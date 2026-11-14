Thua sốc đối thủ kém 154 Elo, Carlsen nhận cột mốc buồn sau 17 năm

Carlsen chưa có màn trình diễn tốt tại giải Total Chess - Ảnh: FIDE

Hệ quả này xảy ra sau cú sẩy chân của Carlsen trước đối thủ Haik Martirosyan của Magnus Carlsen trong ngày thi đấu thứ ba của Giải cờ vua toàn năng thế giới (Total Chess World Championship Tour Pilot 2026) vào đêm 13-11.

Bước vào cuộc đối đầu với đại diện Armenia - người có hệ số Elo kém mình tới 154 bậc, kỳ thủ số 1 thế giới bất ngờ để thua sau 41 nước cờ ở ván lượt đầu tiên khi cầm quân đen.

Trong thế trận đang duy trì sự cân bằng, quyết định dâng Hậu tấn công mạo hiểm của siêu sao người Na Uy đã tạo sơ hở để Martirosyan tung đòn phản công và kết liễu ván đấu.

Đây là thất bại đầu tiên của Carlsen tại giải sau chuỗi bốn trận hòa liên tiếp. Cộng thêm kết quả hòa ở ván lượt về, kỳ thủ 35 tuổi mới chỉ giành được 5 điểm sau 6 vòng và ngậm ngùi xếp áp chót bảng C.

Martirosyan (trái) trở thành kỳ thủ đầu tiên đánh bại Carlsen (phải) tại giải Total Chess nội dung cờ bán tiêu chuẩn - Ảnh: Chessbase India

Hai ván đấu không như ý trước Martirosyan khiến Carlsen mất thêm điểm, nâng tổng mức hao hụt lên tới 16 Elo kể từ đầu giải.

Mức Elo 2.807 hiện tại đánh dấu lần đầu tiên cựu Vua cờ rơi sâu đến vậy sau gần 17 năm, kể từ thời điểm anh sở hữu mức 2801 vào tháng 11-2009.

Dù vẫn còn bốn ván đấu phía trước ở vòng bảng để cứu vãn tình thế, màn trình diễn nhạt nhòa này đang đe dọa trực tiếp đến ngôi vị số một thế giới mà anh đã nắm giữ suốt 15 năm qua kể từ năm 2011.

Trái ngược hoàn toàn với sự chững lại của Carlsen là phong độ hủy diệt từ kẻ bám đuổi quen thuộc Fabiano Caruana.

Tại bảng B, Đại kiện tướng người Mỹ xuất sắc đánh bại Vincent Keymer bằng quân Đen ở lượt đi trước khi cầm hòa ở lượt về, nâng thành tích lên 14 điểm sau 6 ván bất bại (4 thắng, 2 hòa).

Nhờ chuỗi trận thăng hoa này, Caruana đã tích lũy thêm 17 Elo tức thời để cán mốc 2.800, thu hẹp khoảng cách với Carlsen xuống chỉ còn 7 Elo và đứng trước cơ hội lớn soán ngôi số một ngay tại Budapest.

Cũng tại bảng B, đại diện duy nhất của Việt Nam là Lê Quang Liêm tiếp tục duy trì phong độ ổn định với thành tích bất bại sau 6 lượt trận.

Trong trận đấu gần nhất, Quang Liêm hòa cả hai ván trước đối thủ khó chơi Richard Rapport để có được 10 điểm, giữ vững ở vị trí nhì bảng và tạo khoảng cách từ 5 điểm trở lên so với nhóm bám đuổi phía sau như Rapport hay Vladislav Artemiev.

Vào lúc 21h tối nay 14-11 (giờ Việt Nam), các kỳ thủ sẽ bước vào ngày thi đấu thứ tư với hai ván đấu bản lề thứ bảy và thứ tám. Tâm điểm của người hâm mộ Việt Nam sẽ đổ dồn vào màn đại chiến đỉnh cao giữa Lê Quang Liêm và đội đầu bảng Fabiano Caruana - cơ hội quý giá để kỳ thủ Việt Nam rút ngắn cách biệt 4 điểm và thắp lên hy vọng cạnh tranh tấm vé duy nhất của bảng B tiến thẳng vào vòng bán kết tranh ngôi vô địch.