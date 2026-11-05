Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

'Lão bà' 43 tuổi thắng sốc siêu sao bóng bàn Trung Quốc

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Dù đã 43 tuổi và từng hai lần đứt gân Achilles, tay vợt Han Ying vẫn khiến bóng bàn Trung Quốc phải e ngại khi liên tiếp đánh bại những ngôi sao hàng đầu thế giới.

- Ảnh 1.

Tay vợt Han Ying vẫn thi đấu xuất sắc ở tuổi 43 - Ảnh: ITTF

Tại vòng đầu tiên Giải bóng bàn danh giá WTT Champions Frankfurt 2026, Han Ying (Đức) đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Wang Yidi (Vương Nghệ Địch, Trung Quốc) với tỉ số 3-0.

43 tuổi thắng dễ 29 tuổi, địa chấn bóng bàn

Đây là kết quả gây bất ngờ bởi Wang Yidi đang đứng thứ 5 thế giới, được xếp hạt giống số 3 của giải. Trong khi đó, Han Ying đã bước sang tuổi 43, độ tuổi hầu hết các tay vợt đã chuyển sang công tác huấn luyện.

Tuy nhiên, khoảng cách 14 tuổi không hề thể hiện trên bàn đấu. Với lối chơi phòng thủ bằng những cú cắt bóng có độ xoáy khó chịu, Han Ying liên tục khiến đối thủ mắc sai lầm.

Tay vợt Đức thắng ván đầu 11-8. Sang ván thứ hai, Wang Yidi từng dẫn 7-4 nhưng vẫn bị đối thủ ngược dòng đánh bại 12-10. Ở ván cuối, Han Ying hoàn toàn áp đảo và thắng 11-4, khép lại trận đấu sau ba ván.

Theo Tân Hoa Xã, đây là lần đầu tiên hai tay vợt đối đầu nhau tại một giải quốc tế. Thất bại khiến Wang Yidi phải dừng bước ngay vòng đầu tiên.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Wang Yidi không phải cú sốc duy nhất mà Han Ying tạo ra trong năm 2026.

Tại WTT Champions Doha hồi tháng 1, tay vợt kỳ cựu này từng đánh bại Wang Manyu (Vương Mạn Dục), một trong những ngôi sao xuất sắc nhất Trung Quốc, với tỉ số 4-3. Chiến thắng ấy giúp cô lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải WTT Champions.

Cũng tại Doha, Han Ying vượt qua tài năng trẻ Chen Yi (Trần Dập). Đến WTT Champions Macao hồi tháng 9, cô tiếp tục đánh bại Kuai Man (Khoái Mạn), một gương mặt nổi bật khác của bóng bàn Trung Quốc.

Như vậy, chỉ trong vòng 10 tháng, tay vợt 43 tuổi đã lần lượt đánh bại bốn đại diện đáng chú ý của cường quốc bóng bàn số một thế giới.

Hành trình phi thường của tay vợt gốc Trung Quốc

Han Ying sinh ngày 29-4-1983 tại Thẩm Dương, Trung Quốc. Cô chuyển sang Đức năm 2002, khi mới 19 tuổi, sau đó nhập quốc tịch Đức và trở thành một trong những trụ cột của đội tuyển bóng bàn nước này.

Không sở hữu lối đánh tấn công mạnh mẽ như phần lớn ngôi sao Trung Quốc, Han Ying nổi tiếng với phong cách phòng thủ, đặc biệt là khả năng cắt bóng từ xa và biến hóa độ xoáy.

'Lão bà' 43 tuổi thắng sốc siêu sao bóng bàn Trung Quốc - Ảnh 1.

Han Ying ăn mừng sau chiến thắng mới đây - Ảnh: TV TOKYO

Trong sự nghiệp, cô từng vươn lên vị trí thứ 6 thế giới năm 2017, giành HCB đồng đội nữ Olympic Rio 2016, HCĐ đồng đội nữ Giải vô địch thế giới 2022 và nhiều danh hiệu vô địch châu Âu.

Điều đặc biệt là sự nghiệp của Han Ying từng đứng trước nguy cơ chấm dứt vào năm 2024.

Tháng 1 năm đó, cô bị đứt gân Achilles chân phải tại Doha. Sau 6 tháng điều trị, Han Ying vừa trở lại thi đấu ở Bangkok thì tiếp tục đứt gân Achilles chân trái. Hai chấn thương nghiêm trọng khiến cô lỡ Olympic Paris 2024.

Tuy nhiên, Han Ying không giải nghệ. Cô kiên trì hồi phục, trở lại nhóm 20 tay vợt hàng đầu thế giới và tiếp tục đánh bại những đối thủ trẻ hơn mình rất nhiều.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Đức RND hồi tháng 10-2026, Han Ying cho biết mục tiêu của cô là tham dự Olympic Los Angeles 2028. Nếu thành công, nữ tay vợt sẽ góp mặt ở Thế vận hội khi đã 45 tuổi.

Và với phong độ hiện tại, giấc mơ ấy hoàn toàn có cơ sở.

'Lão bà' 43 tuổi thắng sốc siêu sao bóng bàn Trung Quốc - Ảnh 4.Đêm ác mộng của bóng bàn Trung Quốc, đánh đội nào cũng thua

Bóng bàn nam Trung Quốc vừa trải qua một đêm thảm họa tại giải WTT Champions Montpellier 2026 (Pháp), khi cả ba tay vợt góp mặt ở tứ kết đều thất bại trước các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Thụy Điển và Đức.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Han Ying tay vợt lão tướng bóng bàn Trung Quốc

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất