Đình Bắc là cầu thủ hiếm hoi chơi tốt ở đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026 - Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ 2 tại Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 sau khi thua ngược Kyrgyzstan 1-2 ở lượt cuối, diễn ra trên sân Ninh Bình hôm 17-11.

Ngoại trừ thủ môn Nguyễn Văn Việt, HLV Kim Sang Sik đã dùng 23/24 cầu thủ trong 2 trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Nhưng số cầu thủ đem đến sự hài lòng cho nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay.



Chỉ 3 tân binh ghi dấu ấn

Như thường lệ, Đình Bắc đã chơi xuất sắc trong cả 2 trận đấu tại giải. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trong trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa và ghi bàn mở tỉ số trong trận thua Kyrgyzstan.

Tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức cũng ghi dấu ấn ngay trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. Chân sút gốc Nigeria ghi bàn mở tỉ số ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và cho thấy sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều phương án tấn công hiệu quả.

Tân binh Lương Chí Khải (Kyle Colonna) cũng thể hiện tốt trong trận ra mắt. Dù đội tuyển Việt Nam thất bại trước Kyrgyzstan, nhưng trung vệ Việt kiều Mỹ này đã chơi chắc chắn.



"Lương Chí Khải đã phát huy tốt lợi thế thể hình (1,88m) và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam", HLV Kim Sang Sik đánh giá.

Nhưng bất ngờ hơn cả là màn trình diễn của Nguyễn Hồng Phúc, hậu vệ 23 tuổi của CLB SHB Đá Nẵng chỉ được bổ sung giờ chót khi Hai Long xin rút vì vấn đề thể trạng.

Đá ở hành lang phải, Hồng Phúc chính là người kiến tạo cho Olaha Mạnh Đức lập công trước Đài Bắc Trung Hoa.

Olaha Mạnh Đức ra mắt đội tuyển Việt Nam ấn tượng trận gặp Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: MINH ĐỖ

Hàng công khó có thể kỳ vọng

Vòng chung kết Asian Cup 2027 bị lùi đến tận cuối năm. Nên 2 trận đấu ở Casper Cup 2026 thực tế chỉ giúp HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới lên kiểm tra năng lực.

Đặc biệt là các cầu thủ trẻ đang chơi xuất sắc ở V-League lẫn Giải hạng nhất. Tuy nhiên, các nhân tố mới đa phần đều không thể hiện được mình.

Trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần 2 năm, tiền đạo 25 tuổi Nguyễn Văn Tùng thi đấu không hiệu quả. Anh đánh đầu ra ngoài trong 2 cơ hội ngon ăn có được tại Casper Cup 2026.

Tương tự là Trần Ngọc Sơn. Dù đang chơi ấn tượng trong màu áo CLB Nam Định nhưng chân sút 23 tuổi này cũng chơi mờ nhạt trong trận đá chính trước Đài Bắc Trung Hoa.

Nguyễn Trần Việt Cường (26 tuổi) cũng gây thất vọng. Chân sút U23 Thanh Nhàn đến giờ cũng không tạo được sức bật như tiền đạo đồng trang lứa Đình Bắc đã làm.

Điều đó cho thấy hàng công của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới vẫn sẽ đành trông chờ vào các chân sút nhập tịch cùng mỗi chân sút nội Đình Bắc.

Tiền vệ 21 tuổi Nguyễn Quang Vinh trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan - Ảnh: MNH ĐỖ

Nhạt nhòa tuyến giữa

Không gọi Hoàng Đức, Quang Hải và Lê Phạm Thành Long trong đợt tập trung này, HLV Kim Sang Sik quyết làm mới tuyến giữa nhằm nhanh chóng tìm ra tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ phòng ngự ưng ý bổ sung cho Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, các tiền vệ trung tâm được gọi ở Casper Cup 2026 đều ít nhiều gây thất vọng. Cặp Võ Hoàng Minh Khoa - Nguyễn Thái Quốc Cường đá chính trận gặp Đài Bắc Trung Hoa chỉ chơi tròn vai.

Hoàng Vĩnh Nguyên vào sân đầu hiệp 2 cho thấy khả năng tranh chấp yếu dù đối thủ thi đấu không quá quyết liệt.

Cặp Quang Vinh và Lê Quốc Nhật Nam đá chính trận gặp Kyrgyzstan còn gây thất vọng lớn hơn. Cả hai gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực, va chạm quyết liệt của đối thủ, khiến cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam tỏ ra lép vế và khó triển khai bóng.

Bàn thua thứ 2 có lỗi của thủ môn Trung Kiên khi lên quá cao. Nhưng nó cũng xuất phát từ pha mất bóng ở giữa sân, khiến hàng thủ không kịp trở tay trước cú sút xa quá ấn tượng của Atabaev.

Công cuộc tìm kiếm tiền vệ trung tâm mới dự phòng cho đội tuyển Việt Nam vì thế vẫn tiếp tục làm khó HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều cầu thủ U23 Trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, HLV Kim Sang Sik sử dụng 7 cầu thủ U23 đá chính là Đình Bắc, Ngọc Sơn, Minh Phúc, Quốc Cường, Hồng Phúc, Nhật Minh, Lý Đức. Trận gặp Kyrgyzstan, ông Kim đưa 6 cầu thủ U23 ra sân ngay từ đầu, 2 trong số đó đã đá ở trận ra quân là Đình Bắc và Hồng Phúc. Bốn cái tên mới là Thanh Nhàn, Quang Vinh, Đức Anh và thủ môn Trung Kiên.