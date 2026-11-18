Đình Bắc trong trận đội tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan ở Capsper Cup 2026 - Ảnh: VFF

Không có cầu thủ Việt Nam nào thể hiện sự tiến bộ và vượt trội như Nguyễn Đình Bắc trong năm 2026, đặc biệt là trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Hai bàn thắng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa và Kysryzstan, ở Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 vừa kết thúc tại Ninh Bình, đã giúp Đình Bắc có 10 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Đó là một thành tích đáng nể với chân sút 22 tuổi này.

Ở đợt tập trung đầu tiên vào tháng 3-2026, Đình Bắc không được triệu tập chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Anh chỉ lên đội tuyển Việt Nam vào tháng 7, trong trận giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên và ghi 1 bàn trong trận thắng 4-0.

Hai giải đấu chính thức sau đó vào tháng 9 và 10, Đình Bắc ghi đến 7 bàn cho đội tuyển Việt Nam.

Anh lập hat-trick trong trận thắng Timor-Leste 7-0, lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Campuchia tại ASEAN Cup 2026, góp công giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ngoài việc cùng chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son giành danh hiệu "Vua phá lưới" với 5 bàn thắng, Đình Bắc còn giành luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng vào lưới Kygryzstan, bàn thắng thứ 10 cho đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 - Ảnh: MINH ĐỖ

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc cũng ghi 2 bàn cho đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 1-0 trước Philippines và 4-2 trước Pakistan.

Với 10 bàn thắng trong năm 2026, Đình Bắc đã có tổng cộng 12 bàn sau 28 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Hai bàn thắng trước đó được anh ghi vào lưới Philippines trong trận thắng 2-0 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và thua Nhật Bản 2-4 ở vòng chung kết Asian Cup 2023.

Có không ít người cho rằng, ngoại trừ bàn thắng vào lưới Nhật Bản, 11 bàn thắng còn lại của Đình Bắc đều chỉ ghi vào lưới đội tuyển đứng ngoài top 100 của FIFA.

Nhưng điều quan trọng với một tiền đạo, đó là ghi bàn. Vì có chân sút thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đá với đối thủ yếu hơn.

Chinh phục tốp cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đội tuyển Việt Nam

Với sự đột phá trong năm 2026, Đình Bắc từ chỗ nằm ngoài tốp 10 cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho đội tuyển Việt Nam đã vươn lên xếp thứ 9. Anh có 12 bàn thắng cùng Trọng Hoàng, Công Phượng và Nguyễn Anh Đức.

Đình Bắc hiện chỉ kém có 1 bàn thắng so với chân sút đang đứng thứ 8 là Phan Thanh Bình, vượt qua người đàn anh đã giải nghệ chỉ là vấn đề thời gian.

Chân sút của CLB Công An Hà Nội cũng kém 4 bàn so với Văn Quyết, Xuân Son và Quang Hải - 3 cầu thủ đang đứng thứ 5 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam.

22 tuổi, Đình Bắc vẫn còn nhiều cơ hội ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai để tiếp tục chinh phục những cột mốc mới.

Đánh giá về Đình Bắc, nhiều chuyên gia và HLV đều cho rằng đây là chân sút toàn diện và "của hiếm" của bóng đá Việt Nam hiện tại. Anh có thể đi bóng tốc độ rồi dứt điểm không thể cản phá trong vòng cấm, hoặc thậm chí là sút xa ghi bàn như bàn thắng đẹp mắt ở trận thua Kyrgyzstan vừa qua ở Casper Cup 2026.

Với tài năng và phong độ hiện có, Đình Bắc hoàn toàn có thể chen chân vào tốp 3 danh sách ghi bàn hàng đầu cho đội tuyển Việt Nam. Bởi anh cũng chỉ kém Tiến Linh (đang đứng thứ 3) có 14 bàn, trong khi người đàn anh đã không còn được gọi lên đội tuyển Việt Nam để có cơ hội gia tăng số bàn thắng.