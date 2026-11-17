Đình Bắc ăn mừng bàn thắng vào lưới Kyrgyzstan cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 17-11, đội tuyển Việt Nam đã thua ngược Kyrgyzstan 1-2 ở lượt cuối Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Đình Bắc ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam ở phút 19 sau pha đi bóng ngang khung thành rồi đứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã để Kyrgyzstan ghi liền 2 bàn ở phút 86 và 88 để ngược dòng giành chiến thắng.

Kết quả này khiến đội tuyển Việt Nam mất chức vô địch về tay Kyrgyzstan, đồng thời khiến Đình Bắc không khỏi thất vọng khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình sau trận đấu.

Trong vòng có 5 phút, toàn đội để thua 2 bàn thắng . Tôi nghĩ là trận đấu này cho toàn đội rất nhiều bài học về sự tập trung", anh nói.

Với bàn thắng vào lưới Kyrgyzstan, Đình Bắc vốn đã ghi 11 bàn cho đội tuyển Việt Nam trong năm 2026, nâng tổng số bàn thắng anh ghi được cho các chiến binh sao vàng thành 12 bàn trong 28 lần ra sân.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là đội tuyển Việt Nam đã khép lại trận cuối cùng trong năm 2026 bằng một thất bại.

Đình Bắc chia sẻ sau trận đấu: "Tôi nghĩ là trong năm 2026, đội cũng đã thi đấu tốt và giành được rất nhiều danh hiệu .

Trận đấu hôm nay đội tuyển Việt Nam không giành được kết quả thuận lợi, nhưng tôi nghĩ là năm 2027 đội sẽ trở lại mạnh mẽ hơn để cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn. Còn với màn trình diễn cá nhân tôi, tôi nghĩ là để giới chuyên môn và tất cả mọi người đánh giá" .

Nói thêm về dấu ấn của HLV Kim Sang Sik trong thành công của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026, chân sút 22 tuổi này chia sẻ: "Tôi nghĩ là khi tập thể đội bóng thành công thì HLV trưởng là người quan trọng nhất .

Bởi HLV trưởng là người đã có sự lựa chọn về đội hình và nhân sự, cho tất cả các cầu thủ cống hiến. Những gì mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện 1 năm vừa qua thì HLV trưởng xứng đáng nhận được những lời khen" .

"HLV Kim Sang Sik sắp hết hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam. Cá nhân Bắc có mong muốn được tiếp tục gắn bó và đồng hành với HLV Kim Sang Sik trong những hành trình tiếp theo của bóng đá Việt Nam hay không?", phóng viên hỏi.

Đình Bắc trả lời: "Tháng 2-2027 HLV Kim Sang Sik mới hết hợp đồng, còn 3-4 tháng nữa. Và tôi nghĩ là cứ đợi xem điều gì sẽ xảy ra" .