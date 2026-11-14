U23 Việt Nam thâu tóm các danh hiệu tại Gia Lai VTV Cup 2026

Đội trưởng Cao Văn Bình giương cao Cúp vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 sau khi nhận Cúp từ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn - Ảnh: N.K

Tối 14-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã đăng quang Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 sau khi hòa U23 Qatar 1-1 ở lượt trận cuối cùng trên sân Pleiku.

U23 Qatar đã chơi hay trong hiệp một và ghi bàn dẫn trước ngay ở phút 20. Nhưng những thay đổi ngay đầu hiệp 2 đã giúp U23 Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Không muốn về nhì, U23 Qatar đã dâng cao đội hình dồn ép, nhưng U23 Việt Nam đã đứng vững.

Kết quả hòa đưa thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đăng quang với 7 điểm sau 3 trận, hơn 2 điểm so với U23 Qatar. Ngoài cúp vô địch, đội cũng giành tiền thưởng 100.000 USD từ Ban tổ chức giải đấu.

Ghi bàn ở trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm đã giành luôn danh hiệu "Vua phá lưới" với 3 bàn thắng. Không chỉ thế, chân sút 21 tuổi này cũng ẵm luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Ở giải thưởng cá nhân còn lại, Cao Văn Bình cũng đoạt luôn danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải".

Khoảnh khắc vô địch của U23 Việt Nam:

Cầu thủ U23 Qatar ngồi nhìn U23 Việt Nam ăn mừng vô địch - Ảnh: N.K

HLV Đinh Hồng Vinh ôm Ban huấn luyện ăn mừng khi lên ngôi trên sân nhà - Ảnh: N.K

Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫy nước ăn mừng vô địch - Ảnh: N.K

Đinh Quang Kiệt (20) cùng đồng đội chào khán giả ăn mừng chiến thắng - Ảnh: N.K

Cao Văn Bình nhận danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải" - Ảnh: N.K

Nguyễn Minh Tâm nhận danh hiệu "Vua phá lưới" - Ảnh: N.K

Nguyễn Minh Tâm nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" - Ảnh: N.K

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức trao bảng danh vị 100.000 USD tiền thưởng cho U23 Việt Nam - Ảnh: N.K

Pháo hoa bắn ăn mừng U23 Việt Nam vô địch - Ảnh: N.K

HLV Đinh Hồng Vinh được các cầu thủ U23 Việt Nam công kênh sau khi nhận Cúp - Ảnh: N.K

Hòa U23 Qatar, U23 Việt Nam vô địch Giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026 Tối 14-11, U23 Việt Nam đã đăng quang chức vô địch Giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trước U23 Qatar.



