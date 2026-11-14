U23 Việt Nam thay nửa đội hình đấu trận tranh vô địch với U23 Qatar

Đội hình xuất phát đội tuyển U23 Việt Nam đấu U23 Qatar - Đồ họa: N.K

Chiều 14-11, HLV Đinh Hồng Vinh đã công bố đội hình xuất phát đội tuyển U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Qatar ở lượt cuối Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra lúc 19h hôm nay trên sân Pleiku.

So với trận thắng U23 Singapore 1-0, HLV Đinh Hồng Vinh có 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Theo đó, tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng (Anh) và Gia Bảo ngồi dự bị. Thay vào đó, Minh Tâm và Khoa Ngô (Úc) đá cùng Lê Văn Thuận trên hàng công.

Ở tuyến giữa, Cao Hoàng Minh và Bảo Long đá thay Quang Duyệt và Thanh Đức. Lần đầu tiên bố trí Cao Hoàng Minh đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Đức Phú, HLV Đinh Hồng Vinh kỳ vọng kinh nghiệm của 2 cầu thủ lớn tuổi nhất đội này sẽ giúp U23 Việt Nam chơi tốt trước U23 Qatar.

Cầu thủ chạy cánh trái Bảo Long sau khi ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Singapore xứng đáng trở lại đội hình chính. Cánh phải là Long Vũ.

Ở hàng thủ, Lê Nguyên Hoàng đá chính thay Nguyễn Anh Tiệp. Như vậy, bộ 3 trung vệ của U23 Việt Nam là Nguyễn Lương Tuấn Khải, Đinh Quang Kiệt và Lê Nguyên Hoàng. Trấn giữ khung thành vẫn là Cao Văn Bình.

Với 2 trận toàn thắng, nhiều hơn đối thủ 2 điểm, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Qatar là giành chức vô địch. Dù vậy, toàn đội sẽ hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp để dành tặng người hâm mộ.



Phát biểu trước trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "U23 Qatar là đội bóng tốt. Nhưng tại giải đấu này, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước".

U23 Việt Nam khao khát nâng cúp ở Pleiku Chơi trên sân Pleiku đông khán giả, đội tuyển U23 Việt Nam quyết tâm cống hiến trận đấu hay trước U23 Qatar để hy vọng đăng quang Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.



