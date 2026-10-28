Lộ thông tin VinFast VF 5 thế hệ mới: Lột xác từ ngoài vào trong, động cơ thay đổi sức mạnh

VinFast VF 5 mới được bắt gặp tại một bãi đỗ xe ở Hà Nội - Ảnh: ĐĂNG NGUYỄN/Bí mật Xe Biz

VinFast VF 5 mới lộ loạt thông số kỹ thuật?

Mạng xã hội lan truyền bộ tài liệu gồm 6 trang với tên gọi "VF 5 New Platform 2026". Nội dung bao gồm các bản vẽ kỹ thuật và thông số, chia thành 6 phần: ngoại thất, tỉ lệ thân xe, khoang lái, ghế ngồi, khung gầm và hệ truyền động của VinFast VF 5.

Đây là lần đầu những thông số cụ thể của VF 5 thế hệ mới xuất hiện, sau nhiều tháng mẫu xe liên tục bị bắt gặp chạy thử tại Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên VinFast chưa xác nhận tính xác thực của tài liệu, cũng như công bố thông tin chính thức về mẫu xe.

Bộ tài liệu được cho là của VinFast VF 5 thế hệ mới - Ảnh: Facebook

Theo tài liệu, VF 5 mới có thiết kế khác biệt rõ rệt so với bản hiện hành, đặc biệt ở phần đầu và đuôi xe.

Cụm đèn chiếu sáng phía trước được đặt ở hai góc, tách biệt với dải trang trí nằm ngang ôm lấy logo chữ V. Cản trước có thiết kế vuông vức hơn, với khe lấy gió trung tâm phục vụ hệ thống tản nhiệt điều hòa.

Phía sau xe có cụm đèn hậu đặt hai bên, đèn phanh trên cao, gạt mưa kính sau và cánh gió nóc kéo dài. Camera lùi nằm phía trên khu vực gắn biển số. Cổng sạc được bố trí ở phía trước bên phải thân xe.

Kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 3.987 x 1.772 x 1.587 (mm), chiều dài cơ sở 2.513mm và khoảng sáng gầm không tải 170mm.

So với VF 5 hiện hành, thế hệ mới dài hơn 20mm, rộng hơn 49mm và cao hơn 9mm. Chiều dài cơ sở gần như không thay đổi.

Xe dự kiến có hai phiên bản ECO và CỘNG. Trong đó bản ECO sử dụng mâm 16 inch với lốp 195/60 R16, còn bản CỘNG được trang bị mâm 17 inch đi kèm lốp 205/55 R17.

Nội thất thay đổi mạnh

Khoang lái là khu vực có nhiều thay đổi đáng chú ý trên VinFast VF 5 thế hệ mới.

Nội thất có những thay đổi đáng chú ý - Ảnh: ĐĂNG NGUYỄN/Bí mật Xe Biz

Theo bản vẽ, bảng táp lô không còn cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô lăng như bản hiện hành. Thay vào đó, xe sử dụng một màn hình trung tâm dạng nổi, bên dưới là dải cửa gió điều hòa nằm ngang.

Thông tin vận hành và trạng thái xe sẽ được hiển thị ở khu vực bên trái màn hình trung tâm. Kích thước màn hình mới chưa được tiết lộ.

Vô lăng cũng được thiết kế lại, tích hợp hai cụm nút bấm điều khiển. Những hình ảnh xe chạy thử trước đây cho thấy chi tiết này có dạng hai chấu, với cạnh trên và dưới vát phẳng, tương tự thiết kế từng xuất hiện trên VF 8 thế hệ mới và mẫu concept VF Wild.

Một thay đổi khác là cần số được chuyển lên phía sau vô lăng. Trên VF 5 hiện hành, bộ phận này có dạng núm xoay, đặt giữa hai ghế trước.

Nhờ cách bố trí mới, khu vực bệ trung tâm có thêm bệ tì tay và các hộc chứa đồ. Xe còn có hộp găng tay, hộc cửa và khay chứa đồ phía trước. Công tắc kính điện cùng tay nắm cửa được đặt trong tầm với của người ngồi.

VF 5 mới tiếp tục có cấu hình 5 chỗ. Ghế lái chỉnh tay 6 hướng, trong đó tính năng nâng hạ đệm ghế tùy thuộc phiên bản. Ghế phụ phía trước chỉnh tay 4 hướng, còn hàng ghế sau có thể gập theo tỉ lệ 60:40 để mở rộng khoang hành lý.

Động cơ cũng thay đổi

Một hình ảnh được cho là VF 5 thế hệ mới xuất hiện tại bối cảnh giống nhà máy ở Việt Nam. Phía xa trong khung hình là hình ảnh một chiếc xe khách 45 chỗ - Ảnh: Facebook

Theo tài liệu, VinFast VF 5 thế hệ mới vẫn sử dụng hệ thống treo trước độc lập MacPherson và treo sau dạng dầm xoắn. Hệ thống phanh gồm đĩa thông gió phía trước và đĩa phía sau, tương tự bản hiện hành.

Tuy nhiên phanh tay cơ được thay bằng phanh đỗ điện tử. Đây là một trong những nâng cấp đáng chú ý về trang bị của mẫu xe.

Về hệ truyền động, VF 5 mới tiếp tục sử dụng mô tơ điện đặt ở khoang trước, trong khi bộ pin cao áp nằm dưới sàn xe. Cổng sạc được bố trí phía trước bên phải.

Dung lượng pin LFP khả dụng vẫn là 37,23 kWh, không thay đổi so với bản đang bán. Xe hỗ trợ sạc AC và DC thông qua cổng CCS2.

Điểm khác biệt nằm ở thông số mô tơ điện. Theo tài liệu, VF 5 mới có công suất tối đa 72 kW, tương đương khoảng 97 mã lực, và mô men xoắn cực đại 180 Nm.

Trong khi đó VF 5 hiện hành có công suất 100 kW (134 mã lực) và mô men xoắn 135 Nm. Như vậy nếu thông tin rò rỉ chính xác, động cơ mới sẽ giảm 28 kW công suất nhưng tăng 45 Nm mô men xoắn.

Các thông số về khả năng tăng tốc, phạm vi hoạt động và thời gian sạc của VF 5 thế hệ mới chưa được tiết lộ.