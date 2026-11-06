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Công Phượng giúp CLB Thành phố Đồng Nai có trận thắng lịch sử

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Phải chờ đến vòng 7, tân binh CLB Thành phố Đồng Nai mới có bàn thắng lẫn chiến thắng đầu tiên ở sân chơi V-League 2026-2027 khi hạ SHB Đà Nẵng 1-0 trên sân nhà.

Công Phượng giúp CLB Thành phố Đồng Nai có trận thắng lịch sử - Ảnh 1.

Các cầu thủ CLB Thành phố Đồng Nai ăn mừng bàn thắng - Ảnh: TPĐNFC

Tối 6-11, tân binh mới thăng hạng CLB Thành phố Đồng Nai tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Bình Phước ở vòng 7 V-League 2026-2027.

Sau 6 vòng đấu, CLB Thành phố Đồng Nai mới chỉ có 1 điểm, để thủng lưới 11 bàn và chưa ghi được bàn thắng nào, xếp cuối V-League. 

Trong khi đó, CLB SHB Đà Nẵng đang thể hiện phong độ ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước đối thủ mạnh Hà Nội và Công An TP.HCM.

Rất may là trong tình cảnh đội nhà khó khăn cả về chuyên môn lẫn tinh thần, HLV Nguyễn Việt Thắng đã có sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Công Phượng ở đội hình xuất phát. Đội trưởng của CLB Thành phố Đồng Nai đã ngồi ngoài trong 2 trận thua liên tiếp vừa qua vì chấn thương. 

Sau hơn nửa hiệp đấu đầu tiên tấn công đầy bế tắc trước SHB Đà Nẵng, Công Phượng chính là người đã đem về quả phạt đền cho CLB Thành phố Đồng Nai ở phút 38. 

Nhận đường chuyền của tiền vệ Vulic Milos từ cánh trái, Công Phượng đẩy bóng khéo léo trong vòng cấm buộc trung vệ Matias Fracchia phải giơ chân truy cản và ngã xuống sân.

Công Phượng giúp CLB Thành phố Đồng Nai có trận thắng lịch sử - Ảnh 2.

Công Phượng đi bóng trận thắng SHB Đà Nẵng - Ảnh: THẮNG LÊ

Trọng tài chính Võ Hoài Thương lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. VAR cũng can thiệp. Sau khi trao đổi với phòng VAR và vào xem lại qua màn hình mất khoảng 5 phút, trọng tài Võ Hoài Thương đã giữ nguyên quyết định, đồng thời rút thẻ vàng với cầu thủ dự bị Quế Ngọc Hải vì lỗi phản ứng.

Trên chấm 11m, Vulic Milos sút hạ thủ môn Đỗ Sỹ Huy mở tỉ số cho CLB Thành phố Đồng Nai trong niềm vui sướng của toàn đội lẫn các CĐV nhà. Bởi tất cả đã phải chờ rất lâu để có thể ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mùa giải.

Hiệp 2 không có nhiều tình huống đáng chú ý của hai đội. Dù rất muốn có bàn gỡ hòa, nhưng đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn lại gặp nhiều khó khăn khi triển khai tấn công. 

Ngay cả khi có cơ hội ngon ăn ở phút 83, trung vệ Vũ Văn Sơn (SHB Đà Nẵng) lại đánh đầu ra ngoài sau đường chuyền của Ivan Saponjic.

Đội chủ nhà cũng không tổ chức tấn công hiệu quả sau khi Công Phượng rời sân ở phút 63. Nhưng việc giữ nguyên tỉ số 1-0 cũng đủ giúp cho CLB Thành phố Đồng Nai có trận thắng đầu tiên và lịch sử ở sân chơi V-League.

Kết quả này đưa thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng tạm vươn lên hạng 13/14 đội với 4 điểm sau 7 trận, hơn 1 điểm so với CLB Hoàng Anh Gia Lai còn chưa thi đấu ở vòng 7. 

CLB Thành phố Đồng Nai có trận thắng lịch sử - Ảnh 2.Báo động đỏ với CLB Thành phố Đồng Nai

Sáu trận chỉ giành 1 điểm ở V-League 2026-2027, tân binh CLB Thành phố Đồng Nai tiếp tục chìm sâu ở cuối bảng và đối mặt với nguy cơ rớt hạng.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Công Phượng CLB Thành phố Đồng Nai CLB SHB Đà Nẵng Nguyễn Việt Thắng sân Bình Phước

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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