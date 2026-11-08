Khách quốc tế thích thú: Cứ 6 chiếc pallet từ phụ phẩm nông nghiệp lại cứu thêm 1 cây xanh

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh trải nghiệm sản phẩm làm từ bã mía và xơ dừa tại gian hàng AgriS - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại gian hàng AgriS trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, những chiếc pallet làm từ bã mía và xơ dừa thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Khách quốc tế bất ngờ năng lực nghiên cứu của doanh nghiệp Việt Nam

Tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, nhiều du khách quốc tế đã không khỏi bất ngờ trước năng lực R&D (nghiên cứu và phát triển) của doanh nghiệp Việt Nam khi trực tiếp trải nghiệm các dòng sản phẩm công nghiệp làm từ phụ phẩm nông nghiệp.

Trải nghiệm không gian trưng bày của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS), anh Thomas Müller (38 tuổi, Đức) dành nhiều thời gian tìm hiểu mẫu pallet sinh học Khách quốc tế ngỡ ngàng với pallet bã mía, xơ dừa của AgriS.

Điều khiến vị khách người Đức chú ý không chỉ ở nguồn nguyên liệu xanh mà còn ở thiết kế chân cốc lõm thông minh, cho phép xếp lồng nhiều chiếc pallet vào nhau để tiết kiệm diện tích.

Với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, vận tải, lưu kho và tối ưu hóa không gian là yếu tố quan trọng Một sản phẩm vừa đảm bảo khả năng chịu lực, vừa cắt giảm chi phí lưu kho lẫn vận chuyển sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn trong chuỗi cung ứng.

"Tái chế phế phẩm nông nghiệp không phải là khái niệm xa lạ ở nước tôi, nhưng giải pháp thiết kế tối ưu cho logistics như thế này thực sự gây ấn tượng", anh Thomas đánh giá.

AgriS giới thiệu đến khách tham quan sản phẩm pallet được sản xuất từ nguyên liệu bã mía, một giải pháp thể hiện định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và tối ưu giá trị tài nguyên nông nghiệp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chị Camille Laurent (32 tuổi, Pháp) cũng bị thu hút bởi tính ứng dụng công nghiệp của nguyên liệu tái chế. Chị ngạc nhiên khi biết bã mía và xơ dừa, những thứ thường bị loại bỏ sau thu hoạch, lại có thể hóa thành vật liệu chịu lực cao.

"Tôi khá bất ngờ khi phụ phẩm nông nghiệp lại có thể tạo ra một sản phẩm chịu được tải trọng lớn đến vậy", chị Camille chia sẻ.

"Cứ 6 chiếc pallet từ phụ phẩm nông nghiệp lại cứu thêm 1 cây xanh"

Đại diện tại gian hàng AgriS, bà Phạm Thị Thanh Liêm, cho biết pallet xanh (AgriS Green Pallets) được sản xuất hoàn toàn từ bã mía và xơ dừa. Đây là dòng sản phẩm công nghiệp của doanh nghiệp ứng dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp này, sau khoảng 3-4 năm nghiên cứu và phát triển. Sản phẩm chính thức được giới thiệu trong năm nay.

Theo bà Liêm, một trong những mục tiêu của sản phẩm là thay đổi cách nhìn nhận về phụ phẩm nông nghiệp. Bã mía, xơ dừa vốn thường được xem là phần nguyên liệu còn lại sau quá trình sản xuất, nhưng nếu được xử lý và ứng dụng công nghệ phù hợp, chúng có thể trở thành đầu vào cho các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng.

"Cứ 6 chiếc pallet 'xanh' được sử dụng tương đương với việc bảo vệ thêm 1 cây xanh", đại diện AgriS nhấn mạnh.

Về công năng, pallet xanh được phát triển với khả năng chịu lực tương đương các loại pallet gỗ và pallet nhựa. Sản phẩm có 2 dòng chính, đáp ứng những mục đích sử dụng khác nhau trong hoạt động logistics.

Cận cảnh pallet từ bã mía tại gian hàng AgriS - Ảnh: DNCC

Cụ thể, pallet 2 tầng được thiết kế phục vụ hệ thống kho kệ, có khả năng chịu tải để bố trí hàng hóa lên đến tầng thứ năm của kệ kho. Trong khi đó, pallet một tầng được sử dụng để lót hàng hóa trong container, phục vụ hoạt động vận chuyển và xuất khẩu.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở thiết kế chân cốc lõm, cho phép các pallet xếp lồng vào nhau khi không sử dụng. Theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp, một chuyến xe tải có thể vận chuyển tới 1.000 chiếc pallet. Thiết kế này giúp tiết kiệm không gian, giảm số chuyến vận chuyển và tối ưu chi phí logistics.

Đặc biệt, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ, qua đó được miễn yêu cầu khử trùng hoặc gia nhiệt áp dụng đối với pallet gỗ truyền thống khi xuất khẩu hàng hóa.

Bên cạnh sản phẩm pallet tái chế từ phụ phẩm nông nghiệp, AgriS còn thu hút nhiều du khách nhờ những sản phẩm quen thuộc như đường Biên Hoà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đại diện AgriS, bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Giám đốc Truyền thông và Quản lý Thương hiệu, cho biết sau hai mùa đồng hành, doanh nghiệp đánh giá Ngày hội Việt Nam Xanh là không gian kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, đối tác, qua đó đưa các sản phẩm và giải pháp xanh đến gần hơn với thị trường.

"Thông qua hoạt động trưng bày, doanh nghiệp cũng ghi nhận người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu, tính an toàn và sự minh bạch trong sản xuất. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm đáp ứng đồng thời nhu cầu sử dụng lẫn trách nhiệm môi trường", bà Phương nói.

Về định hướng dài hạn, AgriS đang phát triển mô hình Chuỗi giá trị Thương mại Tuần hoàn (CCVC), kết nối các khâu nông nghiệp, sản xuất, chế biến và thương mại trên nền tảng công nghệ và tiêu chuẩn ESG. Doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục hợp tác với các đối tác trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và khai thác giá trị từ phụ phẩm nông nghiệp.

Cocoxim cũng là một sản phẩm quen thuộc có mặt tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mở rộng chuỗi giá trị từ cây trồng Pallet xanh nằm trong định hướng phát triển các giải pháp bao bì và sản phẩm công nghiệp từ phụ phẩm nông nghiệp của AgriS. Doanh nghiệp đang xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn dựa trên ba trụ cột AgTech, FoodTech và FinTech, với ESG là nền tảng xuyên suốt. Hiện AgriS phát triển và vận hành chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn với hơn 200 dòng sản phẩm thuộc các ngành hàng nông nghiệp chủ lực như mía, dừa, chuối, lúa gạo và dứa. Doanh nghiệp quản lý khoảng 78.000ha vùng nguyên liệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc, sản phẩm được cung ứng trong nước và xuất khẩu đến 88 thị trường quốc tế. Ở niên độ 2025-2026, AgriS ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 26.733 tỉ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế gần 911 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 846 tỉ đồng. Việc phát triển pallet từ bã mía và xơ dừa cho thấy doanh nghiệp đang tìm cách mở rộng giá trị của nguyên liệu nông nghiệp ra ngoài các sản phẩm thực phẩm, đồ uống hay nhiên liệu quen thuộc. Thay vì kết thúc vòng đời ở khâu thu hoạch và chế biến, phụ phẩm có thể tiếp tục được đưa vào sản xuất, phục vụ những nhu cầu cụ thể của nền kinh tế.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…