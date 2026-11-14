Hòa U23 Qatar, U23 Việt Nam vô địch Giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026

Niềm vui của Minh Tâm sau khi ghi bàn vào lưới U23 Qatar - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

U23 Qatar nhập cuộc chủ động, cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra sức ép quá lớn. Trong khi đó, U23 Việt Nam có tình huống đáng chú ý ở phút 19, khi Ngô Đăng Khoa ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với hậu vệ đối phương.

Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt đền. Chỉ 1 phút sau, U23 Qatar vượt lên. Qays Al-Rawi đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi sút chéo góc uy lực. Bóng trúng cột dọc, bật vào người Mohamed Faragalla rồi đi vào lưới.

Bị dẫn bàn, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Dù vậy, những nỗ lực của Đăng Khoa, Lê Văn Thuận và Nguyễn Minh Tâm chưa đủ xuyên thủng hàng phòng ngự lùi sâu của đối thủ.

Nếu giữ được kết quả này, U23 Qatar sẽ vô địch với 7 điểm, hơn U23 Việt Nam 1 điểm. Đội chủ nhà cần tìm được bàn gỡ trong hiệp 2 để giành lại lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Đội hình ra sân U23 Việt Nam gặp U23 Qatar - Đồ họa: N.K

Bước sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh tung Williams Minh Hoàng và Lê Văn Quang Duyệt vào sân để tăng sức tấn công. Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 48, Minh Hoàng tạt bóng từ cánh phải, bóng bật người cầu thủ U23 Qatar rồi đến đúng vị trí Nguyễn Minh Tâm. Tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai lập tức dứt điểm tung lưới đội khách, gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà chơi hứng khởi, liên tục tạo ra những pha hãm thành. Trần Gia Bảo được tung vào sân thay Ngô Đăng Khoa ở phút 66. Một phút sau, Minh Hoàng có pha chạm bóng nguy hiểm trong vòng cấm, nhưng thủ môn Abubaker Osman vẫn kiểm soát được tình hình.

Tuy nhiên đến phút 76, Minh Hoàng phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Nguyễn Quốc Toản. Trong gần 30 phút thi đấu, tiền đạo Việt kiều đã góp phần quan trọng giúp đội nhà thay đổi thế trận.

Chung cuộc, U23 Việt Nam hòa 1-1 U23 Qatar. Thầy trò ông Đinh Hồng Vinh chính thức vô địch giải đấu với 7 điểm, hơn chính đại diện Tây Á 2 điểm.