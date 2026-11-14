Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đánh bại 6 Đại kiện tướng, Đầu Khương Duy vô địch giải cờ vua trực tuyến

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Đêm 13-11, “thần đồng” Đầu Khương Duy có màn trình diễn xuất sắc để vô địch giải cờ vua trực tuyến Freestyle Friday Championship 2026.

Đánh bại 6 Đại kiện tướng, Khương Duy vô địch giải cờ trực tuyến - Ảnh 1.

Đầu Khương Duy thể hiện phong độ ấn tượng tại giải Freestyle Friday Chess - Ảnh: FIDE

Tranh tài ở biến thể cờ vua tự do - hay còn gọi là Freestyle Chess, kỳ thủ trẻ Việt Nam Đầu Khương Duy thể hiện phong độ hủy diệt và duy trì thành tích bất bại xuyên suốt giải trực tuyến Freestyle Friday Championship 2026.

Khép lại 11 ván, đại diện Việt Nam đạt 10 điểm tuyệt đối ấn tượng với 9 chiến thắng và chỉ 2 trận hòa.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên hành trình cán đích ở vị trí số 1 của Khương Duy chính là kỳ thủ 15 tuổi liên tiếp đánh bại 6 Đại kiện tướng, trong đó có những tên tuổi lớn của làng cờ thế giới như Nikita Matinian, Jeffery Xiong, Volodar Murzin, Sam Sevian, Praham Maghsoodloo. 

Thành tích này giúp Đầu Khương Duy giành được 400 USD tiền thưởng từ ban tổ chức.

Thể loại cờ Freeestyle chess (cờ 960) - biến thể này được huyền thoại Bobby Fischer sáng tạo với tên gọi ban đầu là Fischer Random hay Chess960, tương ứng với 960 thế trận xuất phát ngẫu nhiên ở hàng ngang đầu tiên của mỗi bên.

Theo luật chơi, vị trí các quân nặng được xáo trộn ngẫu nhiên trước mỗi ván đấu, nhưng vẫn giữ tính đối xứng giữa hai màu quân, với hai quy tắc bất biến là Vua phải nằm giữa hai Xe và hai quân Tượng đứng trên các ô khác màu.

Vì thế trận khởi đầu hoàn toàn mới lạ, người chơi không thể dựa vào các bài khai cuộc học thuộc lòng, mà buộc phải vận dụng tối đa khả năng tính toán độc lập và tư duy sáng tạo ngay từ những nước đi đầu tiên.

Đánh bại 6 Đại kiện tướng, Đầu Khương Duy vô địch giải cờ vua trực tuyến - Ảnh 2.Đầu Khương Duy nhận vinh dự lớn, mở ra cơ hội giành chuẩn Đại kiện tướng

"Thần đồng" Đầu Khương Duy vinh dự nhận được lời mời tham dự giải cờ vua danh giá, đứng trước cơ hội kiếm chuẩn Đại kiện tướng cuối cùng trong sự nghiệp.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TUẤN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cờ Đầu Khương Duy cờ vua Khương Duy Freestyle Chess

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất