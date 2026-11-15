U23 Việt Nam chững chạc, trưởng thành tại Gia Lai VTV Cup 2026

Nguyễn Minh Tâm ghi dấu ấn ở U23 Việt Nam - Ảnh: N.K.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã vô địch đầy thuyết phục tại Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 vừa kết thúc tại Pleiku vào tối 14-11.

Gia Lai VTV Cup 2026 là giải đấu có ý nghĩa quan trọng cho U23 Việt Nam trong quá trình xây dựng lực lượng chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2028 vào tháng 6 năm tới và SEA Games 34 tại Malaysia vào tháng 9.

Và thật mừng là các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện rất tốt trong 3 trận bất bại (2 thắng) để cho thấy sự kỳ vọng vào tương lai.

"Điểm sáng lớn nhất của U23 Việt Nam chính là nỗ lực lẫn tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ. Họ rất tự tin khi đối đầu với những đối thủ mạnh tại giải, dám chơi bóng, tự tin kiểm soát bóng và phối hợp với tốc độ cao", HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá.

Tự tin và thể hiện bản lĩnh

Trên thực tế, U23 Việt Nam không có được lực lượng tốt nhất cho Gia Lai VTV Cup 2026. Hai cầu thủ chủ chốt ở tuyến giữa là Nguyễn Quang Vinh và Công Phương không thể góp mặt. Quang Vinh lên đội tuyển Việt Nam dự Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 tại Ninh Bình, Công Phương thì chấn thương.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cũng chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho giải đấu. Ngày đầu tiên tập luyện, đội chỉ có 20/26 cầu thủ sau khi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung chấn thương. Năm cầu thủ còn lại bận thi đấu ở vòng 7 Giải hạng nhất 2026-2027 rồi mới lên tập trung sau.

Nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại với U23 Việt Nam. Bởi 2/5 cầu thủ lên muộn lại gặp chấn thương khiến HLV Đinh Hồng Vinh buộc phải gọi bổ sung gấp 2 cầu thủ để kịp chuẩn bị cho trận ra quân với U23 Thái Lan.

Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn chơi tốt trong cả 3 trận đấu tại Gia Lai VTV Cup 2026. Không chỉ thể hiện khát khao chiến thắng, các cầu thủ trẻ Việt Nam còn mạnh dạn cầm bóng, tổ chức phối hợp và chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì chỉ tập trung phòng ngự.

Trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam thắng 3-0 bằng một lối chơi tấn công khá đa dạng. Trước U23 Singapore chơi phòng ngự số đông và khiến U23 Qatar gặp bế tắc trong ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn bình tĩnh "xuyên phá" để có được bàn thắng từ pha đá phạt góc.

Tuy nhiên, trận hòa trước U23 Qatar mới là màn thể hiện rõ nhất cho bản lĩnh của U23 Việt Nam. Bị dẫn trước từ phút 20 và gần như bị áp đảo hoàn toàn trong hiệp một, nhưng đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã thể hiện khác hoàn toàn sau khi thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp 2.

Có chứng kiến sự bực tức của nhiều cầu thủ U23 Qatar (tháo huy chương bạc sau khi nhận) mới hiểu được đối thủ "cay" như thế nào khi chơi lấn lướt mà không thể thắng U23 Việt Nam.

Lê Văn Thuận, Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô và Quang Duyệt (từ trái sang phải) ăn mừng vô địch cùng U23 Việt Nam - Ảnh: N.K.

Nhiều gương mặt ấn tượng

Không chỉ vô địch thuyết phục trên phương diện lối chơi, U23 Việt Nam còn cho thấy có nhiều cá nhân xuất sắc để tạo niềm tin cho tương lai.

Đó không chỉ là 2 gương mặt quen thuộc từng cùng U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á 2026 như thủ môn Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận mà còn là rất nhiều cầu thủ vừa dự Asiad 2026 như Đinh Quang Kiệt, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Lê Đình Long Vũ...

Tuy nhiên, nhiều nhân tố khác cũng dần bật lên sau các giải đấu quốc tế cùng U23 Việt Nam thời gian qua. Hậu vệ trái Bảo Long là người ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam trước U23 Singapore.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp vào lưới U23 Thái Lan cùng 1 bàn vào lưới U23 Qatar để giành luôn 2 giải thưởng "Vua phá lưới" cùng "Cầu thủ xuất sắc nhất giải". Anh đánh đầu lợi hại mà dứt điểm bằng chân cũng rất tốt.

Chính sự xuất sắc của Minh Tâm buộc HLV Đinh Hồng Vinh phải đẩy Williams Minh Hoàng ra đá cánh nếu như cần dùng cả 2 chân sút này. Dù vậy, đây cũng là vị trí phù hợp với cầu thủ Việt kiều khi anh chính là người kiến tạo cho Minh Tâm ghi bàn trận gặp U23 Qatar.

Ngoài Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô cũng chơi tốt trong lần đầu khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam. Đá ở môi trường vừa sức mình hơn thay vì đội tuyển Việt Nam, Khoa Ngô chơi rất ấn tượng. Tiếc là anh thiếu may mắn để có ít nhất một bàn thắng ở trận gặp U23 Singapore.

Ấn tượng không kém là tân binh tiền vệ Lê Văn Quang Duyệt chơi chững chạc trong lần đầu khoác áo U23 Việt Nam, và cho thấy bóng dáng của đàn anh Hoàng Đức ở đội tuyển Việt Nam.

Nổi bật là trận thắng U23 Thái Lan, Quang Duyệt là người chuyền cho Minh Tâm đánh đầu mở tỉ số. Cầu thủ 21 tuổi này cũng có một pha dứt điểm không cần đà buộc thủ môn của U23 Thái Lan phải vất vả mới đẩy được bóng.

Chứng kiến các học trò chơi tốt, HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được niềm hạnh phúc. "Chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ là bước đệm cho các cầu thủ trẻ tiến bước trong tương lai. Đó cũng là động lực để bản thân tôi tiếp tục nỗ lực, hướng đến việc xây dựng đội U23 Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn trong thời gian tới", ông nói.