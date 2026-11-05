Kỳ thủ có phong độ cực cao, đưa Việt Nam gia nhập nhóm cường quốc cờ vua

Nữ kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng ngày càng chứng tỏ vị thế trong làng cờ vua Việt Nam - Ảnh: LĐCVN

Theo báo Philippines Philstar cập nhật chiều 4-11, đại kiện tướng nữ Nguyễn Thị Mai Hưng toàn thắng hai ván đầu tại Giải vô địch cờ vua cá nhân ASEAN+ lần thứ 7, diễn ra ở Misamis Occidental. Cô cùng Nguyễn Hồng Anh góp mặt trong nhóm bảy kỳ thủ dẫn đầu với 2 điểm tuyệt đối.

Với Elo 2.306, Mai Hưng được xếp hạt giống số 2 bảng nữ, chỉ sau Pratitee Bordoloi của Ấn Độ. Trước giải, Philstar đã nhắc tên cô trong nhóm đối thủ quốc tế đáng gờm của đại kiện tướng nữ chủ nhà Janelle Mae Frayna. Hai chiến thắng mở màn giúp kỳ thủ Việt Nam sớm thể hiện vị thế ứng viên vô địch.

Kết quả này nối tiếp dấu ấn đặc biệt của Mai Hưng tại Olympiad 2026, giải cờ vua đồng đội hàng đầu thế giới vừa diễn ra ở Uzbekistan hồi tháng 9. Trong hành trình tuyển nữ Việt Nam vượt kỳ vọng, cô là một trong những nhân tố nổi bật nhất.

Thi đấu chín ván, Mai Hưng bất bại với bảy chiến thắng và hai trận hòa, giành 8 điểm trên tổng số 9 điểm tối đa. Hiệu suất thi đấu đạt 2.395 giúp cô đoạt huy chương bạc cá nhân bàn 5, nhóm dành cho các kỳ thủ đăng ký dự bị. Thành tích ấy cho thấy giá trị của một gương mặt luôn sẵn sàng đóng góp khi được đưa vào đội hình.

Ngay cả ở vòng cuối gặp Trung Quốc, đội sau đó giành chức vô địch, Mai Hưng vẫn giữ vững thành tích bất bại bằng trận hòa trước Zhai Mo. Việt Nam thua chung cuộc 1-3 nhưng khép lại giải ở vị trí thứ 9, cao hơn 12 bậc so với thứ hạng hạt giống ban đầu. Đây là lần thứ hai tuyển nữ lọt top 10 Olympiad, sau hạng 7 năm 2016.

Phong độ của Mai Hưng cũng đóng góp vào bước tiến trên bảng xếp hạng quốc tế. Sau Olympiad, cô tăng 29,4 Elo, đưa hệ số công bố lên 2.306. Cùng sự tiến bộ của các đồng đội, Việt Nam tăng từ hạng 31 lên 24 thế giới ở bảng nữ tháng 10.

Sự nghiệp của Mai Hưng - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Đến tháng 11, Việt Nam vươn lên hạng 29 bảng hỗn hợp nam - nữ (Mixed) của FIDE, tăng bảy bậc trong hai tháng. Đây là bảng phản ánh sức mạnh dựa trên Elo cờ tiêu chuẩn của các kỳ thủ hàng đầu mỗi quốc gia. Mai Hưng là một trong những người góp sức vào thành quả chung ấy.

Ở tuổi 32, sự bền bỉ của cô có nền tảng từ quá trình rèn luyện lâu dài. Theo hồ sơ Tuổi Trẻ năm 2011, Mai Hưng đến với lớp cờ lúc bảy tuổi nhưng ban đầu chỉ được học dự thính. Từ cơ hội ấy, cô tiến bộ, giành HCV U9 toàn quốc rồi vô địch nữ quốc gia khi mới 17 tuổi.

Hơn một thập niên sau, nữ kỳ thủ Bắc Giang vẫn hiện diện trong những thành tích đáng nhớ của cờ vua Việt Nam. Khởi đầu thuận lợi ở Philippines mở thêm kỳ vọng, dù cuộc đua chín ván vẫn còn nhiều thử thách.

Nguyễn Thị Mai Hưng – từ tài năng trẻ đến trụ cột tuyển nữ Nguyễn Thị Mai Hưng sinh ngày 28-1-1994 tại Bắc Giang, mang danh hiệu đại kiện tướng nữ (WGM). Cô vô địch U14 châu Á năm 2007, giành HCV U16 châu Á và HCB U16 thế giới năm 2010; vô địch nữ quốc gia năm 2011, 2013 và đoạt HCV cờ tiêu chuẩn SEA Games 26. Năm 2016, cô đăng quang cờ chớp nữ châu Á. Ngoài thi đấu, Mai Hưng từng giành giải khuyến khích nghiên cứu khoa học sinh viên Eureka năm 2018 với đề tài ứng dụng ChessBase 13 trong huấn luyện tàn cuộc cho kỳ thủ 10–11 tuổi. Cô tốt nghiệp loại giỏi Đại học TDTT TP.HCM.