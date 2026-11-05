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Khởi tranh Giải bóng bàn Cây Vợt Vàng sau 7 năm vắng bóng

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Tối 5-11, Giải bóng bàn Cây Vợt Vàng lần thứ 34 chính thức bước vào tranh tài, đánh dấu sự hồi sinh của một sân chơi huyền thoại.

Khởi tranh Giải bóng bàn Cây vợt vàng sau 7 năm vắng bóng - Ảnh 1.

Giải bóng bàn Cây Vợt Vàng trở lại với sau 7 năm vắng bóng - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Lễ khai mạc Giải bóng bàn Cây Vợt Vàng lần thứ 34 diễn ra vào tối 5-11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (P. Xuân Hòa, TP.HCM). Sau 7 năm gián đoạn, giải đấu lâu đời này mới chính thức trở lại.

Sự trở lại của giải không chỉ đáp ứng mong đợi của người hâm mộ mà còn khẳng định nỗ lực của ngành thể thao TP.HCM trong việc duy trì và phát triển một sân chơi quốc tế uy tín.

Giải đấu diễn ra từ ngày 5 đến 8-11, quy tụ hơn 121 vận động viên thuộc 19 đội nam và 11 đội nữ, đến từ: Nhật Bản, Singapore, Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông (Trung Quốc), Lào và Việt Nam. Các tay vợt thi đấu ở 4 nội dung gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ.

Đáng chú ý, Nhật Bản đem sang 2 CLB thuộc nhóm mạnh trong nước là Ishida TTC và Shotoku. Trong khi đó, CLB TTF đến từ Lào quy tụ dàn VĐV chất lượng đến từ Thụy Điển.

Dù vậy, các đội của nước chủ nhà lại không thể cử được những tay vợt xuất sắc nhất, do đội tuyển đang chuẩn bị cho Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á.

Khởi tranh Giải bóng bàn Cây vợt vàng sau 7 năm vắng bóng - Ảnh 2.

Các tay vợt tham dự lễ khai mạc tối 5-11 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có cơ hội chứng kiến những gương mặt triển vọng của bóng bàn Việt Nam như: Nguyễn Bạch Thanh Thư, Nguyễn Thị Xuân Mai, Bùi Hữu Huy, Nguyễn Hoàng Lâm...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mai Bá Hùng, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn TP.HCM, cho biết: Cây Vợt Vàng là giải đấu quốc tế có uy tín và bề dày lịch sử hàng đầu của bóng bàn Việt Nam suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Sự trở lại của giải được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực phát triển phong trào bóng bàn trong nước, đồng thời nâng cao năng lực vận động viên trên đấu trường quốc tế.

Khởi tranh Giải bóng bàn Cây Vợt Vàng sau 7 năm vắng bóng - Ảnh 3.'Lão bà' 43 tuổi thắng sốc siêu sao bóng bàn Trung Quốc

Dù đã 43 tuổi và từng hai lần đứt gân Achilles, tay vợt Han Ying vẫn khiến bóng bàn Trung Quốc phải e ngại khi liên tiếp đánh bại những ngôi sao hàng đầu thế giới.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Cây vợt Vàng tay vợt bóng bàn

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