Người trẻ mê mẩn góc ẩm thực dân dã tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Gian hàng ẩm thực hút khách tại Ngày hội Việt Nam xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 (Báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam - PRO Việt Nam - khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai từ năm 2024) diễn ra trong không khí sôi động với sự tham gia của nhiều người dân. Đến chiều 7-11 các gian hàng ẩm thực liên tục níu chân khách tham quan.

Độc đáo với bánh "nghệ nhân"

Từ nguyên liệu đậu Hà Lan kết hợp với bột gạo, Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây (Bình Tây Food) giới thiệu sản phẩm bột làm bánh ít thấm dầu, hướng đến thay đổi trải nghiệm thưởng thức những món bánh dân dã quen thuộc như bánh xèo, bánh khọt.

Những chiếc bánh xèo nóng vừa ra lò của Bình Tây Food thu hút sự chú ý của thực khách - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chia sẻ với Tuổi trẻ, nghệ nhân Trần Lê Thị Huệ Linh - nghệ nhân nổi tiếng chuyên bảo tồn và phát huy các loại bánh dân gian Nam Bộ cho hay điểm khác biệt của sản phẩm nằm ở công thức phối trộn gồm 50% tinh chất đậu Hà Lan và 50% bột gạo.

Theo đó, việc bổ sung tinh chất đậu Hà Lan không chỉ giúp tăng hàm lượng protein mà còn tạo nên đặc tính ít thấm dầu cho bánh sau khi chế biến.

Không chỉ hướng đến yếu tố dinh dưỡng, sản phẩm còn được phát triển theo định hướng thực phẩm xanh, tận dụng nguồn nguyên liệu thực vật để tạo ra lựa chọn mới cho người tiêu dùng.

Nhiều bạn trẻ đang "lựa hàng" tại các gian hàng ẩm thực - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Với công thức hiện tại, loại bột này có thể sử dụng linh hoạt để chế biến cả bánh xèo lẫn bánh khọt, hai món ăn quen thuộc thường được chế biến bằng phương phápchiên, đổ bánh với dầu ăn", nghệ nhân Trần Lê Thị Huệ Linh nhấn manh.

Những chiếc bánh xèo, bánh khọt nóng vừa ra lò thu hút sự chú ý của thực khách.

Nhiều người dừng chân quan sát quy trình chế biến, thưởng thức thành phẩm và tìm hiểu về thànhphần nguyên liệu cũng như đặc tính của loại bột mới. Đây cũng là ưu điểm được nhiều du khách thích thú và thuởng thức trong ngày đầu diễn ra sự kiện.

Chị Trần Ngọc Linh (30 tuổi, phường Cầu Ông Lãnh) cho biết trong quá trình chế biến, dù bánh được chiên, đổ trên chảo với lượng dầu tương đối nhiều, thành phẩm vẫn hạn chế tình trạng thấm dầu hoặc đọng dầu trên bề mặt.

"Nhờ đó, bánh giữ được độ ngon mà không tạo cảm giác quá ngấy khi thưởngthức. Việc thay thế một phần nguyên liệu giàu tinh bột bằng thành phần có nguồn gốc từ đậu Hà Lan cũng góp phần nâng hàm lượng protein trong sản phẩm", chị nói.

Một số thực khách sau khi dùng thử đánh giá bánh có hương vị thơm ngon, dễ ăn, không tạo cảm giác ngấy như khi thưởng thức những món bánh chiên nhiều dầu.

Việc trực tiếp cho khách tham quan trải nghiệm tại gian hàng cũng giúp Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây có phát triển có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, lắng nghe ý kiến người tiêu dùng và đánh giá mức độ đón nhận đối với công thức mới.

Các món thức ăn nhanh thu hút nhiều quan khách - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thảo mộc sấy lạnh hút khách

Là sinh viên Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM, bạn Trần Trọng Nghĩa trải nghiệm thức uống tại gian hàng của Công ty TNHH Bamboo Healthy Food.

Bạn đã dùng thử 2 loại nước uống, đánh giá vị ngon và được giới thiệu về công dụng bổ sung vitamin C, hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc gan. Sau khi được giới thiệu về sản phẩm có ý nghĩa tích cực, thân thiện với môi trường, bạn Nghĩa cũng đã quyết định mua sản phẩm về để sử dụng.

Các gian hàng ẩm thực tất bật phục vụ người dân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đại diện gian hàng của Công ty TNHH Bamboo Healthy Food, chia sẻ đến với Ngày hội Việt Nam Xanh, đơn vị giới thiệu khoảng 8 vị trà thảo mộc như trà đường nâu, cam chanh dây, gạo lứt đậu đen.

Trong đó , nấm đông trùng hạ thảo được nuôi trồng trực tiếp tại Việt Nam. Hay các loại hoa, thảo mộc nguyên bông, bông hoa, thảo dược đều có nguồn gốc từ Đà Lạt.

Vị đại diện giới thiệu đơn vị đã ứng dụng công nghệ sấy lạnh hiện đại giúp giữ nguyên vẹn các hoạt chất dinh dưỡng, dược tính so với phương pháp sấy nóng thông thường.

Giới trẻ cũng bị thu hút bởi các món truyền thống như bún mắm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Để phân biệt sự khác biệt với các loại sản phẩm thông thường, người dùng khi thả các loại thảo mộc vào nước sôi, các bông hoa, dược liệu sấy lạnh sẽ nở bung, phục hồi màu sắc tươi và hình dáng nguyên bản y như hoa tươi.

Ngược lại, phương pháp sấy khô truyền thống thường làm hoa bị sẫm màu, khi hãm nước dễ bị vụn nát, không còn giữ được nguyên bông.

"Sản phẩm đóng vai trò hỗ trợ, bồi bổ sức khỏe tự nhiên theo từng thành phần như giúp làm mát cơ thể, giải độc gan và có dòng trà gạo lứt đậu đen giúp hỗ trợ ổn định huyết áp", vị đai diện Công ty TNHH Bamboo Healthy Food cho hay.

Nhiều đặc sản vùng miền cũng được giới thiệu tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Người dân "sa vào" thế giới ẩm thực dân dã

Biết đến Ngày hội Việt Nam xanh 2026, Võ Thị Hồng Nga và Đoàn Thị Phương Anh (19 tuổi, Trường đại học Mở TP.HCM) cùng nhau đến tham quan và trực tiếp thưởng thức ẩm thực trong khuôn khổ ngày hội.

Vốn yêu thích những món ăn dân dã, Hồng Nga cho biết gỏi cuốn là món khiến bạn đặc biệt chú ý bởi sự tiện lợi và kết hợp nhiều nguyên liệu.

"Mình thích gỏi cuốn vì dễ ăn, có tôm, thịt và rau nên khá đầy đủ. Món này được cuốn sẵn, ăn nhanh gọn mà vẫn đủ chất", Hồng Nga chia sẻ.

Theo hai bạn, mỗi gian hàng đều có nét thu hút riêng, nhưng những quầy có nhiều món ăn được bày biện bắt mắt để lại ấn tượng hơn cả. Sự đa dạng của các món ăn cũng khiến hành trình tham quan ngày hội thêm phần thú vị.

Khách tham quan có thể quan sát trực tiếp quy trình chế biến bánh khọt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thu Hà (23 tuổi, ngụ xã Củ Chi) cùng nhóm bạn bị "sa vào" những quầy trái cây ngâm, đồ uống và món ăn chế biến sẵn.

Theo chị, các gian hàng được bày biện sạch sẽ, tươm tất, món ăn đa dạng, tạo thêm sự hấp dẫn cho khách khi tham quan. Không chỉ là nơi để khách tham quan lựa chọn món ăn, khu vực ẩm thực còn là dịp để những người bán giới thiệu hương vị đặc trưng của quê hương mình.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…