Người hâm mộ khen U23 Việt Nam hết lời, nhắc tên Minh Tâm và Cao Văn Bình

Đội trưởng, thủ môn Cao Văn Bình giương cao Cúp vô địch cùng U23 Việt Nam - Ảnh: N.K.

Tối 14-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc đăng quang Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 sau khi hòa U23 Qatar 1-1 ở lượt cuối cùng, diễn ra trên sân Pleiku.

Không chỉ giành Cúp vô địch cùng 100.000 USD tiền thưởng, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh còn giành trọn cả 3 danh hiệu cá nhân "Vua phá lưới", "Cầu thủ xuất sắc nhất" (tiền đạo Nguyễn Minh Tâm) và "Thủ môn xuất sắc nhất" (Cao Văn Bình).

Vì thế, chiến thắng của U23 Việt Nam càng khiến người hâm mộ "vỡ òa" cảm xúc và dành rất nhiều lời khen. Đặc biệt là bạn đọc của báo Tuổi Trẻ.

Bạn đọc tên Kha bình luận: "Chúc mừng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Đá giao hữu thôi mà bản lĩnh và gắn kết tuyệt vời, thâu tóm hết danh hiệu".

Tương tự, bạn đọc Lai PQ viết: "Xem các em thi đấu thấy rõ sự tiến bộ từng trận, đặc biệt là khả năng xoay tua đội hình của ban huấn luyện mà lối chơi vẫn mượt mà".

"Đội tuyển U23 của chúng ta ngày càng bản lĩnh và tiến bộ vượt bậc", "hiệp 2 điều chỉnh chiến thuật quá hay, gỡ hòa chớp nhoáng rồi đứng vững trước sức ép của U23 Qatar", là hai trong số nhiều lời khen khác.

Bạn đọc Trung thì khen ban huấn luyện: "Cảm ơn HLV Đinh Hồng Vinh và ban huấn luyện đã xây dựng một lối chơi gắn kết và rất hiệu quả cho U23 Việt Nam".

Nguyễn Minh Tâm ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Qatar, gỡ hòa cho U23 Việt Nam - Ảnh: N.K.

Minh Tâm và Cao Văn Bình nhận vô số lời khen

Minh Tâm chính là người ghi bàn gỡ hòa 1-1, qua đó giúp đội tuyển U23 Việt Nam đăng quang. Vì thế, chân sút 21 tuổi này nhận được rất nhiều lời khen tặng của người hâm mộ.

Bạn đọc Quân bình luận: "Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm đá quá xuất sắc, xứng đáng danh hiệu "Vua phá lưới" và "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

"Minh Tâm ghi bàn gỡ hòa ở trận chung kết quá đẳng cấp. Cậu bé này đúng là "sát thủ" vòng cấm mới của U23 Việt Nam", bạn đọc Trung Chính phụ họa thêm.



Không chỉ khen Minh Tâm, người hâm mộ cũng khen thủ môn Cao Văn Bình. Bạn đọc Bình An bình luận: "Hàng thủ vững chắc nhờ Cao Văn Bình, hàng công sắc bén nhờ Minh Tâm. Đội hình U23 Việt Nam năm nay đồng đều và đá rất có nét".

"Hàng thủ và thủ môn Cao Văn Bình trận này chơi quá chắc chắn, giữ sạch mành lưới suốt cả hiệp 2 trước đối thủ mạnh như U23 Qatar là quá bản lĩnh", bạn đọc Chiến KK viết.

Tin tưởng vào tương lai

Dù cũng có vài ý kiến cho rằng chỉ là giải giao hữu, nhưng số đông bạn đọc vẫn cho rằng màn thể hiện của đội tuyển U23 Việt Nam rất đáng để kỳ vọng cho tương lai.

Bạn đọc Hana bình luận: "Trận đấu quá hồi hộp, không khí trên sân quá nóng, chúc mừng U23 Việt Nam đã chiến thắng. Hy vọng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai".

Hay bạn đọc Văn Mừng thì viết: "Đá với U23 Thái Lan, U23 Singapore rồi U23 Qatar mà đội bóng của mình vẫn làm chủ thế trận. Trưởng thành thật sự rồi".

"Hy vọng các em sẽ giữ vững phong độ để tiến xa hơn ở các giải đấu lớn sắp tới", "U23 Việt Nam năm nay đá tự tin, cầm bóng chắc và phản công sắc nét. Lứa cầu thủ trẻ này hứa hẹn sẽ còn tiến xa", hai bạn đọc Quang Vinh và Chế Lang đánh giá.

Tương tự, bạn đọc Trung Khiêm bình luận: "Một giải đấu thành công mỹ mãn cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Chúc U23 Việt Nam giữ vững phong độ này cho những mục tiêu lớn sắp tới".

"Chúc mừng toàn đội. Mong các em tiếp tục giữ đôi chân trên mặt đất, tập luyện chăm chỉ để gặt hái thêm nhiều thành công mới", bạn đọc Song Hỷ gửi gắm.

Giải đấu thành công rực rỡ

Không chỉ chứng kiến chức vô địch của đội nhà, sân Pleiku 3 ngày diễn ra trận đấu đều đón rất đông khán giả. Đặc biệt là trận khai mạc giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, và trận quyết định ngôi vô địch giữa U23 Việt Nam - U23 Qatar khi có hơn 10.000 khán giả ngồi chật kín sân Pleiku.

Bạn đọc Dũng viết: "Tổ chức giải đấu ở phố núi Gia Lai thành công rực rỡ quá, vừa quảng bá du lịch lại vừa được chứng kiến U23 Việt Nam đăng quang".

Bạn đọc Hồ Quang Lai bình luận: "Bầu không khí trên sân Pleiku tuyệt vời quá. Chiến thắng này là món quà ý nghĩa nhất dành tặng người hâm mộ phố núi".

"Cảm ơn bầu Đức và CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức một giải đấu cọ xát quá chất lượng, phần thưởng 100.000 USD là sự khích lệ cực lớn cho các cầu thủ trẻ", bạn đọc Lang Hồ kết lại.

U23 Việt Nam thâu tóm các danh hiệu tại Gia Lai VTV Cup 2026 Không chỉ vô địch, đội tuyển U23 Việt Nam còn thâu tóm hết các danh hiệu cá nhân tại Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.



