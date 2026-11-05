'Lão bà' 43 tuổi thắng sốc siêu sao bóng bàn Trung Quốc

Tay vợt Han Ying vẫn thi đấu xuất sắc ở tuổi 43 - Ảnh: ITTF

Tại vòng đầu tiên Giải bóng bàn danh giá WTT Champions Frankfurt 2026, Han Ying (Đức) đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Wang Yidi (Vương Nghệ Địch, Trung Quốc) với tỉ số 3-0.

43 tuổi thắng dễ 29 tuổi, địa chấn bóng bàn

Đây là kết quả gây bất ngờ bởi Wang Yidi đang đứng thứ 5 thế giới, được xếp hạt giống số 3 của giải. Trong khi đó, Han Ying đã bước sang tuổi 43, độ tuổi hầu hết các tay vợt đã chuyển sang công tác huấn luyện.

Tuy nhiên, khoảng cách 14 tuổi không hề thể hiện trên bàn đấu. Với lối chơi phòng thủ bằng những cú cắt bóng có độ xoáy khó chịu, Han Ying liên tục khiến đối thủ mắc sai lầm.

Tay vợt Đức thắng ván đầu 11-8. Sang ván thứ hai, Wang Yidi từng dẫn 7-4 nhưng vẫn bị đối thủ ngược dòng đánh bại 12-10. Ở ván cuối, Han Ying hoàn toàn áp đảo và thắng 11-4, khép lại trận đấu sau ba ván.

Theo Tân Hoa Xã, đây là lần đầu tiên hai tay vợt đối đầu nhau tại một giải quốc tế. Thất bại khiến Wang Yidi phải dừng bước ngay vòng đầu tiên.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Wang Yidi không phải cú sốc duy nhất mà Han Ying tạo ra trong năm 2026.

Tại WTT Champions Doha hồi tháng 1, tay vợt kỳ cựu này từng đánh bại Wang Manyu (Vương Mạn Dục), một trong những ngôi sao xuất sắc nhất Trung Quốc, với tỉ số 4-3. Chiến thắng ấy giúp cô lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải WTT Champions.

Cũng tại Doha, Han Ying vượt qua tài năng trẻ Chen Yi (Trần Dập). Đến WTT Champions Macao hồi tháng 9, cô tiếp tục đánh bại Kuai Man (Khoái Mạn), một gương mặt nổi bật khác của bóng bàn Trung Quốc.

Như vậy, chỉ trong vòng 10 tháng, tay vợt 43 tuổi đã lần lượt đánh bại bốn đại diện đáng chú ý của cường quốc bóng bàn số một thế giới.

Hành trình phi thường của tay vợt gốc Trung Quốc

Han Ying sinh ngày 29-4-1983 tại Thẩm Dương, Trung Quốc. Cô chuyển sang Đức năm 2002, khi mới 19 tuổi, sau đó nhập quốc tịch Đức và trở thành một trong những trụ cột của đội tuyển bóng bàn nước này.

Không sở hữu lối đánh tấn công mạnh mẽ như phần lớn ngôi sao Trung Quốc, Han Ying nổi tiếng với phong cách phòng thủ, đặc biệt là khả năng cắt bóng từ xa và biến hóa độ xoáy.

Han Ying ăn mừng sau chiến thắng mới đây - Ảnh: TV TOKYO

Trong sự nghiệp, cô từng vươn lên vị trí thứ 6 thế giới năm 2017, giành HCB đồng đội nữ Olympic Rio 2016, HCĐ đồng đội nữ Giải vô địch thế giới 2022 và nhiều danh hiệu vô địch châu Âu.

Điều đặc biệt là sự nghiệp của Han Ying từng đứng trước nguy cơ chấm dứt vào năm 2024.

Tháng 1 năm đó, cô bị đứt gân Achilles chân phải tại Doha. Sau 6 tháng điều trị, Han Ying vừa trở lại thi đấu ở Bangkok thì tiếp tục đứt gân Achilles chân trái. Hai chấn thương nghiêm trọng khiến cô lỡ Olympic Paris 2024.

Tuy nhiên, Han Ying không giải nghệ. Cô kiên trì hồi phục, trở lại nhóm 20 tay vợt hàng đầu thế giới và tiếp tục đánh bại những đối thủ trẻ hơn mình rất nhiều.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Đức RND hồi tháng 10-2026, Han Ying cho biết mục tiêu của cô là tham dự Olympic Los Angeles 2028. Nếu thành công, nữ tay vợt sẽ góp mặt ở Thế vận hội khi đã 45 tuổi.

Và với phong độ hiện tại, giấc mơ ấy hoàn toàn có cơ sở.