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Đoàn TP.HCM về nhì môn kickboxing Đại hội thể thao toàn quốc 2026

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Với 3 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ, đoàn TP.HCM giành vị trí thứ hai môn kickboxing tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, xếp sau Hà Nội.

Đoàn TP.HCM về nhì môn kickboxing Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Đoàn TP.HCM về nhì môn kickboxing Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Tối 14-11, các trận chung kết môn kickboxing Đại hội thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đồng Nai, cơ sở 2 (phường Bình Phước). TP.HCM kết thúc giải với tổng cộng 10 huy chương, trong đó có ba HCV.

Ở hạng 48-51kg nam, Nguyễn Đình Minh Khuê đánh bại Đặng Văn Phong (Hà Nội) trong trận chung kết để giành ngôi vô địch. Nguyễn Quốc Anh mang về HCV hạng 54-57kg nam sau chiến thắng trước Dương Danh Hoạt (Bắc Ninh).

Tấm HCV còn lại thuộc về Bùi Thị Yến Nhi. Nữ võ sĩ TP.HCM vượt qua Tạ Thị Kim Yến (Thái Nguyên) ở chung kết hạng 46-48kg nữ, góp phần giúp đoàn TP.HCM giành vị trí thứ hai toàn đoàn.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Hà Nội với 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ. Bắc Ninh xếp thứ ba với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, hơn Thái Nguyên một HCĐ. 

Gia Lai và Cần Thơ cùng có 2 HCV, lần lượt đứng thứ năm và thứ sáu.

Môn kickboxing năm nay có sự tham dự của 28 đoàn, tranh 23 bộ huy chương ở hai thể thức lowkick và fullcontact. 

Trong đó, lowkick (đá thấp) có 12 hạng cân, fullcontact có 11 hạng cân dành cho nam và nữ.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách.

Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác.

Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm.

Lễ khai mạc toàn đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Đoàn TP.HCM về nhì môn kickboxing Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 3.Khởi tranh môn vovinam Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Sáng 14-11, môn vovinam Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khai mạc tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP.HCM), với 400 VĐV thuộc 24 đơn vị tham dự.

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    Chủ đề: TP Hồ Chí Minh kickboxing đại hội đại hội thể thao Đại hội thể thao toàn quốc 2026 kickboxing

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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