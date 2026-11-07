Khách nước ngoài đến Việt Nam Xanh 2026: Lần đầu thấy vải làm từ lá dứa, tơ sen

Du khách người Mỹ Robbin Block tìm hiểu về vải làm từ lá dứa tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 ở TP.HCM ngày 7-11-2026 - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11 tại công viên Phan Đình Phùng (TP.HCM), chào đón người dân thành phố và du khách trong, ngoài nước đến tham gia, lan tỏa lối sống xanh và chung tay bảo vệ môi trường.

Là sự kiện thường niên do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2024, Ngày hội Việt Nam Xanh năm nay quy tụ 50 gian hàng, với nhiều không gian trưng bày và hoạt động trải nghiệm, tạo cơ hội để người dân, đặc biệt là giới trẻ, tìm hiểu các giải pháp sống xanh trong đời sống hằng ngày.

Phụ phẩm nông nghiệp thành sản phẩm xanh tại Việt Nam Xanh

Chậm rãi đến từng gian hàng, lắng nghe đại diện các gian hàng giải thích về sản phẩm, nữ du khách Robbin Block tỏ ra thích thú khi khám phá các loại vải làm từ lá dứa và tơ sen tại Việt Nam.

Robbin cho rằng điều này thật tuyệt, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi polyester gần như hiện diện ở khắp nơi trong thị trường vải vóc.

Cô đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp của vải sen, nhận xét chất liệu này đẹp hơn polyester nhiều và có thể thoáng khí hơn.

Theo cô, việc tận dụng các nguyên liệu mà trước đây chỉ được xem là phế phẩm nông nghiệp để tạo ra các sản phẩm mới cũng là nét đẹp của tinh thần khởi nghiệp: biết sáng tạo, tìm ra cách biến những nguyên liệu tưởng chừng không có giá trị thành sản phẩm hữu ích, thay vì để chúng bị lãng phí.

Bà Robbin Block tìm hiểu về các sản phẩm làm từ phụ phẩm nông nghiệp tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 ở TP.HCM ngày 7-11-2026 - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

"Đó là hành trình khởi nghiệp đã diễn ra suốt hàng ngàn năm qua. Làm thế nào để tạo ra thứ gì đó từ những thứ tưởng chừng như không có gì? Không hẳn là chúng chẳng có giá trị gì, nhưng mọi thứ đều bắt đầu như vậy.

Đó là khi bạn thực sự có thể sáng chế ra gì đó hoặc tìm ra những cách thật sáng tạo để sử dụng nguyên liệu, thay vì để chúng bị lãng phí. Tôi rất thích điều đó", cô nói.

Robbin cũng hy vọng biết đâu khi về Mỹ, cô sẽ thấy những sản phẩm này ở nơi mình sống. Nữ du khách từ Seattle còn chụp nhiều ảnh các gian hàng để về "khoe" với chị gái mình, người mà cô nói là cực kỳ quan tâm đến môi trường.

"Chị ấy chắc hẳn sẽ ước mình được ở đây. Sự kiện này cho tôi thấy mọi người ở đây thật sự có ý thức về môi trường và mọi người nỗ lực vì điều đó", Robbin nói.

Từ những gì mình quan sát, Robbin Block cho rằng xã hội châu Á rất coi trọng tính kế thừa giữa các thế hệ. Họ có sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau và thường sống chung nhiều thế hệ.

Nữ du khách Mỹ tin rằng thế hệ lớn hơn luôn mong muốn con cháu mình có một cuộc sống thật tốt đẹp. Có lẽ họ vẫn nhớ khoảng thời gian khi môi trường chưa bị ô nhiễm nhiều như hiện nay.

Robbin hy vọng thế hệ lớn tuổi cũng đang truyền tải những thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường đến con cái mình. Theo cô, điều đó có thể tạo ra tác động rất lớn đối với nhận thức của trẻ em.

Bà Robbin Block tìm hiểu về sản phẩm xanh tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 ở TP.HCM ngày 7-11-2026 - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Tái chế và hơn thế nữa

Còn du khách Philippe Monin cho rằng những sự kiện như Ngày hội Việt Nam Xanh nên tiếp tục được tổ chức để quy tụ mọi người, tạo không gian trưng bày và giúp các nhà sản xuất giới thiệu sản phẩm đến công chúng.

Du khách Philippe Monin hưởng ứng Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 ở TP.HCM ngày 7-11-2026 - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Ông nhận xét mô hình này khá hữu ích và không khí ngày hội gợi nhớ đến các phiên chợ nông sản mà ông vốn quen thuộc từ khi còn ở Pháp và sau này là Mỹ, nơi ông thích ghé thăm vào những buổi sáng cuối tuần.

Theo Philippe, những sự kiện như vậy cũng tạo cơ hội để các nhà sản xuất giới thiệu những gì họ có thể làm với sản phẩm của mình, cũng như những lợi ích mà sản phẩm mang lại cho cộng đồng và môi trường.

Ông đặc biệt đánh giá cao các hoạt động hướng dẫn phân loại rác và khuyến khích tái chế tại sự kiện, cho rằng đây là điều rất cần thiết.

Khách tham dự phân loại rác tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 ở TP.HCM ngày 7-11-2026 - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Trong khi đó, Robbin Block thẳng thắn cho rằng những nỗ lực tái chế, dù đáng ghi nhận, vẫn chưa đủ để giải quyết các vấn đề môi trường nếu không đi kèm những thay đổi ở quy mô lớn hơn và giải quyết tận gốc nguyên nhân.

Ví dụ như cải thiện hệ thống cấp nước để người dân giảm phụ thuộc vào nước đóng chai, vì việc tái chế chỉ có giới hạn và những nỗ lực nhỏ lẻ có thể không đủ sức tạo ra thay đổi trước tốc độ gia tăng của các vấn đề môi trường và thiên tai.

Dẫn chứng từ Mỹ, bà cho biết ngay cả tại Seattle, nơi có nguồn nước tốt, người dân vẫn mua nước đóng chai với số lượng lớn tại các siêu thị, thay vì sử dụng bình nước cá nhân có thể tái sử dụng. Theo bà, đây là một thực trạng đáng lo ngại khi xét đến những hệ lụy môi trường lâu dài.

Khách nước ngoài tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 ở TP.HCM - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…