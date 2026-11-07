Khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Hàng triệu hành động nhỏ sẽ tạo thay đổi lớn cho đất nước

Ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên ngày càng đặt ra nhiều thách thức, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường không còn là hai mục tiêu tách rời. Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tăng trưởng nhanh không thể đánh đổi bằng môi trường sống

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - nhấn mạnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới, song phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

"Tăng trưởng nhanh không thể đánh đổi bằng môi trường sống. Phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống của người dân." Ông Thạnh nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chạm tay kích hoạt nguồn năng lượng xanh để khai mở Ngày Hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng chuyển đổi xanh không còn chỉ là sự lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, đồng thời mở ra cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, giảm chi phí và thu hút đầu tư.

Thành phố xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là ba trụ cột chiến lược. Trong đó, TP.HCM hướng đến mục tiêu 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch vào năm 2030.

Các đại biểu nhận những chậu hoa sen tái chế tri ân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đáng chú ý, ông Thạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi xanh thành những chương trình, dự án và chỉ tiêu có thể đo lường, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và cơ hội đầu tư xanh.

"Chuyển đổi xanh phải được đánh giá bằng những thay đổi thực tế trong sản xuất, quản lý và đời sống, chứ không chỉ bằng số lượng chương trình hay những cam kết", ông Thạnh nêu rõ.

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá cao chương trình Việt Nam Xanh do báo Tuổi Trẻ tổ chức, đồng thời mong muốn chương trình tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần thúc đẩy các sáng kiến, mô hình kinh tế tuần hoàn có khả năng ứng dụng và nhân rộng trong thực tế tại TP.HCM.

Vũ đoàn Sao Việt khuấy động không khí lễ khai mạc Việt Nam Xanh bằng vũ đạo sôi động

Ông Thạnh cho biết mỗi ngày TP.HCM phát sinh khoảng 14.000 tấn rác thải, bình quân mỗi người dân thải ra khoảng 1kg rác. Từ thực tế này, thành phố xác định kinh tế tuần hoàn là hướng đi chiến lược, từng bước chuyển từ mô hình khai thác, sử dụng rồi thải bỏ sang sử dụng hiệu quả, tái sử dụng và tái chế tài nguyên.

Theo ông Thạnh, chất thải cần từng bước trở thành tài nguyên, trong đó phụ phẩm của ngành sản xuất này có thể trở thành nguyên liệu cho ngành sản xuất khác. Thành phố sẽ thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, phát triển công nghiệp tái chế, xử lý rác phát điện, khu công nghiệp sinh thái và logistics xanh.

"Quan điểm của thành phố là không chỉ giải quyết những vấn đề môi trường đã phát sinh mà phải chủ động kiến tạo mô hình phát triển ít sử dụng tài nguyên hơn, tạo ra ít chất thải hơn và mang lại giá trị kinh tế cao hơn", ông Thạnh nhấn mạnh.

Chuyển đổi xanh không nhất thiết phải đánh đổi hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm môi trường

Phát biểu khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, nói đây cũng là chủ đề "Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững"chuyển đổi xanh không thể chỉ dừng lại ở những cam kết, khẩu hiệu hay hội nghị mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, những mô hình có thể nhân rộng và kết quả có thể đo lường.

Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn phát biểu khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Trần Xuân Toàn cho rằng chuyển đổi xanh cần sự chung tay của ba lực lượng: người dân, doanh nghiệp và thế hệ trẻ.

Trong đó, ông dẫn ví dụ về mô hình giảm rác thải tại khu dân cư Nam Yên (Đà Nẵng). Người dân thực hiện phân loại rác thành ba nhóm, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, thu gom vật liệu tái chế và hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần.

Sau 5 tháng, lượng rác thải bình quân mỗi hộ giảm gần 95%, lượng rác đưa đến điểm tập kết giảm hơn 92%.

Duy Tân Recycling là một ví dụ khi doanh nghiệp đầu tư công nghệ tái chế chai nhựa theo quy trình bottle-to-bottle, biến chai đã qua sử dụng thành nguyên liệu sản xuất chai mới, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện và phân loại nhựa. Quá trình này giúp giảm hơn 3.400 tấn CO₂ mỗi năm.

Các hoa hậu (từ trái qua) Lệ Nam, Trà My và Quỳnh Anh tại lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hay Vinamilk với hành trình hướng đến Net Zero 2050, triển khai các giải pháp từ nông nghiệp bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo đến cải tiến quy trình sản xuất và logistics. Đến năm 2024, doanh nghiệp có ba đơn vị gồm hai nhà máy và một trang trại đạt chứng nhận trung hòa carbon.

"Những mô hình này cho thấy chuyển đổi xanh không nhất thiết phải đánh đổi hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm môi trường. Ngược lại, đầu tư đúng hướng và đổi mới công nghệ có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh", ông Toàn nói.

Trong đó, chuyển đổi xanh chỉ có thể thành công khi có sự phối hợp của ba lực lượng: cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Người dân có thể bắt đầu từ những lựa chọn hằng ngày như hạn chế đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nhà, tiết kiệm điện, nước và ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường.

"Không ai có thể chuyển đổi xanh thay cho chúng ta. Mỗi cơ quan hãy bắt đầu từ một chính sách thiết thực; mỗi doanh nghiệp hãy bắt đầu từ một thay đổi trong sản xuất, kinh doanh; mỗi người dân hãy bắt đầu từ một hành động trong cuộc sống hằng ngày. Khi hàng triệu hành động nhỏ được kết nối, chúng ta sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho đất nước", ông Toàn nhấn mạnh.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc check-in tại các gian hàng Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 từ sáng sớm 7-11 - Ảnh: VĂN TRUNG

Các khách mời tham dự lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mở màn khai hội Việt Nam Xanh 2026, vũ đoàn Sao Việt mang đến tiết mục nhảy sôi động, trẻ trung với những động tác vũ đạo khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Không khí sân khấu nhanh chóng được khuấy động, mở đầu cho chuỗi hoạt động trong hai ngày diễn ra ngày hội.

Tham dự Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM, các cơ quan ngoại giao cùng đông đảo doanh nghiệp và khách mời.

Về phía TP.HCM có ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM; ông Lê Minh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa.

Về phía các bộ, ngành Trung ương có ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày hội Việt Nam Xanh rất vui, con vừa chơi lại vừa học

Từ sáng sớm 7-11, Công viên Phan Đình Phùng (123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã rộn ràng không khí Ngày hội Việt Nam Xanh 2026. Nhiều người dân tranh thủ dạo công viên, ghé các gian hàng tham quan, tìm hiểu sản phẩm xanh trước giờ khai mạc.

Tại khu vực sân khấu, bài hát chủ đề Ngày hội Việt Nam Xanh được phát sôi động, khuấy động không khí. Trong khi đó, các doanh nghiệp tất bật kiểm kê quà tặng, sắp xếp sản phẩm và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng đón khách.

Biết đến ngày hội qua Facebook, chị Phạm Thị Trinh (ngụ phường Nhiêu Lộc) tranh thủ ghé gian hàng sau buổi chạy bộ buổi sáng.

Tham quan 1 vòng, chị khá bất ngờ khi thấy nhiều sản phẩm được làm từ bã cà phê, phụ phẩm nông nghiệp tái chế, cùng các phần quà như cây xanh, túi vải.

"Lát chạy bộ về tôi sẽ rủ con gái qua ngày hội chơi. Tôi thấy ngày hội rất vui, con vừa chơi lại vừa học được những kiến thức mới về tiết kiệm, tái chế và sống xanh", chị Trinh chia sẻ.

Tại gian hàng của Công ty thời trang Faslink, các sản phẩm xanh làm từ bã cà phê, sợi tái chế cũng thu hút sự tò mò của khách tham quan. Nhiều người dừng lại tìm hiểu về những chất liệu này và cách ứng dụng vào sản phẩm thời trang.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh (thứ 2 từ phải qua) và Nhà báo Trần Xuân Toàn - Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ tham quan các gian trưng bày tại Ngày hội Việt Nam Xanh trước giờ khai mạc - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Hoa hậu Nguyễn Lê Bảo Ngọc đã sẵn sàng cho lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh hôm nay - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nam vương Trần Tiến Dũng check in sự kiện Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My có mặt từ sớm tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, tham quan và check-in tại các gian hàng trước giờ khai mạc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Đào Nguyên Khánh, Trưởng bộ phận Phát triển bền vững và Truyền thông doanh nghiệp INSEE Việt Nam, cho biết doanh nghiệp chuẩn bị nhiều phần quà xanh dành tặng khách tham quan tại ngày hội.

Theo ông Khánh, qua tiếp xúc với khách tham quan tại các kỳ ngày hội trước, doanh nghiệp nhận thấy người tiêu dùng ngày càng chủ động tìm hiểu các sản phẩm thân thiện với môi trường, đặc biệt quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và những giá trị bền vững mà sản phẩm mang lại.

"Điều này cho thấy tính bền vững đang dần trở thành một tiêu chí quan trọng trong lựa chọn vật liệu xây dựng. Khi chất lượng công trình và trách nhiệm môi trường ngày càng được đặt song hành, các giải pháp vật liệu phát thải thấp sẽ có thêm dư địa để phát huy giá trị và đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng", ông Khánh chia sẻ.

Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 quy tụ 50 gian hàng, dự kiến thu hút khoảng 25.000 lượt người tham dự. Ban tổ chức xây dựng nhiều không gian trưng bày và hoạt động trải nghiệm, tạo cơ hội để người dân, đặc biệt là giới trẻ, tìm hiểu các giải pháp sống xanh trong đời sống hằng ngày.

Các gian hàng tất bật hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón khách tham quan trước giờ khai mạc ngày hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhiều phần quà xanh được doanh nghiệp chuẩn bị để dành tặng khách - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chuẩn bị gian hàng Rừng Kể đón khách, gắn với dự án môi trường GEN ZERO - Thanh niên vì Phát triển bền vững, tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: VĂN TRUNG

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…