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Trực tuyến U23 Việt Nam - U23 Qatar (19h): Chủ nhà quyết tâm giành cúp

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HOÀI DƯ
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HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Báo Tuổi Trẻ trực tuyến trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Qatar lúc 19h ngày 14-11 ở lượt trận cuối Giải giao hữu quốc tế Gia Lai - VTV Cup 2026. Mời bạn đọc đón theo dõi.

Trực tuyến U23 Việt Nam - U23 Qatar (19h): Chủ nhà quyết tâm giành cúp - Ảnh 1.

U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn để lên ngôi vô địch - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

ĐỘI HÌNH RA SÂN:

Trực tuyến U23 Việt Nam - U23 Qatar (19h): Chủ nhà quyết tâm giành cúp - Ảnh 2.

Đội hình ra sân U23 Việt Nam gặp U23 Qatar - Đồ họa: N.K

So với trận thắng U23 Singapore 1-0, HLV Đinh Hồng Vinh có 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Theo đó, tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng (Anh) và Gia Bảo ngồi dự bị. Thay vào đó, Minh Tâm và Khoa Ngô (Úc) đá cùng Lê Văn Thuận trên hàng công.

Ở tuyến giữa, Cao Hoàng Minh và Bảo Long đá thay Quang Duyệt và Thanh Đức. Lần đầu tiên bố trí Cao Hoàng Minh đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Đức Phú, HLV Đinh Hồng Vinh kỳ vọng kinh nghiệm của 2 cầu thủ lớn tuổi nhất đội này sẽ giúp U23 Việt Nam chơi tốt trước U23 Qatar.

Cầu thủ chạy cánh trái Bảo Long sau khi ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Singapore xứng đáng trở lại đội hình chính. Cánh phải là Long Vũ.

Ở hàng thủ, Lê Nguyên Hoàng đá chính thay Nguyễn Anh Tiệp. Như vậy, bộ 3 trung vệ của U23 Việt Nam là Nguyễn Lương Tuấn Khải, Đinh Quang Kiệt và Lê Nguyên Hoàng. Trấn giữ khung thành vẫn là Cao Văn Bình.

THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN:

Cuộc đối đầu trên sân Pleiku mang ý nghĩa quyết định ngôi vô địch khi hai đội dẫn đầu gặp nhau. U23 Việt Nam chỉ cần hòa là chắc chắn nâng cúp, trong khi U23 Qatar buộc phải thắng.

Sau hai lượt trận, thầy trò ông Đinh Hồng Vinh đứng đầu với 6 điểm, ghi 4 bàn và chưa thủng lưới. Hai chiến thắng trước Thái Lan và Singapore giúp đội chủ nhà nắm quyền tự quyết trước trận đấu cuối cùng.

Ở lượt trận gần nhất, U23 Việt Nam vượt qua Singapore 1-0 nhờ pha đánh gót đẹp mắt của Bảo Long. Bàn thắng giúp đội chủ nhà duy trì thành tích toàn thắng, đồng thời tạo khoảng cách 2 điểm với Qatar.

Phía bên kia, U23 Qatar có 4 điểm cùng hiệu số +1. Đại diện Tây Á hòa Singapore 0-0 ở trận ra quân, sau đó thắng Thái Lan 2-1 để tiếp tục cuộc đua vô địch.

Tình thế buộc U23 Qatar phải chơi tấn công sớm để tìm kiếm bàn thắng trên sân Pleiku. Đây cũng là thử thách cho hàng phòng ngự U23 Việt Nam, vốn giữ sạch lưới qua hai trận đầu tiên.

Với lợi thế sân nhà, Cao Văn Bình và các đồng đội được kỳ vọng sẽ khép lại giải đấu bằng chức vô địch. Tuy nhiên, khoảng cách chỉ 2 điểm khiến chủ nhà không được phép chủ quan trước đối thủ đang bám đuổi.

Trước đó, U23 Thái Lan gặp U23 Singapore lúc 15h cùng ngày để cạnh tranh vị trí thứ ba.

Giải có 4 đội tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng. Đội vô địch nhận 100.000 USD tiền thưởng, á quân nhận 40.000 USD và đội đứng thứ ba nhận 20.000 USD.

Diễn biến mới nhất của trận đấu sẽ được cập nhật ở đây!

HOÀI DƯ - THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: U23 Việt Nam trực tiếp u23 việt nam u23 việt nam đấu qatar trực tiếp u23 việt nam với qatar U23 Qatar

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