Công Phượng nói gì khi đưa CLB Thành phố Đồng Nai thắng trận đầu tiên?

Đội trưởng Công Phượng (phải) trong trận thắng của CLB Thành phố Đồng Nai trước SHB Đà Nẵng - Ảnh: THẮNG LÊ

Tối 6-11, tân binh CLB Thành phố Đồng Nai đã thắng SHB Đà Nẵng 1-0 trên sân Bình Phước ở vòng 7 V-League 2026-2027.

Đây là trận thắng đầu tiên và lịch sử của đội bóng này ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam sau 6 trận đầu mùa chỉ kiếm được có 1 điểm, thủng lưới 11 bàn và không ghi được bàn nào.

Đội trưởng Nguyễn Công Phượng chính là người đã đem về quả phạt đền, giúp CLB Thành phố Đồng Nai ghi bàn mở tỉ số ở phút 44 và sau đó thắng chung cuộc SHB Đà Nẵng 1-0.

Phát biểu sau trận đấu, Công Phượng chia sẻ: "Tôi rất vui khi cùng đội nhà giành chiến thắng đầu tiên ở V-League. Tôi hy vọng toàn đội sẽ giữ được tinh thần này và là tiền đề để đội bóng có thể thi đấu tốt hơn trong thời gian tới".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc không tự mình sút phạt đền mà là tiền vệ Vulic Milos, chân sút 31 tuổi này nói: "Mỗi người sẽ có một nhiệm vụ riêng ở trong đội. HLV Việt Thắng đã có sắp xếp vai trò cho từng cầu thủ để đóng góp cho đội bóng chứ không riêng gì tôi hay Vulic Milos".

Công Phượng đã không thể thi đấu trong 2 trận thua trước đó của CLB Thành phố Đồng Nai trước Nam Định 0-4 trên sân Bình Phước và Hải Phòng 0-1 trên sân Lạch Tray. Và giờ anh mới trở lại thi đấu và cùng đội nhà chiến thắng.

Nói về cảm xúc của mình, Công Phượng cho biết anh rất vui và rất cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và tin tưởng cho đội bóng. Anh nói: "Hy vọng là những trận tiếp theo, nhiều CĐV sẽ đến sân nhiều hơn nữa để cổ vũ cho toàn đội. Đó cũng là nguồn lực để đội chiến đấu mạnh mẽ hơn và giành được điểm số nhiều hơn".

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã luôn ủng hộ đội bóng. Và tôi hy vọng mọi người luôn cùng đội bóng vượt qua những khó khăn hiện tại và sẽ có kết quả tốt hơn trong thời gian tới", Công Phượng nói thêm.

Công Phượng giúp CLB Thành phố Đồng Nai có trận thắng lịch sử Phải chờ đến vòng 7, tân binh CLB Thành phố Đồng Nai mới có bàn thắng lẫn chiến thắng đầu tiên ở sân chơi V-League 2026-2027 khi hạ SHB Đà Nẵng 1-0 trên sân nhà.



