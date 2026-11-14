Khởi tranh môn vovinam Đại hội thể thao toàn quốc 2026

TP.HCM đặt mục tiêu bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn môn vovinam - Ảnh: N.H

Diễn ra từ ngày 14 đến 19-11, môn vovinam Đại hội thể thao toàn quốc 2026 có 26 bộ huy chương, gồm 14 hạng cân đối kháng (8 nam, 6 nữ) và 12 nội dung quyền. Các phần thi quyền gồm đơn luyện, song luyện, đa luyện vũ khí, quyền đồng đội nữ và đòn chân tấn công nam.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 - nhấn mạnh vovinam là di sản võ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và lòng tự hào dân tộc.

Ông cho rằng đại hội là dịp để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh và thành quả tập luyện, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của võ đạo vovinam.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị bảo đảm các điều kiện thi đấu an toàn, đúng điều lệ; đội ngũ trọng tài làm việc công tâm, khách quan, chính xác, bảo đảm công bằng trong từng trận đấu.

Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP.HCM) tổ chức môn vovinam - Ảnh: N.H

Chủ nhà TP.HCM đặt mục tiêu bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn. Tại đại hội năm 2022, vovinam TP.HCM giành 7 huy chương vàng, dẫn đầu trước Thanh Hóa với 4 huy chương vàng và Cần Thơ với 3 huy chương vàng.

Bên cạnh ba đơn vị trên, Đồng Nai, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hà Nội và Quân đội cũng có nhiều võ sĩ mạnh, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt.

Theo ông Ngô Bá Huy - phụ trách bộ môn vovinam Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đại hội còn giúp các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện sau chu kỳ bốn năm, nhận diện những hạn chế trong xây dựng lực lượng.

Sơ đồ di chuyển môn Vovinam ở Nhà thi đấu phường Chánh Hưng - Ảnh: HVVF



Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.