công Ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…