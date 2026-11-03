VinFast VF 5 đời mới tiếp tục lộ thêm loạt trang bị 'ăn điểm'

Bộ tài liệu mới nhất về VinFast VF 5 mới - Ảnh: Facebook

Mạng xã hội đang lan truyền bộ tài liệu 2 trang mang tên "VF 5 New Platform", đề cập đến 8 hạng mục trang bị trên VinFast VF 5 thế hệ mới. Tài liệu cũng lưu ý các tính năng có thể khác nhau tùy phiên bản và thông tin chỉ mang tính tham khảo.

Trước đó, một bộ tài liệu 6 trang đã hé lộ kích thước, khoang lái và hệ truyền động của mẫu xe này. Theo đó, VF 5 mới có chiều dài 3.987mm, sử dụng pin LFP dung lượng 37,23kWh và mô tơ điện công suất 72kW.

Hiện VinFast chưa công bố thông tin chính thức về VF 5 thế hệ mới.

VinFast VF 5 mới với lớp ngụy trang dày đặc xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh: ĐĂNG NGUYỄN/Bí mật Xe Biz

Thêm nhiều tiện nghi

Theo tài liệu vừa xuất hiện, VinFast VF 5 mới được trang bị hệ thống điều hòa tự động, bổ sung cửa gió cho hàng ghế sau tại bệ trung tâm. Cửa gió có thể điều chỉnh hướng và đóng mở.

Một trang bị khác được đề cập là sạc điện thoại không dây chuẩn Qi 2.0, bố trí trên bệ trung tâm. Hệ thống có khả năng hiển thị trạng thái sạc, thông báo lỗi, nhắc nhở khi người dùng để quên điện thoại và phát hiện vật thể lạ (FOD).

VF 5 mới cũng có tùy chọn hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS. Các cảm biến đặt tại van lốp sẽ truyền dữ liệu về áp suất và nhiệt độ, cho phép người lái theo dõi thông số của cả bốn bánh trên màn hình trung tâm.

Ngoài ra, gương chiếu hậu bên ngoài có thể được bổ sung chức năng gập mở thông qua màn hình trung tâm. Khi kích hoạt chế độ tự động, gương sẽ gập khi khóa xe và mở ra khi mở khóa.

VinFast VF 5 sẽ vận hành "thích" hơn?

Những thay đổi khác được hé lộ liên quan đến cách điều khiển và vận hành xe.

Theo tài liệu, VinFast VF 5 mới sử dụng cần số đặt phía sau vô lăng, thay cho cách bố trí trên phiên bản hiện hành. Người lái gạt cần lên để chọn số lùi R, gạt xuống để chọn số tiến D và nhấn nút ở đầu cần để chuyển sang chế độ đỗ P.

Xe hiển thị trạng thái READY khi nhận diện chìa khóa hợp lệ và người lái đạp phanh.

Đáng chú ý, VF 5 mới được đề cập có phanh đỗ điện tử EPB, tự động kích hoạt khi chuyển sang P. Trong khi đó, phiên bản hiện hành vẫn sử dụng phanh tay cơ.

Hình ảnh đồ họa VinFast VF 5 trong hồ sơ đăng ký ở Ấn Độ - Ảnh: Rushlane

Chức năng Auto Hold cũng xuất hiện trong tài liệu, cho phép giữ phanh khi xe dừng và tự nhả khi người lái nhấn ga để tiếp tục di chuyển.

Hệ thống phanh tái sinh có bốn mức điều chỉnh, gồm Tắt, Thấp, Trung bình và Cao. Ngoài ra, nút FAV trên vô lăng có thể được gán chức năng riêng cho thao tác nhấn nhanh hoặc nhấn giữ.

Về hỗ trợ quan sát, phiên bản cao nhất của VF 5 mới được đề cập có camera 360 độ. Khi xe di chuyển ở tốc độ thấp, hệ thống có thể hiển thị hình ảnh bên tương ứng với hướng bật đèn báo rẽ. Chế độ xem camera sẽ tự động đóng khi tốc độ xe vượt 18km/h.

Bên cạnh đó, VF 5 mới có thêm tính năng hẹn giờ sạc AC, cho phép người dùng thiết lập thời điểm bắt đầu và kết thúc quá trình sạc. Hệ thống sẽ dừng sạc theo lịch hoặc khi đạt giới hạn đã cài đặt.

Người dùng cũng có thể điều chỉnh giới hạn dòng sạc AC ngay trong quá trình sạc, đồng thời lưu thiết lập theo vị trí.

Theo một số nguồn tin, VinFast VF 5 thế hệ mới có thể ra mắt trong quý 1-2027. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận thông tin này.

Hiện tại VinFast VF 5 có giá niêm yết 496 triệu đồng. Theo chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2, mẫu xe được giảm 9% giá niêm yết đến hết ngày 19-12-2026, đưa giá bán còn khoảng 451 triệu đồng. Với những khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện ưu đãi, mức giá thấp nhất được công bố là 397 triệu đồng.