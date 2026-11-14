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HLV Đinh Hồng Vinh: Chức vô địch là bước đệm cho U23 Việt Nam hướng đến tương lai

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Phát biểu sau khi giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 với 3 trận bất bại, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng đây là bước đệm để đội tuyển U23 Việt Nam hướng đến tương lai.

HLV Đinh Hồng Vinh: Chức vô địch là bước đệm cho U23 Việt Nam hướng đến tương lai - Ảnh 1.

HLV Đinh Hồng Vinh ở buổi họp báo sau trận - Ảnh: N.K

Tối 14-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc hòa U23 Qatar 1-1 ở lượt cuối Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra trên sân Pleiku.

Kết quả này đưa U23 Việt Nam giành chức vô địch với 7 điểm sau 3 trận, hơn 2 điểm so với U23 Qatar. 

Không chỉ thế, các cầu thủ trẻ Việt Nam còn lấy luôn cả 3 danh hiệu cá nhân của giải là "Vua phá lưới", "Cầu thủ xuất sắc nhất" (cùng của Nguyễn Minh Tâm) và "Thủ môn xuất sắc nhất" (Cao Văn Bình).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "Tôi rất hạnh phúc. Chiến thắng này xin dành tặng cho người hâm mộ phố núi và người hâm mộ cả nước. Chức vô địch giải sẽ là bước đệm cho các cầu thủ tiến bước trong tương lai".

HLV Đinh Hồng Vinh đã dẫn dắt U23 Việt Nam rất nhiều lần ở Giải giao hữu CFA China Team tại Trung Quốc nhưng đều chưa một lần bước lên bục cao nhất. Và lần này, ông mới được hưởng niềm vui vô địch cùng các cầu thủ trẻ.

Ông chia sẻ: "Sau khi kết thúc sự nghiệp, tôi làm nghề 11 năm ở CLB Hoàng Anh Gia Lai, thành công với lứa U13, U15, U17. Hôm nay thì lớn hơn khi tôi thành công ở đội tuyển U23 Việt Nam. Đây thật sự là điều hạnh phúc".

HLV Đinh Hồng Vinh: Chức vô địch là bước đệm cho U23 Việt Nam hướng đến tương lai - Ảnh 2.

HLV Đinh Hồng Vinh (áo đen) cùng các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng vô địch - Ảnh: N.K

Đánh giá về các cầu thủ U23 Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "Chúng tôi cần cải thiện khả năng thi đấu với những đội bóng gây áp lực cao tương tự như U23 Qatar. Khi trở về CLB, các cầu thủ phải cố gắng nỗ lực để tiến bộ hơn. Năm 2027, các tuyển thủ U23 cần được thi đấu nhiều hơn để củng cố tinh thần, chuyên môn cho cả đội".

Vào sân thay người đầu hiệp 2, Williams Minh Hoàng chính là người góp công trong bàn thắng gỡ hòa 1-1 của tiền đạo Nguyễn Minh Tâm. Tuy nhiên, cầu thủ Việt kiều Anh này đã bị chấn thương sau đó và phải rời sân sớm.

Trong khi các đồng đội đi vòng quanh sân ăn mừng vô địch, Williams Minh Hoàng chỉ đứng một chỗ vì chân bị đau. Anh lên nhận huy chương vàng cùng cúp vô địch cũng đi cà nhắc.

Nói về chấn thương của Williams Minh Hoàng (Anh), HLV Đinh Hồng Vinh cho biết cần phải đợi đội ngũ bác sĩ thăm khám và chẩn đoán cụ thể thì mới biết kết quả chính xác.

Về phần mình, tiền đạo Minh Tâm nói: "Tôi đã cố gắng thi đấu tốt cho U23 Việt Nam. Khi thua 0-1 nhưng toàn đội vẫn thi đấu kỷ luật theo chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra. Thành quả là chúng tôi có bàn thắng và giành chức vô địch".

Ba lần ghi bàn tại giải, Minh Tâm đều giơ tay lên trời ăn mừng. Khi được hỏi về chuyện này, anh cho biết muốn gửi bàn thắng đến cho người thân đã mất.

- Ảnh 1.Trực tuyến U23 Việt Nam - U23 Qatar (19h): Chủ nhà quyết tâm giành cúp

Báo Tuổi Trẻ trực tuyến trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Qatar lúc 19h ngày 14-11 ở lượt trận cuối Giải giao hữu quốc tế Gia Lai - VTV Cup 2026. Mời bạn đọc đón theo dõi.


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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: HLV Đinh Hồng Vinh Đinh Hồng Vinh U23 Qatar U23 Việt Nam sân Pleiku

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