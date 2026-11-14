Đánh bại 6 Đại kiện tướng, Đầu Khương Duy vô địch giải cờ vua trực tuyến

Đầu Khương Duy thể hiện phong độ ấn tượng tại giải Freestyle Friday Chess - Ảnh: FIDE

Tranh tài ở biến thể cờ vua tự do - hay còn gọi là Freestyle Chess, kỳ thủ trẻ Việt Nam Đầu Khương Duy thể hiện phong độ hủy diệt và duy trì thành tích bất bại xuyên suốt giải trực tuyến Freestyle Friday Championship 2026.

Khép lại 11 ván, đại diện Việt Nam đạt 10 điểm tuyệt đối ấn tượng với 9 chiến thắng và chỉ 2 trận hòa.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên hành trình cán đích ở vị trí số 1 của Khương Duy chính là kỳ thủ 15 tuổi liên tiếp đánh bại 6 Đại kiện tướng, trong đó có những tên tuổi lớn của làng cờ thế giới như Nikita Matinian, Jeffery Xiong, Volodar Murzin, Sam Sevian, Praham Maghsoodloo.

Thành tích này giúp Đầu Khương Duy giành được 400 USD tiền thưởng từ ban tổ chức.

Thể loại cờ Freeestyle chess (cờ 960) - biến thể này được huyền thoại Bobby Fischer sáng tạo với tên gọi ban đầu là Fischer Random hay Chess960, tương ứng với 960 thế trận xuất phát ngẫu nhiên ở hàng ngang đầu tiên của mỗi bên. Theo luật chơi, vị trí các quân nặng được xáo trộn ngẫu nhiên trước mỗi ván đấu, nhưng vẫn giữ tính đối xứng giữa hai màu quân, với hai quy tắc bất biến là Vua phải nằm giữa hai Xe và hai quân Tượng đứng trên các ô khác màu. Vì thế trận khởi đầu hoàn toàn mới lạ, người chơi không thể dựa vào các bài khai cuộc học thuộc lòng, mà buộc phải vận dụng tối đa khả năng tính toán độc lập và tư duy sáng tạo ngay từ những nước đi đầu tiên.