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Không gian lễ hội Việt Nam Xanh thoáng đãng, chơi nhận quà còn thêm kiến thức

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Ngày cuối tuần, 7-11, nhiều gia đình chọn đến tham quan, vui chơi tại Ngày hội Việt Nam Xanh, diễn ra tại Công viên Phan Đình Phùng, số 123 Pasteur, phường Xuân Hoà. TP.HCM.

Cả gia đình nô nức vui chơi tại Việt Nam Xanh, nhận quà và khám phá lối sống xanh - Ảnh 1.

Ổng Bùi Minh Thạnh - Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - tô màu với các em nhỏ tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ai cũng cố gắng tham gia hết các hoạt động tại các gian hàng Việt Nam Xanh. 

"Con vui lắm, vừa được chơi, nhận quà, vừa học được nhiều điều bổ ích về môi trường, tái chế và lối sống xanh", các bạn nhỏ cho biết. Còn khuôn mặt ba mẹ ánh lên niềm vui.

Việt Nam xanh vui lắm

Tại gian hàng INSEE, con gái chị Giang tung khối rubic và trả lời các câu hỏi theo chủ đề. Có câu bé trả lời được, nhưng có câu cần hỗ trợ của mẹ và MC. Toàn những câu hỏi bổ ích hằng ngày về vấn đề bảo vệ môi trường, phân loại rác.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị Giang cho biết mình ở phường Chánh Hưng, thấy Facebook có giới thiệu ngày hội nên đến.

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"Ba mẹ con tôi vượt quãng đường khá xa nhưng tới nơi thấy rất chuyến đi chơi này vui và bổ ích. Không gian tổ chức ngày hội rộng rãi, thoáng đãng, tạo cảm giác thoải mái. 

Các hoạt động tại đây cũng được thiết kế đa dạng, giúp trẻ có thể chủ động khám phá và trải nghiệm nhiều gian hàng", chị nói.

Theo chị Giang, việc đưa trẻ đến những chương trình như Ngày hội Việt Nam Xanh có ý nghĩa thiết thực, bởi đây là cơ hội để các em sớm tiếp cận những vấn đề về môi trường và xã hội từ sớm. Từ đó, trẻ hình thành nhận thức, thái độ tích cực và trách nhiệm hơn với thế giới xung quanh.

Cũng chọn ngày hội làm điểm đến cuối tuần, chị Ngọc Lan cùng gia đình đến từ phường Gia Định đưa con tham gia hoạt động trải nghiệm hành trình của nước.

Trong khi đó, chị Phi nhà ở Thủ Đức, đi cùng các bạn trong nhóm đến tham quan và trải nghiệm nhiều gian hàng. Chị cho biết chương trình bổ ích, chị biết nhiều kiến thức mới mà mình chưa nghe qua bao giờ. 

"Khi nghe hoạt động giới thiệu về vật liệu và tái chế, tôi bất ngờ. Một số loại đồ chơi cũ hay vật dụng cứ tưởng chừng không chỉ có thể làm rác thải có thể được xử lý, tái chế nếu được tháo rời và phân loại đúng cách", chị nói.

Cả gia đình nô nức vui chơi tại Việt Nam Xanh, nhận quà và khám phá lối sống xanh - Ảnh 2.

Gian hàng tô màu túi xách luôn đông các bạn nhỏ tại Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cùng giữ vững lối sống xanh

Chia sẻ về thói quen sống xanh trong đời sống hằng ngày, chị Phi cho biết gia đình đã thực hiện phân loại rác, thu gom pin đã qua sử dụng để chuyển đến các điểm tiếp nhận xử lý phù hợp. 

Bên cạnh đó, chị cũng ưu tiên lựa chọn phương tiện giao thông xanh, đặc biệt là xe điện, bởi cảm giác dễ chịu khi di chuyển và hạn chế mùi xăng dầu.

Với chị, những kiến thức được tiếp nhận tại lễ hội không chỉ mới mẻ mà còn giúp mỗi người nhìn lại các thói quen sinh hoạt thường ngày, từ đó có thêm động lực thực hành lối sống thân thiện với môi trường.

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Chị Sa dẫn con nhỏ 1 tuổi cùng mẹ nhà ở phường Cầu Kiệu cũng tranh thủ ngày cuối tuần để đưa con gái nhỏ đến ngày hội. 

Chị Sa cho biết rất vui khi được tiếp cận nhiều thương hiệu Việt cùng các hoạt động trải nghiệm dành cho người tiêu dùng và trẻ em. "Con tôi mới 1 tuổi mà tô màu hào hứng, không chịu rời đi", chị cười nói.

Theo chị Sa, Ngày hội Việt Nam Xanh là một trong những hoạt động thú vị, giúp trẻ vừa vui chơi vừa phát triển khả năng sáng tạo.

Chia sẻ về việc thực hành sống xanh, chị Sa cho biết bản thân đang tập thay đổi thói quen sử dụng túi ni-lông khi đi chợ bằng cách mang theo túi có thể tái sử dụng. 

Dù việc thay đổi những thói quen đã hình thành từ lâu không phải lúc nào cũng dễ dàng, chị vẫn cố gắng hạn chế đồ nhựa dùng một lần và lựa chọn những giải pháp thân thiện hơn với môi trường.

Qua những trải nghiệm gần gũi, thông điệp sống xanh được Ngày hội Việt Nam xanh lan tỏa đến mọi người, góp phần hình thành những thói quen tích cực từ những điều giản dị trong cuộc sống hằng ngày.

Cả gia đình nô nức vui chơi tại Việt Nam Xanh, nhận quà và khám phá lối sống xanh - Ảnh 3.

Mẹ con chị Giang tham gia trò chơi tại Ngày hội Việt Nam Xanh. - Ảnh: HOÀNG LÊ

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững

Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai.

Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững.

Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…

Cả gia đình nô nức vui chơi tại Việt Nam Xanh, nhận quà và khám phá lối sống xanh - Ảnh 4.

Cả gia đình nô nức vui chơi tại Việt Nam Xanh, nhận quà và khám phá lối sống xanh - Ảnh 3.Hoa hậu, hoa khôi check-in rộn ràng Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 thu hút nhiều hoa hậu, hoa khôi, á hậu và người đẹp đến tham quan, trải nghiệm các gian hàng xanh, hoạt động đổi rác tái chế lấy quà, đồng thời chia sẻ thông điệp sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm đến cộng đồng.

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HOÀNG LÊ
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    Chủ đề: Thủ Đức Việt Nam xanh tuổi trẻ phường Gia Định phường Cầu Kiệu

    Dòng sự kiện: Việt Nam xanh

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