Bảng xếp hạng Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026: Việt Nam về nhất, Thái Lan hạng 3 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Tối 14-11, U23 Việt Nam đã hòa U23 Qatar 1-1 ở lượt cuối Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai - VTV Cup 2026. Đội chủ nhà bị dẫn trước trong hiệp 1, nhưng Nguyễn Minh Tâm ghi bàn giúp U23 Việt Nam giành điểm quyết định để đăng quang ngôi vô địch.

Khép lại 3 lượt trận, U23 Việt Nam đứng nhất với 7 điểm sau hai chiến thắng và một trận hòa. Đội chủ nhà ghi 5 bàn, nhận một bàn thua, đạt hiệu số +4. Trước trận hòa Qatar, U23 Việt Nam lần lượt đánh bại Thái Lan 3-0 và Singapore 1-0.

U23 Qatar giành ngôi á quân với 5 điểm, hiệu số +1. Đại diện Tây Á cũng bất bại, nhưng chỉ có một chiến thắng trước Thái Lan, bên cạnh hai trận hòa Singapore và Việt Nam.

Ở trận đấu sớm cùng ngày, U23 Thái Lan thắng U23 Singapore 3-1 để vươn lên hạng ba. Sau hiệp đầu hòa 1-1, đội bóng xứ chùa vàng ghi thêm hai bàn trong hiệp hai, khép lại giải bằng chiến thắng duy nhất.

Kết quả này giúp Thái Lan có 3 điểm, hiệu số -2, vượt qua Singapore trên bảng xếp hạng chung cuộc. Singapore đứng cuối với 1 điểm, hiệu số -3.

Giải diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Pleiku (Gia Lai), quy tụ bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt. Với ngôi vô địch, U23 Việt Nam nhận 100.000 USD; U23 Qatar nhận 40.000 USD và U23 Thái Lan nhận 20.000 USD.