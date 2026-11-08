Cả nhà cùng thử tái chế, khám phá cuộc đời thứ hai của rác tại Việt Nam Xanh

Khách tham quan hào hứng thử sức với các trò chơi tìm hiểu hành trình tái chế bao bì tại không gian trải nghiệm của PRO Việt Nam tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11 tại Công viên Phan Đình Phùng (TP.HCM), không gian trải nghiệm của Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam - đơn vị đồng khởi xướng phối hợp tổ chức Việt Nam Xanh) thu hút đông đảo bạn trẻ, gia đình.

Những trò chơi tương tác giúp câu chuyện tái chế vốn diễn ra phía sau cánh cửa nhà máy trở nên gần gũi, sinh động và dễ hiểu.

Theo chân chiếc chai nhựa trên hành trình tái sinh

Ban đầu, Linh Chi (20 tuổi, ngụ phường Gia Định) đến gian hàng chủ yếu vì hào hứng với các trò chơi và phần quà. Nhưng khi tham gia thử thách "theo dấu hành trình bao bì", Chi mới nhận ra mình chưa thực sự hiểu rõ một chiếc bao bì sau khi được thu gom sẽ trải qua những công đoạn nào để trở thành nguyên liệu cho sản phẩm mới.

"Nhiều câu hỏi tưởng đơn giản lại khiến cả mình và bạn phải cùng suy nghĩ khá lâu. Chai nhựa có thể tái chế thành những gì? Bao bì nhôm thì sao? Vì sao phân loại trước khi đưa rác đến điểm thu gom lại quan trọng?", Chi kể.

Cũng tranh thủ dịp cuối tuần đưa con gái đến dạo chơi tại ngày hội, chị Trần Thanh Tâm (ngụ phường Nhiêu Lộc) không khỏi bất ngờ khi tham gia các trò chơi nhận diện vật liệu và phân loại bao bì. Qua những thử thách tưởng chừng đơn giản, chị nhận ra có nhiều kiến thức về phân loại rác mà lâu nay mình vẫn chưa hiểu hết.

Theo chị Tâm, trước đây gia đình chủ yếu hướng dẫn con không xả rác bừa bãi, bỏ rác vào thùng. Qua trải nghiệm tại ngày hội, chị nhận ra việc phân loại rác cần được hướng dẫn cụ thể hơn.

"Về nhà, tôi sẽ hướng dẫn con tập phân loại chai nhựa, lon nhôm và những loại bao bì có thể tái chế. Tôi nghĩ khi trẻ hiểu được ý nghĩa của việc mình làm, các bé sẽ chủ động hơn trong việc bảo vệ môi trường", chị Tâm chia sẻ.

Bà Chu Thị Kim Thanh, Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc vận hành Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), chia sẻ về không gian trải nghiệm và các hoạt động tương tác tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đại diện lãnh đạo thành phố cùng Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại gian hàng PRO Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Không chỉ trẻ nhỏ, những người tham gia ngày hội cũng có thêm góc nhìn về giá trị của bao bì sau sử dụng.

Hải An (25 tuổi, ngụ phường Gia Định) cho biết đặc biệt ấn tượng với câu chuyện "đổi đời cho rác" tại sự kiện. Những sản phẩm được làm từ vật liệu tái chế khiến An bất ngờ, bởi trước đây cô thường nghĩ chai nhựa sau khi sử dụng chỉ đơn giản là bỏ vào thùng rác, còn việc tái chế là câu chuyện của các nhà máy.

"Sau khi được tìm hiểu về từng công đoạn, mình mới hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc phân loại, thu gom bao bì đúng cách", An chia sẻ.

Các bạn trẻ hào hứng khám phá vòng đời mới của những chiếc bao bì quen thuộc qua trò chơi tương tác tại gian hàng PRO Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cho bao bì cơ hội bước vào vòng đời mới

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện PRO Việt Nam cho biết thay vì truyền tải kiến thức về kinh tế tuần hoàn qua những thông tin khô khan, đơn vị tình toán lựa chọn cách tiếp cận trực quan, gần gũi hơn thông qua các trò chơi và thử thách tương tác.

Qua đó, khách tham quan vừa trải nghiệm, vừa tìm hiểu cách nhận biết vật liệu, nhãn bao bì cũng như những nguyên tắc cơ bản trong giảm thiểu rác thải ra môi trường.

Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) được thành lập năm 2019, gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản xuất bao bì, bán lẻ và nhập khẩu. Hiện liên minh có 32 thành viên. Các thành viên cùng hướng đến mục tiêu góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, sạch, đẹp thông qua thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó chú trọng làm cho hoạt động thu gom và tái chế bao bì sản phẩm trở nên dễ tiếp cận và bền vững hơn.

Cụ thể, "thử thách sống xanh" đưa ra các câu hỏi xoay quanh quy tắc 3R gồm reduce (giảm thiểu), reuse (tái sử dụng) và recycle (tái chế), cũng như cách nhận biết nhãn bao bì.

Còn với trò chơi "theo dấu hành trình bao bì", người tham gia thử sức ghép tranh, sắp xếp các công đoạn để hoàn thành hành trình từ thu gom, phân loại đến tái chế thành vật liệu và sản phẩm mới.

Chị Đỗ Vũ Ánh Tuyết, nhân viên không gian trải nghiệm, cho biết trò chơi "Theo dấu hành trình bao bì" đặc biệt thu hút các gia đình và trẻ nhỏ nhờ cách chơi đơn giản, dễ tiếp cận nhưng vẫn có yếu tố thử thách kiến thức.

Theo chị Tuyết, chỉ tính trong buổi sáng ngày đầu tiên, gian hàng đã trao gần 100 phần quà và ghi nhận hơn 50 lượt khách tham gia các trò chơi. Phần quà dành cho người chơi gồm vớ và túi đựng bút làm từ vải tái chế.

"Với chủ đề 'Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững', chuỗi hoạt động được thiết kế với mục tiêu tăng tính tương tác, trải nghiệm, giúp khách tham quan dễ dàng hiểu vòng đời bao bì, từ sử dụng, phân loại, thu gom đến tái chế và tạo ra sản phẩm mới", chị Tuyết chia sẻ.

Những câu hỏi về chai nhựa, lon nhôm và cách phân loại bao bì mang đến trải nghiệm vừa học vừa chơi thú vị - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phần quà xanh tiếp thêm hào hứng cho khách tham quan khi chinh phục các thử thách về tái chế bao bì - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…

Người cao tuổi cùng người trẻ trải nghiệm sống xanh tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 Ngày đầu tiên của Việt Nam Xanh 2026 thu hút hàng ngàn người dân trong đó có rất nhiều các bạn trẻ đến trải nghiệm.



