Người cao tuổi cùng người trẻ trải nghiệm sống xanh tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Người dân đổi rác lấy quà tại gian hàng báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 7-11, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra trong không khí sôi động với sự tham gia của nhiều người dân đến trải nghiệm gian hàng.

Thay đổi suy nghĩ sau 20 năm





Bên cạnh đó, từ những người lớn tuổi đến các em nhỏ, những phụ huynh đến trải nghiệm hoạt động đổi rác lấy quà.

Bà Đỗ Hồng Minh (63 tuổi) được tư vấn về vấn đề tái chế từ chai nhựa chia sẻ bản thân từng cảm thấy gánh nặng trách nhiệm rất lớn mỗi khi mở nắp hoặc sử dụng chai nhựa, bởi vì rác thải nhựa thải ra môi trường có thể mất tới hàng trăm năm vẫn chưa phân hủy.

"Ở nhà, cô thường xuyên nhắc nhở con cái hạn chế mua hoặc uống nước đóng chai nhựa, thay vào đó nên dùng bình giữ nhiệt cá nhân mang theo. Nỗi lo này đã hình thành từ khoảng 20 năm trước, đặc biệt sau khi xem các chương trình truyền hình về hình ảnh rác nhựa ngập trong bụng cá voi", bà Hồng Minh chia sẻ.

Sau khi biết thông tin Công ty Cổ phần Nhựa Tái Chế Duy Tân (Duy Tân Recycling) có thể xử lý và tái chế tới 13 triệu chai nhựa mỗi ngày, bà cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn rất nhiều khi tiếp cận, sử dụng các sản phẩm liên quan.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 thu hút nhiều người dân tham gia từ ngày đầu tiên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đang cùng nhóm bạn điền thông tin khảo sát tại gian hàng cả công ty C.P Việt Nam, bạn Nguyễn Đình Huân cho biết các mô hình về phát triển xanh, bền vững được nhiều đơn vị giới thiệu tại chương trình, đặc biệt gian hàng của C.P giới thiệu rất chi tiết các dự án xanh mang có phạm vị rộng lớn, thường niên như trồng rừng.., thêm vào đó các nhiều phần quà như bao bì tái chế, sản phẩm thực phẩm… nên nhóm bạn đã chọn tương tác và tìm hiểu tại gian hàng này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Phan Kim Thảo, đại diện gian hàng của Công ty C.P Việt Nam, cho biết đơn vị đã mang đến chương trình "câu chuyện" của nhiều mô hình xanh, phát triển bền vững, trong đó nổi bật nhất là các sản phẩm được tái chế góp phần bảo vệ môi trường.

Đặc biệt dự án trồng 3 triệu cây rừng giai đoạn 2021-2030 là dự án có quy mô lớn và được tổ chức trên cả nước được nhiều bạn trẻ quan.

Người dân trải nghiệm tại gian hàng của Fastlink - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sẽ dẫn con đến Việt Nam Xanh tiếp vào ngày mai



Trong khi đó, với trưng bày bán đa dạng sản phẩm thời trang làm tư nguyên liệu tái chế như bã cà phê, sen, lá dứa, vỏ ốc…, gian hàng Faslink thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Đang tìm hiểu sản phẩm tại đây, ông Nguyễn Văn Hưng, cho biết các sản phẩm thời trang sử dụng nguyên liệu tái chế hiện nay rất đa dạng và mẫu mã cũng đẹp, chất liệu tốt nên nhiều người dân quan tâm.

Hải Anh, 6 tuổi (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) hưởng ứng "sống xanh", đem giấy, pin đi đổi quà từ sớm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đại diện gian hàng Faslink cho biết các sản phẩm may mặc có nguyên liệu từ sản phẩm tái chế, sản phẩm xanh được đơn vị mới triển khai gần đây nhưng nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng, đặc biệt các sản phẩm áo với giá thành "khá mềm" được giới trẻ ưa chuộng.

"Đây là hình thức bảo vệ môi trường rất tích cực mà chúng tôi muốn hướng đến và phát huy thêm, đặc biệt thông qua chương trình muốn chia sẻ, giáo dục cho giới trẻ về việc ưu tiên lựa chọn các sản phẩm bảo vệ môi trường để thúc đẩy hoạt động sản xuất các sản phẩm xanh, bền vững".

Chị Nguyễn Duy (Phường Phú Thọ Hoà), cũng đến sự kiện từ sáng sớm và trải nghiệm chương trình. Khi đến nơi, chị tham gia khảo sát của công ty tại quầy và nhận được quà tặng từ hoạt động này.

Con trẻ háo hức trải nghiệm "sống xanh" tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG

Chị đánh giá cao tính thiết thực của sự kiện trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa.

"Đối với trẻ nhỏ, các hoạt động tái chế trực quan như thế này giúp các bé hiểu rõ hơn về môi trường và hình thành ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường từ sớm", chị Duy chia sẻ sẽ dẫn con đến tham dự chương trình vào ngày mai để tìm hiểu kỹ thể lệ đổi rác, chuẩn bị chai nhựa và cho con được trải nghiệm thực tế về hành động bảo vệ môi trường tại chương trình.

Nhiều hoạt động tương tác cho trẻ nhỏ trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…