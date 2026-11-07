Nhanh tay chọn hàng giảm giá đến 70% tại phiên Megalive ở Ngày hội Việt Nam Xanh

Các nhà sáng tạo nội dung tham gia phiên Megalive tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: VĂN TRUNG

Không khí Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 thêm rộn ràng với gian hàng Megalive Xanh từng đơn hàng quảng bá sản phẩm thương hiệu Việt, với sự xuất hiện của các nhà sáng tạo nội dung Nam Hoàng, Lại Nhật Khoa, Hoàng Việt và Huỳnh Thanh Trực.

Sản phẩm xanh tìm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng

Megalive Xanh từng đơn hàng diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11, tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Qua các phiên livestream, người xem được tìm hiểu những thay đổi trong sản xuất của doanh nghiệp và mua sắm trực tuyến với mức giảm giá từ 20% đến 70% cho mỗi sản phẩm.

Hoạt động do Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức, với sự đồng hành của đơn vị vận hành Nina Ecom Center.

Các nghệ sĩ và ban tổ chức tại gian hàng Megalive Xanh từng đơn hàng - Ảnh: VĂN TRUNG

Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM), cho biết hoạt động thương mại điện tử gắn liền với việc mua bán, sản xuất, kinh doanh, đặc biệt hướng tới tiêu chí "Việt Nam Xanh" của chủ đề năm nay là Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững.

Đây là mục tiêu quan trọng của ngành thương mại điện tử Việt Nam sau 10 năm phát triển với tốc độ ấn tượng trên 20% mỗi năm.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, sản phẩm xanh được xem là một trong những nền tảng giúp hoạt động thương mại điện tử phát triển bền vững hơn, kết hợp xu hướng đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử thông qua KOL và KOC để lan tỏa rộng rãi hơn đến người tiêu dùng.

Nhà sáng tạo nội dung Hoàng Việt, Huỳnh Thanh Trực tham gia phiên Megalive Xanh từng đơn hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bà Nina Nguyễn - CEO Nina Ecom Center, kỳ vọng có thể đưa các sản phẩm xanh tiếp cận người tiêu dùng nhiều hơn trên các nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt qua các phiên livestream, giúp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng trên không gian trực tuyến thay vì chỉ phụ thuộc vào lượng khách mua sắm trực tiếp bị giới hạn về không gian và thời gian.

Các sản phẩm được giới thiệu trong những phiên livestream đạt tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường và có đóng góp tích cực cho xã hội.

Livestream lan tỏa thông điệp sống xanh

Nhà sáng tạo nội dung Nam Hoàng lần đầu tham gia phiên Megalive Xanh từng đơn hàng, tại Ngày hội Việt Nam Xanh.

Anh nhận lời tham gia vì nhận thấy toàn cầu đang đối mặt với biến đổi khí hậu, bản thân muốn đóng góp một phần nhỏ để lan tỏa các sản phẩm thân thiện với môi trường.

“Hoàng mong những thông điệp được truyền tải, giới trẻ và mọi người sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác và bỏ rác đúng nơi quy định”, nhà sáng tạo nội dung Nam Hoàng bày tỏ.

Nhà sáng tạo nội dung Nam Hoàng, Lại Nhật Khoa (phải) hào hứng tham gia phiên Megalive tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: VĂN TRUNG

Diễn viên, nhà sản xuất, nhà sáng tạo nội dung Lại Nhật Khoa cho biết anh nhận lời tham gia ngay khi Tuổi Trẻ ngỏ lời vì muốn góp phần nhỏ bé vào việc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, lối sống xanh.

Anh nói vui buổi livestream kéo dài 3 tiếng, cũng đuối nhưng rất vui và luôn duy trì năng lượng tích cực.

Lại Nhật Khoa chia sẻ: “Mục tiêu phiên Megalive là cố gắng bán được thật nhiều hàng là các sản phẩm xanh, bảo vệ môi trường, qua đó giúp người tiêu dùng nhận ra các thương hiệu Việt chất lượng, thân thiện với môi trường”.

Hai phiên Megalive ngày 8-11 diễn ra lúc 10h và 14h với sự góp mặt của nhà sáng tạo nội dung Phong Đó Đây, Cô Ba khăn rằn Cần Thơ và Duy Nhất.

Các nhà sáng tạo nội dung nỗ lực giới sản phẩm xanh, thân thiện - Ảnh: VĂN TRUNG

Hơn 17.000 quà tặng cho độc giả

Ngày hội Việt Nam Xanh có hơn 17.000 quà tặng từ các đơn vị dành tặng cho người tham dự, trong đó có 1 xe điện Vinfast trị giá 35 triệu đồng, 2 đèn bàn Philips trị giá 5 triệu đồng mỗi đèn.

Trong ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người tham dự.

Đổi rác tái chế nhận quà: Người tham gia có cơ hội nhận sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, sản phẩm sữa TH True MILK, Dutch Lady cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị đồng hành.

Trải nghiệm sản phẩm xanh: Khám phá các gian hàng, sản phẩm và mô hình chuyển đổi xanh đến từ hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, từ giải pháp sống xanh, sản xuất bền vững đến các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Mega Livestream sản phẩm xanh: Độc giả có thể theo dõi các phiên Mega Livestream bán hàng và có cơ hội sở hữu các sản phẩm xanh với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Thông tin lịch hoạt động Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: BTC

Game tương tác Hộ chiếu xanh - Việt Nam Xanh: Người tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại 5 trạm xanh, tích lũy điểm sau mỗi nhiệm vụ được xác nhận và có cơ hội nhận quà theo thể lệ chương trình. Mỗi trạm xanh là một trải nghiệm thú vị, khuyến khích người tham gia tìm hiểu, thực hành và biến những hành động xanh thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Bốc thăm may mắn: Mỗi lượt tham gia các hoạt động trải nghiệm, check-in hoặc tương tác tại gian hàng Việt Nam Xanh sẽ mang đến cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều sản phẩm thân thiện môi trường.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công Ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…