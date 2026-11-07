'Bình dân hóa' kiến thức vật liệu xanh, gian hàng thu hút hơn 600 lượt khách

Chuỗi hoạt động minigame thu hút nhiều con trẻ đến trải nghiệm nhận quà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp chọn cách đưa những kiến thức vốn được xem là chuyên ngành xây dựng, công nghiệp đến gần hơn với cộng đồng thông qua các trải nghiệm đơn giản, dễ tham gia.



Đưa kiến thức về vật liệu xanh vào trò chơi

Tại gian hàng INSEE, khách tham quan có thể thử sức với nhiều hoạt động như phân loại rác thải, đoán chọn đá tái chế, xoay rubik để nhận bộ câu hỏi về môi trường. Các trò chơi được thiết kế ngắn gọn, tạo cơ hội để người tham gia vừa tìm hiểu kiến thức, vừa tương tác trực tiếp với những thông điệp về tái chế và sử dụng tài nguyên bền vững.

Bên cạnh đó, gian hàng còn tổ chức các trò chơi tương tác trên màn hình, với phần thưởng là những vật dụng quen thuộc như bình nước, dù cầm tay.

Những phần quà nhỏ như sen đá cũng được trao cho khách tham gia, góp phần tạo không khí gần gũi và khuyến khích mọi người tìm hiểu thêm về các giải pháp xanh.

Nguyễn Hoàng Mai (25 tuổi, phường Xuân Hoà) cho biết suy nghĩ ban đầu khi đến với Ngày hội Việt Nam Xanh để săn quà và trải nghiệm vui chơi cuối tuần. Mai cho biết đã cùng em gái tham gia chương trình năm ngoái, nên năm nay cũng đến với tâm thế nhận quà là chính.

"Ban đầu tôi nghĩ phân loại rác hay tái chế là những việc khá đơn giản, nhưng khi tham gia trò chơi mới thấy có nhiều loại vật liệu cần được phân biệt và xử lý đúng cách. Cách học thông qua trò chơi giúp kiến thức về môi trường dễ nhớ hơn, đồng thời khiến tôi bất ngờ vì không nghĩ rằng các sản phẩm tái chế lại gắn với quá trình tái chế của doanh nghiệp trong ngành xây dựng", Mai nói.

Nhiều phần quà được chuẩn bị cho khách tham quan, trải nghiệm tại gian hàng của INSEE ngày 7-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đại diện gian hàng INSEE tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 cho biết doanh nghiệp mong muốn bình dân hóa kiến thức về công nghiệp, vật liệu xây dựng và phát triển bền vững, đặc biệt với người trẻ.

"Qua đó, người tham gia có thể nhận ra rằng những sản phẩm tái chế không phải là câu chuyện xa lạ hay chỉ tồn tại trong nhà máy, mà có mối liên hệ trực tiếp với đời sống sinh hoạt hằng ngày", đại diện INSEE nói.

Theo doanh nghiệp, việc đưa kiến thức chuyên ngành vào các trò chơi giúp người tham gia dễ tiếp cận hơn với những khái niệm như phân loại chất thải, tái chế vật liệu hay sử dụng tài nguyên hiệu quả. Thay vì tiếp nhận thông tin một chiều, khách tham quan được trực tiếp lựa chọn, trả lời câu hỏi và thử sức với các thử thách tại gian hàng.

Trong ngày đầu tiên của sự kiện, gian hàng INSEE ghi nhận hàng trăm lượt tương tác và trải nghiệm. Riêng 600 cây sen đá đã được trao đến khách tham quan.

Từ vật liệu phát thải thấp đến kinh tế tuần hoàn

Không chỉ tổ chức hoạt động trải nghiệm, INSEE còn giới thiệu tại ngày hội các giải pháp vật liệu xây dựng bền vững và sáng kiến trong xử lý, tái chế chất thải.

Trong đó có danh mục xi măng phát thải thấp, với mức phát thải thấp hơn 34-58% so với xi măng OPC thông thường theo thông tin doanh nghiệp cung cấp.

Một giải pháp khác được giới thiệu là dịch vụ đồng xử lý chất thải Ecocycle. Doanh nghiệp cũng chia sẻ định hướng nghiên cứu tái chế chất thải rắn từ vật liệu xây dựng, hướng đến tận dụng nguồn tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Đào Nguyên Khánh, Trưởng bộ phận Phát triển bền vững và Truyền thông doanh nghiệp INSEE Việt Nam, cho biết thông qua các hoạt động trưng bày, trải nghiệm và tương tác trực tiếp, Ngày hội Việt Nam Xanh giúp công chúng hiểu rõ hơn về sản phẩm, sáng kiến thân thiện với môi trường cũng như vai trò của kinh tế tuần hoàn trong đời sống.



"Sau hai mùa đồng hành cùng chương trình, INSEE đánh giá đây là dịp để doanh nghiệp kết nối với cộng đồng, đưa các giải pháp sống xanh đến gần hơn với người tiêu dùng. Việc kết hợp truyền thông với trải nghiệm thực tế cũng góp phần khiến thông điệp bảo vệ môi trường trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn", ông nói.

Theo ông Khánh, qua tiếp xúc với khách tham quan, doanh nghiệp nhận thấy người tiêu dùng ngày càng chủ động tìm hiểu về sản phẩm thân thiện với môi trường, quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và giá trị bền vững.

Đại diện INSEE cho biết sau sự kiện, doanh nghiệp sẽ tiếp tục các hoạt động hợp tác, chia sẻ kiến thức và triển khai sáng kiến trong lĩnh vực sử dụng vật liệu bền vững, thu gom, tái chế chất thải. "Mục tiêu là thúc đẩy sự tham gia của nhiều bên trong chuỗi giá trị, hướng đến ngành xây dựng", ông nói.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…

Ngày Hội Việt Nam Xanh 2026: Kết nối doanh nghiệp, lan tỏa hành động xanh Sáng 7-11, tại Công viên Phan Đình Phùng (TP.HCM), Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững”.



