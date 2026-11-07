Lái thử xe điện VinFast tại Ngày hội Việt Nam Xanh, bạn trẻ quyết tư vấn gia đình sớm đổi xe

Đông đảo người dân đến với gian hàng của VinFast tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đến với Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, nhiều bạn trẻ lần đầu trải nghiệm lái thử ô tô điện VinFast và ngắm nhìn các mẫu xe máy điện VinFast.

Lần đầu trải nghiệm xe điện tại Ngày hội Việt Nam Xanh là muốn đổi ngay

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại gian hàng của VinFast, nhiều người dân đang điền các thông tin để lái thử các dòng xe điện của hãng này.

Bạn Trần Quốc Việt, 20 tuổi, sinh viên khoa đào tạo đặc biệt, Trường đại học Mở TP.HCM, thích thú với lần đầu trực tiếp cầm lái một chiếc xe điện.

Theo cảm nhận của Việt, chiếc VinFast VF 3 tạo cảm giác lái khác hẳn so với các dòng xe xăng.

"Đánh giá ga đầu rất bốc, bốc hơn hẳn xe xăng, trợ lực điện của vô lăng hoạt động rất tốt, nhẹ nhàng và chuẩn xác. Khi lái trực tiếp chiếc xe cũng có cảm giác tầm nhìn trong xe rất thoáng, bao quát", Việt chia sẻ.

Bạn Trần Quốc Việt lần đầu lái thử chiếc xe điện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việt cho rằng xe điện giúp giảm thiểu khí thải ra môi trường, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện hơn với môi trường. Đặc biệt giúp tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể khi các chính sách ưu đãi như miễn phí sạc pin mà VinFast đang đưa ra.

"Gia đình đang phân vân, cân nhắc việc mua thêm một chiếc VinFast VF 3 để phục vụ nhu cầu đi lại, di chuyển che mưa che nắng trong nội đô. Sau chuyến lái thử trải nghiệm thực tế này, tôi sẽ về chia sẻ lại toàn bộ cảm nhận để tư vấn cho gia đình sớm đưa ra quyết định", Việt chia sẻ thêm.

Mỗi người dân lái thử ô tô điện sẽ được một nhân viên của VinFast hướng dẫn, hỗ trợ và đòi hỏi người lái thử đã có bằng lái xe theo đúng luật - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cùng trải nghiệm tại Ngày hội Việt Nam Xanh, anh Hồ Trung Dũng (ngụ phường Xuân Hòa) đánh giá với VinFast VF 7 tạo cho người dùng cảm giác êm đềm khi lăn bánh chậm, nhưng chỉ cần một cú nhấn chân ga là có thể tăng tốc ngay lập tức, chứ không cần lấy trớn như xe xăng.

Anh Dũng cũng cho biết dù đoạn đường lái thử không dài nhưng vẫn cảm nhận được độ bám lấy mặt đường khi ôm những khúc cua, mang lại cảm giác làm chủ tốc độ đầy tự tin và khác biệt hoàn toàn so với xe động cơ đốt trong truyền thống.

"Trải nghiệm xe điện hoàn toàn khác mà xe xăng không có đó là độ êm, không tiếng động cơ. Bên cạnh đó, hệ thống trạm sạc của VinFast hiện cũng đã trải dài tại nhiều tỉnh thành nên không lo ngại vấn đề sạc điện", anh Dũng chia sẻ thêm.

Xe máy điện VinFast phù hợp túi tiền của sinh viên

Trần Dương Thanh Thương, sinh viên năm 2, Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM (HCE), thừa nhận xe điện thân thiện và bảo vệ môi trường hơn xe xăng do không phát thải khí thải ra không khí trong quá trình vận hành.

Người dân đang quan sát từng đường nét của các dòng xe máy điện VinFast - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đi cùng bạn Thương là Lê Ngọc Đăng Khoa, sinh viên năm cuối, khoa ngoại ngữ, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, đồng quan điểm xe điện giúp giảm phát thải carbon ra môi trường so với xe xăng, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp và phổi.

Đặc biệt là lúc ùn tắc tại đô thị sẽ không còn cảm giác bị phụt khí thải nóng vào người đi xe phía sau, góp phần giảm áp lực ô nhiễm môi trường.

"Hiện nay các dòng xe điện tôi được giới thiệu tại gian hàng của VinFast là đều tiện lợi khi có thể cắm sạc tại nhà. Hơn nữa dùng xe điện cũng không phải tốn công xếp hàng chờ mua xăng hay lo lắng biến động giá xăng tăng giảm", Khoa chia sẻ những thông tin mà mình nắm được khi được tư vấn tại gian hàng VinFast.

Khoa cũng cho biết thêm ngoài việc tiết kiệm chi phí nhiên liệu thì hiện các dòng xe máy điện của VinFast từ 18 triệu đồng đến 30 triệu đồng là phù hợp với túi tiền của sinh viên. Lại còn nhiều mẫu mã đẹp, vận hành êm ái, xe máy điện đi trong phố ít hao pin.

Đồng thời hạ tầng khi trạm xăng có ở khắp mọi nơi, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

Những người lái thử xe điện VinFast tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 còn được tặng các phần quà hấp dẫn như túi, áo, bình giữ nhiệt…

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam…