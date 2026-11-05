Kình ngư mang dòng máu Việt Nam làm 'dậy sóng' làng bơi Mỹ

Kình ngư gốc Việt Nam Watson Nguyễn được làng bơi Mỹ đánh giá rất cao - Ảnh: PENNSYLVANIAN

Trong bài giới thiệu mùa giải 2026-2027 đăng tải mới đây, báo The Daily Pennsylvanian gọi kình ngư mang dòng máu Việt Nam - Watson Nguyễn là VĐV trở lại đáng chú ý nhất của đội bơi nam Pennsylvania.

Dòng máu Việt Nam tỏa sáng ở đường đua xanh số 1 thế giới

Đội dự kiến mở màn mùa giải bằng cuộc tranh tài với Cornell và Harvard ngày 7-11. Kình ngư chuyên bơi ếch bước vào mùa thi đấu với vị thế khác hẳn sau mùa hè đột phá.

Cột mốc lớn nhất đến ngày 30-7, khi Watson vô địch 50m ếch tại Giải bơi vô địch quốc gia Mỹ ở Irvine, California. Anh cán đích sau 26,65 giây, vượt qua Michael Andrew, chủ nhân HCV Olympic tiếp sức hỗn hợp nam.

Thông số này đưa Watson lên vị trí thứ tư trong danh sách những VĐV Mỹ bơi nhanh nhất lịch sử nội dung 50m ếch.

Theo The Daily Pennsylvanian, Watson không phải ứng viên hàng đầu trước chung kết.

Một năm trước, anh chỉ đứng thứ 11 quốc gia ở nội dung này. Bởi vậy, chiến thắng trước những đối thủ tên tuổi đánh dấu bước tiến đáng kể của kình ngư đang học đại học.

Thành công còn nối dài ở 100m ếch. Watson giành HCĐ với 59,79 giây, lần đầu vượt qua cột mốc một phút. Đến tháng 9, anh được chọn vào danh sách đội tuyển bơi Mỹ mùa 2026-2027. The Daily Pennsylvanian cho biết Watson là một trong hai VĐV thuộc hệ thống Ivy League góp mặt trong đội tuyển mùa này.

Phía sau những thông số là quá trình vượt qua rất nhiều áp lực. Tạp chí Swimming World mô tả áp lực của một sinh viên Pennsylvania: học tập, tìm nơi thực tập và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp. Watson vẫn quyết định đầu tư nghiêm túc cho mùa thi đấu ở hồ dài 50m.

Anh tập trung cải thiện tốc độ, đặc biệt là xuất phát và chuyển từ giai đoạn lướt dưới nước sang bơi trên mặt nước. Swimming World nhận định chức vô địch giúp Watson tiếp nối truyền thống bơi ếch của Pennsylvania, nơi từng có các tên tuổi Matt Fallon và Brendan McHugh.

“Tôi chỉ muốn cải thiện thành tích, nhưng cuối cùng lại mang về một chiến thắng”, Watson chia sẻ với Swimming World.

Luôn hướng về cội nguồn Việt Nam

Watson cũng có mối liên hệ rõ ràng với Việt Nam. Theo Swimming World, anh sinh tại Plano, bang Texas, trong gia đình có cha mẹ đều là người Việt và mang hai quốc tịch Việt Nam - Mỹ.

Anh từng đại diện Mỹ ở Giải vô địch trẻ thế giới năm 2023, giành HCV tiếp sức hỗn hợp cùng hai HCĐ cá nhân ở 50m và 100m ếch.

Watson Nguyễn bùng nổ ở các giải đấu lớn nước Mỹ - Ảnh: PENNSYLVANIAN

Trong bài viết tháng 10, The Daily Pennsylvanian ghi nhận cảm xúc của Watson khi được gọi vào đội tuyển Mỹ.

Anh xem đó là bước hiện thực hóa những mục tiêu tự đặt ra từ năm 14 tuổi. Watson cũng nói mình chọn Pennsylvania với mong muốn tiếp nối thành công của các đàn anh, và cảm nhận sự hỗ trợ từ những người đã xây dựng truyền thống cho đội.

Trước mùa giải mới, danh hiệu quốc gia và suất đội tuyển giúp Watson trở thành điểm tựa được chờ đợi. Bài đánh giá cuối tháng 10 của The Daily Pennsylvanian đặt anh ở vị trí nổi bật trong lực lượng trở lại, khi đội bơi nam Pennsylvania hướng tới cải thiện thành tích sau mùa trước đứng cuối tại giải vô địch Ivy League.