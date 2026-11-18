Đình Bắc ghi 2 bàn cho tuyển Việt Nam sau 2 trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan ở Casper Cup 2026 - Ảnh: MINH ĐỖ

Sau khi được bác sĩ kiểm tra, ngày 18-11, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được xác nhận dính đa chấn thương ở vùng gối phải sau khi đá 2 trận cho đội tuyển Việt Nam tại giải giao hữu Casper Cup 2026. Anh đã cảm thấy nhói đau sau trận gặp Kyrgyzstan.

Theo đó, Đình Bắc bị rách bán phần dây chằng bên ngoài, tổn thương nhẹ sụn chêm (chưa rách), cùng tình trạng phù dây chằng chéo trước và chéo sau. Cầu thủ này dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng để điều trị và hồi phục.

Đây là hệ quả của việc thi đấu liên tục không nghỉ của Đình Bắc kể từ đầu năm. Trước Casper Cup 2026 cùng tuyển Việt Nam, Đình Bắc đã phải nghỉ 1 trận cúp Đông Nam Á của CLB Công An Hà Nội để vào TP.HCM trị liệu.

Tưởng như ổn, nhưng việc những tổn thương nhỏ tích lũy kéo dài mà không đủ thời gian nghỉ dẫn đến tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Việc Đình Bắc chấn thương sau 2 trận đá cho tuyển Việt Nam là tin không vui với CLB Công An Hà Nội khi đoàn quân HLV Polking đang bước vào giai đoạn quan trọng tại các đấu trường họ tham dự.

Đầu tiên là trận gặp Johor Darul Ta'zim (Malaysia) tại lượt hai vòng bảng cúp Đông Nam Á diễn ra ngày mai 19-11 trên sân Hàng Đẫy. Kế đến, cúp C1 châu Á và V-League cũng trở lại sau quãng nghỉ FIFA Days.

Năm 2026, Đình Bắc trải qua chuỗi nhiều trận đấu trải dài từ đầu năm, với tổng cộng 42 trận trên mọi đấu trường (V-League, Cúp Quốc gia, cúp châu Á, cúp Đông Nam Á) và ở mọi cấp độ đội tuyển (U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam).

Nhiều chuyên gia y tế đã cảnh báo và bày tỏ quan ngại cho việc các cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu liên tục mà không có thời gian nghỉ đủ nhiều.

HLV Polking từng nhiều lần bày tỏ xót xa cho Đình Bắc, ước rằng học trò không phải lên tuyển trong dịp FIFA Days tháng 11. Tuy nhiên HLV Kim Sang Sik vẫn giữ Đình Bắc đá giải giao hữu Casper Cup 2026 và khẳng định cầu thủ này đủ thể lực.

Ở tuổi 22, Đình Bắc đang là ngôi sao số một V-League và đội tuyển Việt Nam. Năm nay, ở cấp đội tuyển, Đình Bắc ghi 4 bàn giúp U23 Việt Nam giành hạng ba U23 châu Á 2026, ghi 5 bàn giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.