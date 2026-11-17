Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam đấu Kyrgyzstan - Đồ họa: N.K.

Tối 17-11, HLV Kim Sang Sik đã công bố đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam cho trận gặp Kyrgyzstan ở lượt cuối Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra lúc 19h trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

So với trận ra quân thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ giữ lại tiền đạo Đình Bắc, trung vệ đội trưởng Thành Chung và hậu vệ Hồng Phúc ở đội hình xuất phát. Còn lại là 8 sự thay đổi.

Ngoài việc thử nghiệm chuyên môn, đây còn là điều bất khả kháng khi 4 cầu thủ Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Olaha Mạnh Đức đã trở về CLB Công An TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp Buriram United (Thái Lan) tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027.

Bộ ba tiền đạo là Đình Bắc, Nguyễn Văn Tùng và Thanh Nhàn. Trong đó Văn Tùng đá cao nhất trên hàng công.

Bộ tứ tiền vệ là Phan Tuấn Tài, Nhật Nam, Nguyễn Quang Vinh và Hồng Phúc. Đây là lần đầu tiên, HLV Kim Sang Sik dùng bộ đôi tiền vệ trung tâm Nhật Nam - Quang Vinh. Trong đó Quang Vinh (21 tuổi) là trụ cột tuyến giữa của U23 Việt Nam và mới lần đầu lên tuyển.

Bộ ba trung vệ gồm Đức Anh, Thành Chung và Lương Chí Khải (Kyle Colonna). Như vậy, Đức Anh và cầu thủ Việt kiều Mỹ Lương Chí Khải lần đầu đá cho đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Trung Kiên bắt chính, thay cho cầu thủ Việt kiều Lê Giang Patrik (Slovakia).

Đội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 2 tại giải sau Kyrgyzstan, khi đối thủ thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0. Vì thế, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải đánh bại Kyrgyzstan nếu như muốn giương cao cúp vô địch trên sân nhà.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Thông qua các buổi phân tích, tôi nhận thấy Kyrgyzstan tốt hơn Đài Bắc Trung Hoa rất nhiều về thể lực, thể hình cũng như kỹ thuật. Vì đây là trận đấu cuối cùng trong năm 2026 của đội tuyển Việt Nam, nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng".