Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

U23 Việt Nam thâu tóm các danh hiệu tại Gia Lai VTV Cup 2026

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Không chỉ vô địch, đội tuyển U23 Việt Nam còn thâu tóm hết các danh hiệu cá nhân tại Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Việt Nam làm điều chưa từng có tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 1.

Đội trưởng Cao Văn Bình giương cao Cúp vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 sau khi nhận Cúp từ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn - Ảnh: N.K

Tối 14-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã đăng quang Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 sau khi hòa U23 Qatar 1-1 ở lượt trận cuối cùng trên sân Pleiku.

U23 Qatar đã chơi hay trong hiệp một và ghi bàn dẫn trước ngay ở phút 20.  Nhưng những thay đổi ngay đầu hiệp 2 đã giúp U23 Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Không muốn về nhì, U23 Qatar đã dâng cao đội hình dồn ép, nhưng U23 Việt Nam đã đứng vững. 

Kết quả hòa đưa thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đăng quang với 7 điểm sau 3 trận, hơn 2 điểm so với U23 Qatar. Ngoài cúp vô địch, đội cũng giành tiền thưởng 100.000 USD từ Ban tổ chức giải đấu.

Ghi bàn ở trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm đã giành luôn danh hiệu "Vua phá lưới" với 3 bàn thắng. Không chỉ thế, chân sút 21 tuổi này cũng ẵm luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Ở giải thưởng cá nhân còn lại, Cao Văn Bình cũng đoạt luôn danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải".

Khoảnh khắc vô địch của U23 Việt Nam:

U23 Việt Nam làm điều chưa từng có tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 2.

Cầu thủ U23 Qatar ngồi nhìn U23 Việt Nam ăn mừng vô địch - Ảnh: N.K

U23 Việt Nam làm điều chưa từng có tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 3.

HLV Đinh Hồng Vinh ôm Ban huấn luyện ăn mừng khi lên ngôi trên sân nhà - Ảnh: N.K

U23 Việt Nam làm điều chưa từng có tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 4.

Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫy nước ăn mừng vô địch - Ảnh: N.K

U23 Việt Nam làm điều chưa từng có tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 5.

Đinh Quang Kiệt (20) cùng đồng đội chào khán giả ăn mừng chiến thắng - Ảnh: N.K

U23 Việt Nam làm điều chưa từng có tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 6.

Cao Văn Bình nhận danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải" - Ảnh: N.K

U23 Việt Nam làm điều chưa từng có tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 7.

Nguyễn Minh Tâm nhận danh hiệu "Vua phá lưới" - Ảnh: N.K

U23 Việt Nam làm điều chưa từng có tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 8.

Nguyễn Minh Tâm nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" - Ảnh: N.K

U23 Việt Nam làm điều chưa từng có tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 9.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức trao bảng danh vị 100.000 USD tiền thưởng cho U23 Việt Nam - Ảnh: N.K

U23 Việt Nam làm điều chưa từng có tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 10.

Pháo hoa bắn ăn mừng U23 Việt Nam vô địch - Ảnh: N.K

U23 Việt Nam làm điều chưa từng có tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 11.

HLV Đinh Hồng Vinh được các cầu thủ U23 Việt Nam công kênh sau khi nhận Cúp - Ảnh: N.K

U23 Việt Nam làm điều chưa từng có tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 2.Hòa U23 Qatar, U23 Việt Nam vô địch Giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026

Tối 14-11, U23 Việt Nam đã đăng quang chức vô địch Giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trước U23 Qatar.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sân Pleiku Nguyễn Minh Tâm U23 Qatar HLV Đinh Hồng Vinh U23 Việt Nam

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất