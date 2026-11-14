U23 Thái Lan - U23 Singapore (hiệp 1) 0-0: Thế trận cân bằng

U23 Thái Lan (trắng) gây thất vọng sau hai trận thua liên tiếp trước U23 Việt Nam và U23 Qatar - Ảnh: N.K

U23 Thái Lan bước vào lượt trận cuối với áp lực phải giành chiến thắng sau hai trận thua liên tiếp. Chưa có điểm nào và đang đứng cuối bảng, đội bóng xứ Chùa vàng cần một kết quả tích cực trước Singapore để tránh khép lại giải đấu trong thất vọng.

Hai thất bại trước U23 Việt Nam và U23 Qatar đã phơi bày nhiều hạn chế của Thái Lan, nhất là khả năng nhập cuộc và duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Riêng trận gặp Qatar, họ để đối thủ ghi liền hai bàn trong 18 phút đầu, trước khi chỉ tìm được bàn rút ngắn tỉ số ở những phút bù giờ cuối trận.

Sau hai lượt đấu, U23 Thái Lan mới có một lần lập công nhưng đã phải nhận đến 5 bàn thua. Bởi vậy, cuộc chạm trán Singapore không chỉ mang ý nghĩa cải thiện thứ hạng mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sửa chữa những vấn đề đã bộc lộ.

Trái ngược với đối thủ, U23 Singapore đang có được sự ổn định nhất định, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Họ lần lượt hòa Qatar 0-0 và chỉ thua chủ nhà Việt Nam 0-1, qua đó có một điểm cùng vị trí thứ ba trước vòng đấu cuối.

Dù chưa ghi được bàn thắng nào, Singapore cho thấy khả năng giữ cự ly đội hình và hạn chế sức ép từ những đối thủ được đánh giá cao hơn. Nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung, đội bóng đảo quốc sư tử hoàn toàn có thể khiến Thái Lan gặp khó trong nỗ lực tìm đường vào khung thành.

Với một điểm đang có, U23 Singapore chỉ cần tránh thất bại là có thể giữ vị trí thứ ba chung cuộc. Điều này nhiều khả năng khiến họ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trước khi chờ đợi cơ hội phản công.

Trong khi đó, U23 Thái Lan buộc phải chủ động hơn nếu muốn giành chiến thắng đầu tiên tại giải. Dù từng chiếm ưu thế trong những lần đối đầu trước đây, với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn cần chứng minh năng lực bằng màn trình diễn thực tế tại Pleiku.