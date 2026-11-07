AgriS chia sẻ chiến lược về chuỗi giá trị nông nghiệp tại Fortune Southeast Asia 500

: Chủ tịch AgriS và Betrimex Đặng Huỳnh Ức My nhận vinh danh Fortune Most Powerful Women Asia 2026 từ bà Khoon Fong Ang, Giám đốc điều hành Fortune Asia - Ảnh: DNCC

AgriS góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

Ngày 3-11, tại TP.HCM, Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 lần đầu tổ chức tại Việt Nam, quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng đầu tư quốc tế.

Với chủ đề "New Horizons, Enduring Growth", hội nghị tập trung thảo luận những động lực tăng trưởng mới của Đông Nam Á, trong đó có năng lực tạo lập giá trị, nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng cường liên kết khu vực.

Tại sự kiện, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS và Betrimex, năm thứ hai liên tiếp có tên trong danh sách 100 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất châu Á của Fortune (Fortune Most Powerful Women Asia 2026).

Trong chương trình Most Powerful Women Asia Leaders Breakfast, bà cùng các nữ lãnh đạo khu vực trao đổi về tư duy lãnh đạo, kết nối nguồn lực và vai trò của doanh nghiệp trong việc mở rộng cơ hội tăng trưởng.

AgriS cũng tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp thuộc nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu.

Ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc AgriS đại diện doanh nghiệp nhận vinh danh tại sự kiện. Đây là sự ghi nhận về quy mô hoạt động, đồng thời phản ánh hành trình phát triển của một doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đang từng bước mở rộng năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và bà Khoon Fong Ang, Giám đốc điều hành Fortune Asia trao vinh danh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 cho ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc AgriS - Ảnh: DNCC

Từ lợi thế tài nguyên đến năng lực tạo giá trị

Một trong những nội dung tại hội nghị là hai phiên đối thoại chiến lược "Vươn ra toàn cầu: Sự trỗi dậy của các tập đoàn đa quốc gia châu Á" (Going Global: The Rise of Asia's Multinationals) và "Nuôi dưỡng thế hệ tương lai: Định hình nền nông nghiệp bền vững" (Feeding the Future). Trong hai phiên đối thoại này, Chủ tịch AgriS Đặng Huỳnh Ức My và các lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế cùng tìm lời giải cho bài toán tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và tương lai chuỗi cung ứng.

Tại phiên thảo luận về quốc tế hóa doanh nghiệp châu Á, bà Đặng Huỳnh Ức My cùng đại diện JINGDONG Industrials và ông Cường Đặng, đại diện Fortune tại Việt Nam, trao đổi về chiến lược mở rộng thị trường và những năng lực cần thiết để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo bà Ức My, lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn mới không chỉ đến từ quy mô sản xuất hay khả năng tiếp cận nguyên liệu, mà còn phụ thuộc vào năng lực tích hợp các nguồn lực để tạo ra giá trị cao hơn và chuyển hóa giá trị đó thành cơ hội thương mại.

Tại phiên "Nuôi dưỡng thế hệ tương lai: Định hình nền nông nghiệp bền vững", bà Ức My cùng các diễn giả trao đổi về những thách thức của hệ thống lương thực toàn cầu, vai trò của khoa học công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên và các mô hình hợp tác trong chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Chia sẻ về quá trình chuyển đổi từ ngành đường sang mô hình kinh tế nông nghiệp tích hợp, bà Ức My cho biết: "AgriS không còn được định nghĩa bởi một ngành hàng duy nhất. Chúng tôi đang chuyển đổi từ hoạt động sản xuất truyền thống sang mô hình kinh tế nông nghiệp tích hợp AgTech, FoodTech và FinTech, nhằm kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị, tối ưu tài nguyên và mở rộng cơ hội phát triển trên nhiều ngành hàng".

Theo định hướng này, doanh nghiệp tập trung nâng cao giá trị từ mỗi nguồn nguyên liệu thông qua quản trị vùng trồng, nghiên cứu phát triển, chế biến sâu, thương mại hóa và khai thác phụ phẩm nông nghiệp.

Ngành dừa là một ví dụ. Thay vì tập trung vào sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp hướng đến khai thác nhiều giá trị từ nguyên liệu dừa, mở rộng ứng dụng trong thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm và các lĩnh vực khác theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch AgriS Đặng Huỳnh Ức My chia sẻ góc nhìn về quốc tế hóa doanh nghiệp châu Á và tương lai chuỗi giá trị nông nghiệp tại Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 - Ảnh: DNCC

Việc gia tăng giá trị trên cùng một nguồn tài nguyên không chỉ mở rộng dư địa thương mại mà còn góp phần giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và giảm sự phụ thuộc vào biến động giá của từng ngành hàng.

Công nghệ nông nghiệp và bài toán nhân rộng

Bên cạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh, AgriS xác định khoa học công nghệ là một trong những nền tảng nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng tài nguyên và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

Tại hội nghị, bà Đặng Huỳnh Ức My cho biết mô hình Nông trường khảo nghiệm công nghệ cao (Demo Farm) của doanh nghiệp tích hợp cơ giới hóa, canh tác chính xác, quản trị đồng ruộng và ứng dụng dữ liệu trong sản xuất.

Theo bà, mô hình này còn được sử dụng để thực hành, trao đổi tri thức và chuyển giao giải pháp. Việc nhân rộng cần có sự kết nối giữa nhà khoa học, nông dân, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính, nhằm đưa những giải pháp đã được kiểm chứng vào thực tiễn.

Theo kết quả khảo nghiệm do AgriS công bố, mô hình Demo Farm ghi nhận sản lượng tăng khoảng 27%, năng suất lao động tăng 110% và chu kỳ canh tác mía kéo dài tối thiểu bốn năm. Chi phí đầu tư và giá thành giảm hơn một phần ba so với phương thức canh tác trước đây. Các giải pháp quản lý dinh dưỡng và canh tác chính xác cũng góp phần giảm phát thải khí nhà kính tới 1,5 tCO₂e/ha/năm.

Tuy nhiên, theo bà Ức My, thách thức lớn hơn là chuyển giao các giải pháp đã được kiểm chứng đến những vùng sản xuất khác, đặc biệt là hệ sinh thái nông hộ nhỏ.

AgriS hợp tác cùng các tổ chức tư vấn nông học thúc đẩy chuyển giao công nghệ và ứng dụng kỹ thuật canh tác chính xác thông qua các mô hình Nông trường khảo nghiệm (Demo Farm) tại Việt Nam và Australia - Ảnh: DNCC

Doanh nghiệp đang kết hợp quy hoạch vùng nguyên liệu, dịch vụ nông nghiệp, dữ liệu canh tác và chuyển giao kỹ thuật, đồng thời phát triển Demo Farm thành nền tảng thực hành, đào tạo và chia sẻ tri thức với đối tác, chuyên gia và cộng đồng nông dân.

Kết nối công nghệ, dữ liệu, vốn và thị trường

Theo Chủ tịch AgriS, khả năng kết nối các nguồn lực trên toàn chuỗi giá trị là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

"Dư địa tăng trưởng của nông nghiệp Việt Nam nằm ở khả năng tạo ra giá trị cao hơn từ những nguồn lực sẵn có. Để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần phát triển năng lực tích hợp công nghệ, dữ liệu, nguồn vốn và thị trường, từng bước chuyển từ lợi thế sản xuất sang năng lực kiến tạo giá trị", bà Ức My chia sẻ.

AgriS triển khai định hướng này thông qua mô hình liên kết ba trung tâm gồm Nông nghiệp, Sản xuất - Nghiên cứu phát triển và Thương mại, với dữ liệu và dòng vốn được kết nối xuyên suốt.

Trong đó, giải pháp tài chính chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance - SCF) sử dụng dữ liệu vùng nguyên liệu, mùa vụ, sản lượng và giao dịch thu mua, phối hợp với các đối tác tài chính để hỗ trợ đánh giá rủi ro và mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho các chủ thể trong chuỗi.

Ở đầu ra, doanh nghiệp phát triển hơn 240 dòng sản phẩm từ các ngành hàng mía, dừa, chuối, lúa gạo và dứa, phục vụ thị trường trong nước và gần 90 thị trường quốc tế.

Tháng 9-2026, AgriS khai trương Trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu AgriS Global Innovation Center tại Singapore, nhằm kết nối nguồn lực nghiên cứu, công nghệ và thương mại hóa giải pháp nông nghiệp quốc tế.

Năng lực hội nhập cũng được ghi nhận qua việc AgriS thuộc nhóm 72 doanh nghiệp Việt Nam trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp góp mặt thuộc top các doanh nghiệp lớn nhất khu vực theo doanh thu.

Từ việc nâng cao hiệu quả canh tác, phát triển các ngành hàng giá trị gia tăng đến kết nối thị trường và nguồn lực quốc tế, AgriS đang từng bước chinh phục chiến lược, hướng đến một mô hình tăng trưởng dựa trên năng lực tích hợp, hiệu quả thương mại và phát triển bền vững.