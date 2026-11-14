Tuyển bóng bàn Việt Nam giành 2 huy chương vàng Giải vô địch Đông Nam Á

Tuyển bóng bàn Việt Nam tại Giải vô địch Đông Nam Á - Ảnh: LIÊN ĐOÀN BÓNG BÀN VIỆT NAM

Ngày 14-11, Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2026 bước vào ngày tranh tài cuối cùng. Tại đây, Nguyễn Anh Tú đã thể hiện bản lĩnh và ý chí thi đấu kiên cường khi giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Nicholas Tan (Singapore) trong trận chung kết đơn nam.

Ở nội dung đơn nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang dừng bước tại bán kết trước vận động viên Malaysia với tỉ số 0-4, giành huy chương đồng.

Trước đó, vào ngày 12-11, đội Việt Nam và chủ nhà Malaysia gặp nhau trận chung kết đồng đội nam. Tại đây, Đinh Anh Hoàng có màn thể hiện chói sáng, mang về tấm huy chương vàng cho đội nhà. Các tay vợt được ghi nhận đạt thành tích này là Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa.

Nguyễn Anh Tú đoạt huy chương vàng đơn nam tại Giải vô địch Đông Nam Á - Ảnh: TABLE TENNIS REVIEW

Khép lại Giải vô địch Đông Nam Á 2026, tuyển bóng bàn Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Theo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, đằng sau mỗi tấm huy chương là nỗ lực bền bỉ, bản lĩnh vượt qua áp lực và khát khao chiến thắng của các thành viên đội tuyển. Thành tích này sẽ là động lực để bóng bàn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, hướng đến những mục tiêu cao hơn trên đấu trường quốc tế.